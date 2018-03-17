Z Архив новостей новости
5 5 6 825
Эксклюзив Эха 22:04, 17 марта 2018

Полицейские не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах

В этом в эфире «Эха Москвы» заверила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее волонтеры штаба Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области правоохранительные органы изъяли у них более полутора тысяч направлений для наблюдателей.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 17 марта 2018 | 22:18

бланки не будут изымать. теперь будут изымать волонтёров.

ugiazov 17 марта 2018 | 22:54

Порвут и вернут.

jano 17 марта 2018 | 23:09

Уже изъяли.

tks 17 марта 2018 | 23:09

Ха-ха-ха!! Юмористы! А уже и не надо! )))))))

sergei_tn 17 марта 2018 | 23:22

Наводнено озвучили информацию о том, что РФ готовит удар по всему миру.

Информация с самого верха.

Сегодня в эфире