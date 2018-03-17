Полицейские не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах

В этом в эфире «Эха Москвы» заверила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее волонтеры штаба Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области правоохранительные органы изъяли у них более полутора тысяч направлений для наблюдателей.