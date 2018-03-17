Эксклюзив Эха 22:04, 17 марта 2018
Полицейские не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
В этом в эфире «Эха Москвы» заверила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее волонтеры штаба Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области правоохранительные органы изъяли у них более полутора тысяч направлений для наблюдателей.
Комментарии5
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olegleon 17 марта 2018 | 22:18
бланки не будут изымать. теперь будут изымать волонтёров.
ugiazov 17 марта 2018 | 22:54
Порвут и вернут.
jano 17 марта 2018 | 23:09
Уже изъяли.
tks 17 марта 2018 | 23:09
Ха-ха-ха!! Юмористы! А уже и не надо! )))))))
sergei_tn 17 марта 2018 | 23:22
Наводнено озвучили информацию о том, что РФ готовит удар по всему миру.
Информация с самого верха.