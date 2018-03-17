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22:03, 17 марта 2018

Генштаб России располагает информацией о возможной подготовке США ударов по Сирии

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской.
Генштаб продолжает внимательно следить за обстановкой в Сирии, отметил Рудской.

Комментарии

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lincolnmkx 17 марта 2018 | 22:14

Забз...ли?

eternity88 17 марта 2018 | 22:17

lincolnmkx: Нет, кажется, научились с английского переводить - несколько дней назад США официальн заявили, что нанесут новый удар по армии Асада, если не прекратятся обстрелы Восточный Гуты. Вот вам и "информация о возможной подготовке США ударов по Сирии"

blindpew_33 17 марта 2018 | 22:29

eternity88: и ведь главное - не соврали ни в одном слове.
Действительно располагают информацией. :-)

vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:32

eternity88: Однако это уже достижение если начали газеты читать, видимо буквы выучили в МО РФ.

liquidsky__ 17 марта 2018 | 23:00

Вот интересно, где раньше начнется: у хохлов или в Сирии? Надо провести опрос, Эхо.

contador 17 марта 2018 | 23:25

eternity88: Т.е. информация о присутствии американских наёмников на стороне Фронта Поддержки (Фронт ан-Нусра (ан-Нусра) подтверждается? Выходит США спонсор террористов.

contador 17 марта 2018 | 23:23

lincolnmkx: А вам захотелось ядерной войны?

aleksandr39 17 марта 2018 | 22:15

Что ,опять боевики -наемники из ОПГ "днр -лугандон " -" чвк " решили захватить нефтяной завод ???

eternity88 17 марта 2018 | 22:22

aleksandr39: "Генштаб продолжает внимательно следить за обстановкой в Сирии, отметил Рудской."
Но вот повсеместная "кривизна поверхности" мешает...

olegleon 17 марта 2018 | 22:16

"highly likely" произнеси и можно обвинять кого угодно в чём угодно

vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:36

olegleon: задолго до операции США предупреждает МО РФ о своих действиях. МО РФ решил пукнуть в информационное пространство и посмотреть как пузыри выплывают наружу, иначе сей пиар трудно принять за чистую правду.

olegleon 17 марта 2018 | 22:40

vlad_kondrat: США могут предупреждать о военных операциях только на территории США или стран-членов НАТО. об этом и напомнило МО РФ им.

monik_7 17 марта 2018 | 22:50

olegleon: США могут делать все что хотят, а МО - только то, что им США позволят делать. 1.5% мирового ВВП имеют прав только на 1.5% .

solonko 17 марта 2018 | 22:28

Генштаб России срочно одел бронепамперсы.

sg75g 17 марта 2018 | 22:41

solonko:
Генштаб Окраины их 4 года не снимает.. ))))))) Ровно 4 совсем недавно исполнилось. А началось все с "поезда дружбы" в Симферополь из Куева, когда бандеровские шакалы повыскакивали из вагонов менять портки не доезжая до Крыма.
Хотя к военным претензий нет. Они не испугались, а просто послали накуй новое фашисткое руководсво незалежной...

solonko 17 марта 2018 | 22:43

sg75g: Кстати о зайцах, хочу увидеть хоть один "поезд дружбы", запечатленный для истории в фото- видео-документах.

alex362 17 марта 2018 | 22:49

solonko: Ну как же, Ростов-Дебильцево, уже четыре года литерный ходит, и груз тот же, что и в Адьютанте

vilingrad 17 марта 2018 | 22:53

sg75g: Ихтамнетам, само собой, ничего не сообщили- чтобы не теряли боевой дух. Пушечное мясо должно остаться на месте применения!

tks 17 марта 2018 | 22:28

По ЧВК Вагнера что ли? Как 07.02, очередной шашлык-машлык из ихтамнетов?

vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:30

И это новость? Разве амерканцы не говорят России о том что они будут делать заранее, глвное чтобы МО РФ сказало во время "ихтамнет", иначе опять гробы потянутся на родину.

terens 17 марта 2018 | 22:34

Теперь понятно зачем сейчас поднят этот информационный шум по поводу отравления в бритосии. На его фоне какие-то бомбежки в сирии будут выглядеть вполне благопристойно. Даже рутинно.

vsehporvem 17 марта 2018 | 22:34

Пиндосы лают, а караван идёт! Неделька и ВГ будет освобождена от террористов.

punyoshohlai 17 марта 2018 | 22:39

vsehporvem: лают, а караван идёт!

Ты про караван с грузом 200/300 от вагнерцев

solonko 17 марта 2018 | 22:46

punyoshohlai: Там не один такой караван, у верблюдов грузоподъемность небольшая.

klegg 17 марта 2018 | 22:35

Эти фейк ньюс мы уже не раз слышали и от коношенко и от говорящей головы захарченко из т.н. днр

alex362 17 марта 2018 | 22:47

А по России у них тоже планы есть, или это только у Путина ракеты через полюс летают?

aleks12 17 марта 2018 | 22:59

Генштаб России располагает информацией о возможной подготовке США ударов по Сирии
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Так вроде американцы об этом недавно на весь мир протрубили.Аб чем новость то.

spec71205 17 марта 2018 | 23:00

Генштаб не существуешей страны 404 располагает информацией о возможной подготовке США ударов по Сирии!!!

pergamsky Георгий Пичугин 17 марта 2018 | 23:20

Как дернутся и станет понятно куда, надо атаковать носители - самолеты, авианосцы и прочие морские и воздушные средства

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