22:03, 17 марта 2018
Генштаб России располагает информацией о возможной подготовке США ударов по Сирии
Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской.
Генштаб продолжает внимательно следить за обстановкой в Сирии, отметил Рудской.
Комментарии29
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lincolnmkx 17 марта 2018 | 22:14
Забз...ли?
eternity88 17 марта 2018 | 22:17
lincolnmkx: Нет, кажется, научились с английского переводить - несколько дней назад США официальн заявили, что нанесут новый удар по армии Асада, если не прекратятся обстрелы Восточный Гуты. Вот вам и "информация о возможной подготовке США ударов по Сирии"
blindpew_33 17 марта 2018 | 22:29
eternity88: и ведь главное - не соврали ни в одном слове.
Действительно располагают информацией. :-)
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:32
eternity88: Однако это уже достижение если начали газеты читать, видимо буквы выучили в МО РФ.
liquidsky__ 17 марта 2018 | 23:00
Вот интересно, где раньше начнется: у хохлов или в Сирии? Надо провести опрос, Эхо.
contador 17 марта 2018 | 23:25
eternity88: Т.е. информация о присутствии американских наёмников на стороне Фронта Поддержки (Фронт ан-Нусра (ан-Нусра) подтверждается? Выходит США спонсор террористов.
contador 17 марта 2018 | 23:23
lincolnmkx: А вам захотелось ядерной войны?
aleksandr39 17 марта 2018 | 22:15
Что ,опять боевики -наемники из ОПГ "днр -лугандон " -" чвк " решили захватить нефтяной завод ???
eternity88 17 марта 2018 | 22:22
aleksandr39: "Генштаб продолжает внимательно следить за обстановкой в Сирии, отметил Рудской."
Но вот повсеместная "кривизна поверхности" мешает...
olegleon 17 марта 2018 | 22:16
"highly likely" произнеси и можно обвинять кого угодно в чём угодно
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:36
olegleon: задолго до операции США предупреждает МО РФ о своих действиях. МО РФ решил пукнуть в информационное пространство и посмотреть как пузыри выплывают наружу, иначе сей пиар трудно принять за чистую правду.
olegleon 17 марта 2018 | 22:40
vlad_kondrat: США могут предупреждать о военных операциях только на территории США или стран-членов НАТО. об этом и напомнило МО РФ им.
monik_7 17 марта 2018 | 22:50
olegleon: США могут делать все что хотят, а МО - только то, что им США позволят делать. 1.5% мирового ВВП имеют прав только на 1.5% .
solonko 17 марта 2018 | 22:28
Генштаб России срочно одел бронепамперсы.
sg75g 17 марта 2018 | 22:41
solonko:
Генштаб Окраины их 4 года не снимает.. ))))))) Ровно 4 совсем недавно исполнилось. А началось все с "поезда дружбы" в Симферополь из Куева, когда бандеровские шакалы повыскакивали из вагонов менять портки не доезжая до Крыма.
Хотя к военным претензий нет. Они не испугались, а просто послали накуй новое фашисткое руководсво незалежной...
solonko 17 марта 2018 | 22:43
sg75g: Кстати о зайцах, хочу увидеть хоть один "поезд дружбы", запечатленный для истории в фото- видео-документах.
alex362 17 марта 2018 | 22:49
solonko: Ну как же, Ростов-Дебильцево, уже четыре года литерный ходит, и груз тот же, что и в Адьютанте
vilingrad 17 марта 2018 | 22:53
sg75g: Ихтамнетам, само собой, ничего не сообщили- чтобы не теряли боевой дух. Пушечное мясо должно остаться на месте применения!
tks 17 марта 2018 | 22:28
По ЧВК Вагнера что ли? Как 07.02, очередной шашлык-машлык из ихтамнетов?
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:30
И это новость? Разве амерканцы не говорят России о том что они будут делать заранее, глвное чтобы МО РФ сказало во время "ихтамнет", иначе опять гробы потянутся на родину.
terens 17 марта 2018 | 22:34
Теперь понятно зачем сейчас поднят этот информационный шум по поводу отравления в бритосии. На его фоне какие-то бомбежки в сирии будут выглядеть вполне благопристойно. Даже рутинно.
vsehporvem 17 марта 2018 | 22:34
Пиндосы лают, а караван идёт! Неделька и ВГ будет освобождена от террористов.
punyoshohlai 17 марта 2018 | 22:39
vsehporvem: лают, а караван идёт!
Ты про караван с грузом 200/300 от вагнерцев
solonko 17 марта 2018 | 22:46
punyoshohlai: Там не один такой караван, у верблюдов грузоподъемность небольшая.
klegg 17 марта 2018 | 22:35
Эти фейк ньюс мы уже не раз слышали и от коношенко и от говорящей головы захарченко из т.н. днр
alex362 17 марта 2018 | 22:47
А по России у них тоже планы есть, или это только у Путина ракеты через полюс летают?
aleks12 17 марта 2018 | 22:59
Генштаб России располагает информацией о возможной подготовке США ударов по Сирии
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Так вроде американцы об этом недавно на весь мир протрубили.Аб чем новость то.
spec71205 17 марта 2018 | 23:00
Генштаб не существуешей страны 404 располагает информацией о возможной подготовке США ударов по Сирии!!!
pergamsky Георгий Пичугин 17 марта 2018 | 23:20
Как дернутся и станет понятно куда, надо атаковать носители - самолеты, авианосцы и прочие морские и воздушные средства