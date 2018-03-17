Ни Россия, ни СССР не имеют отношения к отравляющему веществу «Новичок», настаивают в Москве
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, источником токсина, который использовали при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могла быть одна из стран Европы, или даже Америки.
Вся информация о составе газа есть в открытом доступе, но Британия так и не предоставила данных об использовании именно этого вещества в отравлении Сергея Скрипаля, — подчеркнула Мария Захарова. Она также добавила, что попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ.
Британское правительство между тем в ближайшие дни обсудит с союзниками дальнейшие шаги в отношении России. Это пообещала премьер-министр королевства Тереза Мэй: «Российское правительство проинформировало нашего посла в Москве об ответных мерах. Нам не понравился такой шаг со стороны России. Дальнейшие меры мы рассмотрим в течение нескольких дней вместе с нашими партнерами. Однако факты все равно не зависят от российского ответа. Они попытались убить двоих людей на британской земле. Россия нарушила международное право и конвенцию о химическом оружии. Мы не потерпим угрозы жизням британцев и других людей в Британии с российской стороны. Это акт российской агрессии».
Москва сегодня объявила о высылке 23 сотрудников британской дипмиссии в ответ на высылку из Лондона 23 сотрудников российского посольства. Также российское руководства приняло решение прекратить работу в стране Британского совета.
Руководство Чехии отвергает подозрения в чешском происхождении вещества группы «Новичок». Министры обороны и иностранных дел республики написали в твиттере, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой ничем не подкреплено. Власти Швеции называют «неприемлемыми и необоснованными» подобные подозрения в отношении Стокгольма. Они порекомендовали Москве ответить на вопросы Великобритании.
Комментарии53
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leogi 17 марта 2018 | 23:04
""Этот газ "Новичок" есть в Узбекистане, в Украине, есть в нескольких республиках бывшего СССР. Вы зря думаете, что я пошутил. Между прочим, вполне могли использовать это экстремисты", – заявил 16 марта председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от КПРФ Леонид Калашников в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Газ "новичок" разработали узбеки и хохлы ещё в СССР, а теперь вот достали. А Россия-то и не знала.
pravdatut 17 марта 2018 | 23:06
leogi: калцапы лучшие в мире брехуны.((
idshoohov 17 марта 2018 | 23:16
pravdatut:
До чего же дожила Россия.
Захарова считает, что Россия даже отравляющего вещества сделать не может.
Приходится покупать в Америке, чтобы осуществить теракт.
alshatrs 17 марта 2018 | 23:04
...или даже марса
ivan127_4 17 марта 2018 | 23:11
"Новичок" — это не название ОВ, а шифр операции КГБ по выявлению канала утечки информации, а также поставке дезинформации"
в начале 1980–х годов советская армия перестала рассматривать БОВ как оружие, пригодное к применению в условиях реальной войны. Примерно в 83–84–м гг. было принято решение о прекращении поставок БОВ в армию, снижении оперативных запасов и вывозу БОВ из войск на склады длительного хранения и полигоны для уничтожения. С того же времени и до 1996–го года никаких новых образцов ХО в армию не поступало, равно как и инструкций по применению и защите.
Во второй половине 80–х КГБ провело масштабную операцию по дезинформации противника, имевшую также побочную задачу — выявить каналы утечки информации. Были разработаны два десятка "липовых", но очень подробных проектов "нового химического сверхоружия, которое не определяется существующими в НАТО детекторами и от которого нет защиты" (NOVA с индексами, "Новичок" с индексами, АСД и другие). Через руки Мирзоянова проходил именно "Новичок" и он, как источник утечки был определён сразу, в 90–м году отстранён от всех материалов, имеющих реальную подоплеку, через него шёл поток дезинформации. В 92–м году он добровольно "расшифровался", опубликовав известную статью. С этого момента "Новичок" попал в сферу интересов СМИ. В 95–м о "новом русском сверхоружии" написала NYT.
На создание защиты от "липового" ОВ НАТО потратило более 10 млрд. долл.
idshoohov 17 марта 2018 | 23:11
До чего же дожила Россия.
Захарова считает, что Россия даже отравляющего вещества сделать не может.
Приходится покупать в Америке, чтобы осуществить теракт.
i_one_off 17 марта 2018 | 23:19
Конечно, репутация у нас не очень, и Путин мне тоже не нравится, есть много вопросов и претензий.
Но не надо терять рассудок.
Почему вы думаете, что Россия - империя зла, а империалистические государства - ангелы?
Не забывайте античное "Ищи, кому выгодно".
Я вижу, что отравление и возникшие после этого скандал и шумиха, выгодны как раз тем. кто против России. В первую очередь США, которые прикрылись Великобританией.
Пока нет доказательств и результатов расследования, можно нафантазировать что угодно.