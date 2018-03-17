Ни Россия, ни СССР не имеют отношения к отравляющему веществу «Новичок», настаивают в Москве

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, источником токсина, который использовали при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могла быть одна из стран Европы, или даже Америки.

Вся информация о составе газа есть в открытом доступе, но Британия так и не предоставила данных об использовании именно этого вещества в отравлении Сергея Скрипаля, — подчеркнула Мария Захарова. Она также добавила, что попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ.

Британское правительство между тем в ближайшие дни обсудит с союзниками дальнейшие шаги в отношении России. Это пообещала премьер-министр королевства Тереза Мэй: «Российское правительство проинформировало нашего посла в Москве об ответных мерах. Нам не понравился такой шаг со стороны России. Дальнейшие меры мы рассмотрим в течение нескольких дней вместе с нашими партнерами. Однако факты все равно не зависят от российского ответа. Они попытались убить двоих людей на британской земле. Россия нарушила международное право и конвенцию о химическом оружии. Мы не потерпим угрозы жизням британцев и других людей в Британии с российской стороны. Это акт российской агрессии».

Москва сегодня объявила о высылке 23 сотрудников британской дипмиссии в ответ на высылку из Лондона 23 сотрудников российского посольства. Также российское руководства приняло решение прекратить работу в стране Британского совета.

Руководство Чехии отвергает подозрения в чешском происхождении вещества группы «Новичок». Министры обороны и иностранных дел республики написали в твиттере, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой ничем не подкреплено. Власти Швеции называют «неприемлемыми и необоснованными» подобные подозрения в отношении Стокгольма. Они порекомендовали Москве ответить на вопросы Великобритании.