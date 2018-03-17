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21:02, 17 марта 2018

Лидер Китая Си Цзиньпин переизбран на второй пятилетний срок

За него единогласно проголосовали почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Это произошло вскоре после того, как руководство страны одобрило поправки к конституции, которые отменяют ограничение в два срока на замещение должности председателя КНР.

Комментарии

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vic12 17 марта 2018 | 21:24

Пропал Китай. Сначала экономика начнёт загибаться, затем с соседями рассорятся. А потом и в войнушку решат поиграть Мир такое проходил.

ura_123 17 марта 2018 | 21:35

vic12: В войнушку... У них больше миллиарда населения и экономика на подъёме-могут себе позволить к сожалению.

abuvgrobu 17 марта 2018 | 21:26

Товарищ Си подает пример товарищу Пу..

oktabr 17 марта 2018 | 21:30

Дело за малым - ботокс вколоть осталось.

ilja13 17 марта 2018 | 21:32

Наверно товарищу Пу обеспечена бессонная ночь от зависти к достигнутым конституционным достижениям товарища Си...)))))

ura_123 17 марта 2018 | 21:38

ilja13: Та ни,товарищь Пу завтра переназначится на свой крайний срок и через шесть лет покинет этот пост в связи с кончиной от старости.
А может даже и раньше))))

ura_123 17 марта 2018 | 21:32

Кетайцы как и рассиянцы ничему на примере Мугабе не учатся ...

razval74 17 марта 2018 | 21:43

Немного застоя им не помешает, ато слишком сильно разогнались, ресурсов уже не хватает. А там глядишь и соседняя территория с ресурсами освободится.

sbk 17 марта 2018 | 21:43

Единогласно, разумеется?

vladimirbelarus 17 марта 2018 | 21:44

"Переизбран" нужно писать в кавычках. Хоть здесь не врите. Путен за это не посадит

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