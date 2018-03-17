21:02, 17 марта 2018
Лидер Китая Си Цзиньпин переизбран на второй пятилетний срок
За него единогласно проголосовали почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Это произошло вскоре после того, как руководство страны одобрило поправки к конституции, которые отменяют ограничение в два срока на замещение должности председателя КНР.
Комментарии10
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vic12 17 марта 2018 | 21:24
Пропал Китай. Сначала экономика начнёт загибаться, затем с соседями рассорятся. А потом и в войнушку решат поиграть Мир такое проходил.
ura_123 17 марта 2018 | 21:35
vic12: В войнушку... У них больше миллиарда населения и экономика на подъёме-могут себе позволить к сожалению.
abuvgrobu 17 марта 2018 | 21:26
Товарищ Си подает пример товарищу Пу..
oktabr 17 марта 2018 | 21:30
Дело за малым - ботокс вколоть осталось.
ilja13 17 марта 2018 | 21:32
Наверно товарищу Пу обеспечена бессонная ночь от зависти к достигнутым конституционным достижениям товарища Си...)))))
ura_123 17 марта 2018 | 21:38
ilja13: Та ни,товарищь Пу завтра переназначится на свой крайний срок и через шесть лет покинет этот пост в связи с кончиной от старости.
А может даже и раньше))))
ura_123 17 марта 2018 | 21:32
Кетайцы как и рассиянцы ничему на примере Мугабе не учатся ...
razval74 17 марта 2018 | 21:43
Немного застоя им не помешает, ато слишком сильно разогнались, ресурсов уже не хватает. А там глядишь и соседняя территория с ресурсами освободится.
sbk 17 марта 2018 | 21:43
Единогласно, разумеется?
vladimirbelarus 17 марта 2018 | 21:44
"Переизбран" нужно писать в кавычках. Хоть здесь не врите. Путен за это не посадит