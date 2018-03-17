Хлопок газа произошел в жилом 9-этажном доме в Омске

Сразу после этого вспыхнул пожар. От огня в итоге пострадали 3 квартиры, расположенные по соседству. В больнице оказались 5 человек. Один в тяжелом состоянии с ожогами и переломами, передает «Интерфакс». В Следственном комитете считают, что причиной взрыва стал сдетонировавший газовый баллон. Власти заверили, что несущие конструкции дома в результате ЧП не пострадали.