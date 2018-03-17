21:02, 17 марта 2018
Хлопок газа произошел в жилом 9-этажном доме в Омске
Сразу после этого вспыхнул пожар. От огня в итоге пострадали 3 квартиры, расположенные по соседству. В больнице оказались 5 человек. Один в тяжелом состоянии с ожогами и переломами, передает «Интерфакс». В Следственном комитете считают, что причиной взрыва стал сдетонировавший газовый баллон. Власти заверили, что несущие конструкции дома в результате ЧП не пострадали.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 17 марта 2018 | 21:07
Не взрыв, а хлопок! Лихой новояз!
varangian2011 17 марта 2018 | 21:17
odobryam_s: А вы думаете почему Веня дружит с Песковым.
oldpartizan 17 марта 2018 | 21:20
шо, опять?
odobryam_s 17 марта 2018 | 21:24
varangian2011: Служили два товарища. Обычное дело. Один служит в открытую, а второй прикидывается главредом свободного СМИ. Но, думаю, регулярно и аккуратно доносит кому надо о недовольных на сайте....
apontiy 17 марта 2018 | 21:43
odobryam_s: Интересно, а взрыв ядрёной бомбы в России тоже будут называть ХЛОПОК?
aleksandr39 17 марта 2018 | 21:16
Ополченцы начали процесс образования ОНР ( Омская Народная Республика ) .
shlevet 17 марта 2018 | 21:39
aleksandr39: мpaзь ты тупая
bugbugbug 17 марта 2018 | 21:26
Народная примета: если участились хлопки газа, значит выборы на носу.
shlevet 17 марта 2018 | 21:37
Пострадавшим выздоровления
pravdatut 17 марта 2018 | 21:45
В Омске нет магистрального газа???