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21:02, 17 марта 2018

Хлопок газа произошел в жилом 9-этажном доме в Омске

Сразу после этого вспыхнул пожар. От огня в итоге пострадали 3 квартиры, расположенные по соседству. В больнице оказались 5 человек. Один в тяжелом состоянии с ожогами и переломами, передает «Интерфакс». В Следственном комитете считают, что причиной взрыва стал сдетонировавший газовый баллон. Власти заверили, что несущие конструкции дома в результате ЧП не пострадали.

Комментарии

10

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odobryam_s 17 марта 2018 | 21:07

Не взрыв, а хлопок! Лихой новояз!

varangian2011 17 марта 2018 | 21:17

odobryam_s: А вы думаете почему Веня дружит с Песковым.

oldpartizan 17 марта 2018 | 21:20

шо, опять?

odobryam_s 17 марта 2018 | 21:24

varangian2011: Служили два товарища. Обычное дело. Один служит в открытую, а второй прикидывается главредом свободного СМИ. Но, думаю, регулярно и аккуратно доносит кому надо о недовольных на сайте....

apontiy 17 марта 2018 | 21:43

odobryam_s: Интересно, а взрыв ядрёной бомбы в России тоже будут называть ХЛОПОК?

(комментарий скрыт)

aleksandr39 17 марта 2018 | 21:16

Ополченцы начали процесс образования ОНР ( Омская Народная Республика ) .

shlevet 17 марта 2018 | 21:39

aleksandr39: мpaзь ты тупая

bugbugbug 17 марта 2018 | 21:26

Народная примета: если участились хлопки газа, значит выборы на носу.

shlevet 17 марта 2018 | 21:37

Пострадавшим выздоровления

pravdatut 17 марта 2018 | 21:45

В Омске нет магистрального газа???

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