СССР или Россия никогда не вели разработок химического вещества под названием «Новичок», настаивают в российском МИДе

Советский Союз или Россия никогда не вели разработок химического вещества под названием «Новичок», настаивают в российском МИДе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, вероятным источником токсина, который, как считают в Лондоне, использовался при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могли быть Великобритания, Чехия, Щвеция, Словакия, и, не исключено, США. В 90-е годы большое количество советских ученых выехали на Запад, пояснила Захарова. Они вывезли с собой технологии, которыми занимались, и после этого на Западе начинает фигурировать название «Новичок». Чехия и Швеция подозрения России отвергли. В Праге назвали высказывания представителя МИД России абсурдом, а в Стокгольме, как передает «Reuters», посоветовали Москве ответить на вопросы Лондона.

Попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ, пригрозили в Москве. Как сказали в российском МИДе, все решения руководство страны принимало обдуманно, с возможными последствиями. Возможность ответов на последствия тоже прослеживалась. Москва объявила о высылке 23 сотрудников британского посольства. Кроме того, остановлена работа в России Британского совета, который занимался образовательными и культурными программами.

Россия находится в сложнейшем положении из-за дела Скрипаля, и скоро надо будет искать новые методы выхода из него. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Политика, которую Кремль проводит сейчас, – отчасти инструмент, необходимый перед выборами пезидента, — добавил Малашенко.