СССР или Россия никогда не вели разработок химического вещества под названием «Новичок», настаивают в российском МИДе
Советский Союз или Россия никогда не вели разработок химического вещества под названием «Новичок», настаивают в российском МИДе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, вероятным источником токсина, который, как считают в Лондоне, использовался при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могли быть Великобритания, Чехия, Щвеция, Словакия, и, не исключено, США. В 90-е годы большое количество советских ученых выехали на Запад, пояснила Захарова. Они вывезли с собой технологии, которыми занимались, и после этого на Западе начинает фигурировать название «Новичок». Чехия и Швеция подозрения России отвергли. В Праге назвали высказывания представителя МИД России абсурдом, а в Стокгольме, как передает «Reuters», посоветовали Москве ответить на вопросы Лондона.
Попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ, пригрозили в Москве. Как сказали в российском МИДе, все решения руководство страны принимало обдуманно, с возможными последствиями. Возможность ответов на последствия тоже прослеживалась. Москва объявила о высылке 23 сотрудников британского посольства. Кроме того, остановлена работа в России Британского совета, который занимался образовательными и культурными программами.
Россия находится в сложнейшем положении из-за дела Скрипаля, и скоро надо будет искать новые методы выхода из него. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Политика, которую Кремль проводит сейчас, – отчасти инструмент, необходимый перед выборами пезидента, — добавил Малашенко.
Комментарии115
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ostapbey 17 марта 2018 | 21:40
Так значит на Дубровке АНГЛИЧАНКА наладила?
Ещё типа как новичок.
Даже.
ostapbey 17 марта 2018 | 21:42
нагадила не нагадила, но англичанка!!
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 21:47
ostapbey: Опять забыл таблетки на ночь принять? Бред несешь...
sedoff 17 марта 2018 | 21:47
Хоть бы уж между собой договорились, как врать. А то, одни говорят, что этот новичок в чемодане не провезёшь, ибо воняет сильно, другие - что никакого новичка у них отродясь не было.
Так, откуда вы знаете, как он воняет, если не было его никогда у вас? )))))))))))
apontiy 17 марта 2018 | 21:40
Захарова: Россия никогда не поставляла в Европу центнеры кокаина посредством дипломатической почты! Лубутеном клянусь!
el_borz 17 марта 2018 | 21:44
могли быть Великобритания, Чехия, Щвеция, Словакия, и, не исключено, США.....
А так же Монголия, Зимбабве, Гондурас, Лесото, Казахстан, Шри Ланка....Папуа Новая Гвинея..острова Фиджи..Албания конечно...
А еще может быть корова, а может быть Ворона, а может быть верблюд.
Хе!
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 21:53
el_borz: dobro_vam_v_dom: Новичок могли произвести только в двух страна, США и России.
Дочь Скрипаля в последний раз ездила в Россию, значит и "товар" оттуда.
ly4_sveta 17 марта 2018 | 21:57
el_borz: Да наугад. Какие первыми на ум пришли.
pravdatut 17 марта 2018 | 21:42
Удивительно, Украину не назвала!!)))
filosof64 17 марта 2018 | 21:44
Ну что, "дебилами" еще долго будем????
bonhoeffer 17 марта 2018 | 21:45
А еще говорят, что у иностранцев имена трудные... (с)
mardian 17 марта 2018 | 21:46
Машка больше коксу!
a_111111 17 марта 2018 | 21:50
Он просто иначе называется!
perevozchik62 17 марта 2018 | 21:51
"НОВИЧЕК" - чисто английское слово, переводится как ядовитый газ, разработанный в 80-х годах в СССР в секретных лабораториях.
«Новички» (англ. Newcomer, Novichok agent) — класс фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. «Новички» были впервые синтезированы в СССР в середине 1980-х годов прошлого века П. П. Кирпичевым и на сегодняшний день по комплексу боевых характеристик превосходят все известные боевые отравляющие вещества.»
«Новичок--#» — бинарная форма советского V-газа (Substance 33). Этому «Новичку» порядковый номер не был присвоен. Промышленное производство (десятки тонн) в начале 1980-х было налажено в Новочебоксарске. Принят на вооружение Советской армии в 1990 году.
piter_ug 17 марта 2018 | 21:52
А чего, маняша была призером игры «Что-где-когда»?
Ну в курсе буквально всего!
Все секреты ей прямо с утра докладывают во время подъема.
moncegorskyi 17 марта 2018 | 21:54
Видно кокс отменного качества привозили дипломаты этой мидовской прошмадовке, если даже Швецию прилепила к этой группе стран! Чем больше абсурда, тем больше убедительнее для внутренней ваты такие заявления. Представляю, как король Швеции Карл Кустаа дает задание разработать нервнопаралитический газ "новичок, чтобы" травить неугодных и убирать соперников, претендующих на его трон...
ostanovka 17 марта 2018 | 21:55
Очередной приступ ихтамнетства.
До чего однообразная ложь у рашек, уже даже не смешно.
ly4_sveta 17 марта 2018 | 21:55
А учёный, который его создал
,,бредит"? Хотя, ничего удивительного в словах Захаровой нет. Потом окажется, что она ,,гнала пургу", как и Песков, по словам их вождя. А ещё позже выяснится, что эту отраву создал сам вождь, как было и с Крымом, и с самолётом и прочее, прочее, прочее... Сначала ,,нет", а потом его заслуга, под его руководством, с его подачи, благодаря ему и т.д. и т.п.
spitac 17 марта 2018 | 21:55
Россия и СССР никогда не вели разработок такого химического оружия, но уехавшие на Запад ученые вывезли технологии, которыми занимались??? Не вели разработок, а просто "занимались"..
Хоть бы прочитали сначала, что публикуют.
Другое дало - какова цена таким заявлениям.
В 60-е годы я учился в мединституте. В курсе военной кафедры мы изучали ОВ, их характеристики, методы профилактики и лечения поражений. Нас учили, что это бесчеловечное оружие капиталистической военщины, а СССР, как гуманная страна, химического оружия не производит и не имеет.
В 90-е годы мы узнали, что в Саратовской обл. оказались самые большие в мире запасы ОВ и проклятые капиталисты давали нам деньги на их утилизацию.
С тех пор я словесным заявлениям не верю.
rtov 17 марта 2018 | 21:56
Воронежа насторожиться! Саратов на очереди
vlabumur 17 марта 2018 | 21:56
Ежели и затеет процесс, так ведь у меня и на этот случай «sagesse des nations»- [пословица] в запасе есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик — поди, уличай! кто больше выпил?
Салтыков-Щедрин,