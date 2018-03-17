Автобус упал с моста в высохшее русло реки на востоке Индии

Погибли, по меньшей мере, 12 человек, еще 40 пострадали, пишет газета «Times of India». По ее данным, автобус принадлежал частному перевозчику. На мосту он пробил бетонное ограждение и упал крышей вниз. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.