Антифашиста Виктора Филинкова перевели в другое СИЗО Петербурга

Пока никаких жалоб на условия содержания от фигуранта дела о терроризме не поступало, но правозащитники опасаются, что к нему могут применить незаконные методы дознания. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов. Он собирается добиться перевода своего подзащитного обратно в СИЗО №3.