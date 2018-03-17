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20:32, 17 марта 2018

Антифашиста Виктора Филинкова перевели в другое СИЗО Петербурга

Пока никаких жалоб на условия содержания от фигуранта дела о терроризме не поступало, но правозащитники опасаются, что к нему могут применить незаконные методы дознания. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов. Он собирается добиться перевода своего подзащитного обратно в СИЗО №3.

Комментарии

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olegleon 17 марта 2018 | 20:43

а в другом СИЗО другой контингент сидит или другие следователи его допрашивать будут?

master_analitik 17 марта 2018 | 21:24


Антифашиста Виктора Филинкова перевели в другое СИЗО Петербурга
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Если бы Филинков был настоящим антифашистом, а не липовым, то его место было бы ни в СИЗО, а в ДНР или ЛНР. Про таких засранцев как Филинков говорят: "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".

liquidsky__ 17 марта 2018 | 21:02

Обычно в другое сизо переводят спалившихся стукачей.

hrenvam 17 марта 2018 | 21:08

liquidsky__: Утверждаете на личном опыте ?

mavreh 17 марта 2018 | 21:18

Российского хакера Бориса Горшкова, вывезенного из Южного Боро в США, по приговору суда штата Нью-Йорк осудили в общей сложности за совокупность преступлений на 128 лет лишения свободы.
Горшков не стал опротестовывать приговор, и на следующий день официально вышел на свободу по окончанию срока заключения.
За те сутки, что он провёл в тюрьме - он выиграл чемпионат тюрьмы по шахматам.

razval74 17 марта 2018 | 21:47

А что, концлагерь с печами еще не достроен?

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