20:31, 17 марта 2018
Полицейские задержали активистов региональных штабов Алексея Навального
Это произошло, в частности, в Сочи, Воронеже и Новокузнецке, пишет издание «Медиазона». Причем, один из задержанных в Сочи является членом ТИК. Также в Кемеровской области был остановлен автобус, в котором ехали 20 волонтеров томского штаба Навального. Они собирались наблюдать за выборами в соседнем регионе.
Комментарии13
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ys171717 17 марта 2018 | 20:36
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян, а реально 72% (планка бедности в РФ в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
shlevet 17 марта 2018 | 20:40
ys171717: Попрошу модераторов обратить внимание, что на форуме ЭМ уs171717 постоянно нарушает правило №10 комментирования на форуме ЭМ.
А также в период запрета на агитацию, он продолжает подставлять сайт ЭМ.
Прошу, в соответствии с постоянным нарушением правил забанить его.
danko1 17 марта 2018 | 20:47
Обманула в очередной раз Эллочка Чурова, пообещав, что полицейские перестанут творить беспредел с наблюдателями. Да и сказано было так, словно раньше по указанию ЦИК беспредел полицаи творили, а теперь она им запрещает. Но видно запрет в отношении наблюдателей вступит в силу после 18 марта.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:41
Такого дурака, как ys1717 ни в одной мировой сети ДНЁМ С ОГНЁМ не сыщешь.
;-D )))
Не, ну реально, хомячьё... )))
А, может, просто псих...
ura_123 17 марта 2018 | 20:54
vor_mbh_yo_xaxa: Да прямо,не сыщешь! А ты с патриком?
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 20:40
Крысята-навальнята по приказу своего зеленорожего фюрера готовили провокации. Надеюсь, каждый получит солидный тюремный срок
antiputin_antifa 17 марта 2018 | 20:40
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина, как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО! только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
shlevet 17 марта 2018 | 20:52
antiputin_antifa: да всё, понятно что вы перевыполнили план госдепа по подставе ЭМ.
Хоть бы вас кураторы на одну ветку не ставили, а то уж очень заметна ваша проплаченая антиагитка
vvpvvp1848 17 марта 2018 | 20:45
От самозванца(2012) до самовыдвиженца(2018) путь к пожизненному вождю(2024) не долог, если Народ надежно превращен ТВ-пургой в Едино-электорат 86%
…пургу нынче измеряют в #часахПескова – с подачи ВВП
mariupol1953 17 марта 2018 | 21:14
Когда же закончится этот безпредел? Кто знает?
trender 17 марта 2018 | 21:36
mariupol1953: беспердел в россии?
bugsy 17 марта 2018 | 21:42
mariupol1953: Марков отмерил ему 130 лет жизни, значит осталось еще 65. Если только табакерку в кремль не завезут
zemljanka 17 марта 2018 | 21:44
Полиция не своим делом занята.