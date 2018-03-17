Полицейские задержали активистов региональных штабов Алексея Навального

Это произошло, в частности, в Сочи, Воронеже и Новокузнецке, пишет издание «Медиазона». Причем, один из задержанных в Сочи является членом ТИК. Также в Кемеровской области был остановлен автобус, в котором ехали 20 волонтеров томского штаба Навального. Они собирались наблюдать за выборами в соседнем регионе.