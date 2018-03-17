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20:31, 17 марта 2018

Утечка горячей воды на востоке Москвы не угрожает нормальному функционированию зданий и сооружений, считают власти

Как сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков «Интерфаксу», восемь домов, которые подключены к пострадавшему участку теплосети, переведены на резервные схемы. Тепловой режим в квартирах жилых домов в норме. Сейчас службы «МОЭК» работают над устранением разлива воды и ремонтом поврежденного участка. ЧП произошло сегодня днем на Фрязевской улице в Москве.

Комментарии

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pushok1971 17 марта 2018 | 20:43

Весна всё не наступает, вот и решили коммуанальщики сделать разлив!

aleksandr39 17 марта 2018 | 20:47

Власть считает ,что для будущей МНР( Московская Народная Республика ) это нормально ,народ выбирает свободу в борьбе с хунтой .

pushok1971 17 марта 2018 | 21:51

А течка нашмяшки угрожает всем, правда давно уже не видно, как она работает ртом...

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