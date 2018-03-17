Утечка горячей воды на востоке Москвы не угрожает нормальному функционированию зданий и сооружений, считают власти

Как сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков «Интерфаксу», восемь домов, которые подключены к пострадавшему участку теплосети, переведены на резервные схемы. Тепловой режим в квартирах жилых домов в норме. Сейчас службы «МОЭК» работают над устранением разлива воды и ремонтом поврежденного участка. ЧП произошло сегодня днем на Фрязевской улице в Москве.