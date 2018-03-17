20:30, 17 марта 2018
Экстренные службы не нашли опасных предметов в торговом комплексе «Охотный ряд» в Москве
Сегодня дважды телефонные хулиганы звонили и говорили о якобы заложенной там бомбе. Как рассказали агентству «Москва» в Главном управление МВД по столице, найден был один бесхозный предмет, он угрозы не представляет. По меньшей мере, один раз, по сведениям агентства ТАСС, из комплекса сегодня пришлось эвакуировать посетителей и персонал. В прошлый раз «лжеминирование» происходило 8 марта.
Комментарии7
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antiputin_antifa 17 марта 2018 | 20:37
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО! только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
shlevet 17 марта 2018 | 20:42
antiputin_antifa: Похоже ваш смотрящий решил эту методичку всем клоунам раздать.
Вот только вы безмозглые не понимаете, что в день "тишины" вы подставляете ЭМ
sveklotron_7 17 марта 2018 | 21:02
antiputin_antifa: Либероидным клоунам закон не писан...Или ты укровское скакло? НУ тогда тем более...
aleksandr39 17 марта 2018 | 20:52
Настырный ополченец -бандит из ОПГ " днр -лугандон "
theklimoff 17 марта 2018 | 20:52
Не удивлюсь если эти телефонные террористы обзвонят всё, что можно в день "выборов". То-то будет не приятность...
monik_7 17 марта 2018 | 21:57
theklimoff: неприятность будет если ФСБ решит проигнорировать эти звонки и не начнет эвакуацию с участков
eduard53 17 марта 2018 | 21:04
На хрена в таких ролевых играх - ни в чём неповинные посредники, типа магазинного персонала и покупателей?
Почему бы телефонным хулиганам напрямую не обменяться номерами своих мобильников (или IP- причиндалов) с полицай-гэбнюками и не перезваниваться меж собой круглосуточно, не будоража и не отвлекая постороннюю публику?