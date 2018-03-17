Экстренные службы не нашли опасных предметов в торговом комплексе «Охотный ряд» в Москве

Сегодня дважды телефонные хулиганы звонили и говорили о якобы заложенной там бомбе. Как рассказали агентству «Москва» в Главном управление МВД по столице, найден был один бесхозный предмет, он угрозы не представляет. По меньшей мере, один раз, по сведениям агентства ТАСС, из комплекса сегодня пришлось эвакуировать посетителей и персонал. В прошлый раз «лжеминирование» происходило 8 марта.