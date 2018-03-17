Z Архив новостей новости
5 6 6 2512
20:02, 17 марта 2018

Минск запросил у Литвы информацию об инциденте с белорусской гражданкой в аэропорту Вильнюса

Женщина пожаловалась на мучительный досмотр. Вероника Кошар написала в своем Фейсбуке о то, что ее задержали у трапа самолета по подозрению в транспортировке наркотиков. Сначала литовские таможенники обыскали ее, а затем отвезли в клинику, где заставили глотать зонд. Также девушке сделали МРТ, после чего извинились и пригласили прилетать в Литву еще. По возвращении в Белоруссию Кошар обратилась в милицию.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

hastings 17 марта 2018 | 20:12

В Литве чтят традиции Гестапо.

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:27

Где как, а у фашистов - ничего нового... всё как у фашистов.

(комментарий скрыт)

olegleon 17 марта 2018 | 20:20

власти Литвы заявят "но мы же извинились!? какие ещё могут быть претензии? ну немного помучили наши спецслужбы девушку, но она же была не гражданкой ЕС или США, а унтерменшем из РБ"

ya640 17 марта 2018 | 20:39

Не думаю что в Беларусии ее бы так тщательно обследовали на новейшем медоборудовании !

thesonhuman 17 марта 2018 | 20:53

ya640: Это был тест медоборудования, не на мышах же его проводить.

spec71205 17 марта 2018 | 21:52

...а как в Белоруссии проверяют граждан северного Кавказа! -в глазах таможенников как и погранцов такая НЕНАВИСТЬ! -низнаю может это заказ Кремля ...как никак режим для Лукашенко каждый год дает одних кредитов по 15миллиардов долоровживых денег И для шрота Белоруссии открыть наш рынок! В любом случае СКОТСКОЕ ОТНОШЕНИЯ. ГОВОРЮ КАК СВИДЕТЕЛЬ И ОЧИВИДЕЦ. ПРИБАЛТЫ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУРНЕЕ!

Сегодня в эфире