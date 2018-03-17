Минск запросил у Литвы информацию об инциденте с белорусской гражданкой в аэропорту Вильнюса

Женщина пожаловалась на мучительный досмотр. Вероника Кошар написала в своем Фейсбуке о то, что ее задержали у трапа самолета по подозрению в транспортировке наркотиков. Сначала литовские таможенники обыскали ее, а затем отвезли в клинику, где заставили глотать зонд. Также девушке сделали МРТ, после чего извинились и пригласили прилетать в Литву еще. По возвращении в Белоруссию Кошар обратилась в милицию.