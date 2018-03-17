20:02, 17 марта 2018
Минск запросил у Литвы информацию об инциденте с белорусской гражданкой в аэропорту Вильнюса
Женщина пожаловалась на мучительный досмотр. Вероника Кошар написала в своем Фейсбуке о то, что ее задержали у трапа самолета по подозрению в транспортировке наркотиков. Сначала литовские таможенники обыскали ее, а затем отвезли в клинику, где заставили глотать зонд. Также девушке сделали МРТ, после чего извинились и пригласили прилетать в Литву еще. По возвращении в Белоруссию Кошар обратилась в милицию.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hastings 17 марта 2018 | 20:12
В Литве чтят традиции Гестапо.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:27
Где как, а у фашистов - ничего нового... всё как у фашистов.
olegleon 17 марта 2018 | 20:20
власти Литвы заявят "но мы же извинились!? какие ещё могут быть претензии? ну немного помучили наши спецслужбы девушку, но она же была не гражданкой ЕС или США, а унтерменшем из РБ"
ya640 17 марта 2018 | 20:39
Не думаю что в Беларусии ее бы так тщательно обследовали на новейшем медоборудовании !
thesonhuman 17 марта 2018 | 20:53
ya640: Это был тест медоборудования, не на мышах же его проводить.
spec71205 17 марта 2018 | 21:52
...а как в Белоруссии проверяют граждан северного Кавказа! -в глазах таможенников как и погранцов такая НЕНАВИСТЬ! -низнаю может это заказ Кремля ...как никак режим для Лукашенко каждый год дает одних кредитов по 15миллиардов долоровживых денег И для шрота Белоруссии открыть наш рынок! В любом случае СКОТСКОЕ ОТНОШЕНИЯ. ГОВОРЮ КАК СВИДЕТЕЛЬ И ОЧИВИДЕЦ. ПРИБАЛТЫ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУРНЕЕ!