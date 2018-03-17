20:02, 17 марта 2018
Руководителей столичных больниц предупредили о том, чтобы они не принуждали пациентов голосовать
В Департаменте здравоохранения Москвы получили информацию об инциденте в одном из учреждений. В прессе появились публикации о том, как пациенток родильных домов заставляли голосовать на закрытых избирательных участках, передает «Интерфакс». В департаменте сказали, что направили письма с разъяснениями руководству клиник. Виновным пригрозили дисциплинарной ответственностью.
Комментарии13
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tks 17 марта 2018 | 20:13
А депздрав уверен, что главврачи роддомов поняли правильно очередную указивку, и не станут принуждать рожениц не голосовать? )))
her 17 марта 2018 | 20:14
Руководителей столичных больниц предупредили о том, чтобы они не принуждали пациентов голосовать
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У путинских без принуждения ни хрена ничего не бывает. Вон, путинская власть, имеет "патриотов" за милую душу, а эти шестерки ее лижут. :-)
malanoff 17 марта 2018 | 20:33
her: Ну это ежу понятно , что руководители столичных больниц принуждают пациентов проголосовать за кого укодно , лишь бы не за руководителя цирка
malanoff 17 марта 2018 | 20:49
Руководители столичных больниц и не собирались агитировать за Путина. Желаемое Админитрация президента выдала за возможное.А врачи то в России намного умнее обходчиков газовых труб.
ys171717 17 марта 2018 | 20:14
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян, а реально 72% (планка бедности в РФ в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
chubazzl 17 марта 2018 | 20:49
ys171717: Даже не Урфин Джюс а целый Король Абсурда.
odobryam_s 17 марта 2018 | 20:18
Принуждать - не смейте! Но чтобы все были на избирательных участках, даже те, кто в реанимации! А иначе отключим все и всех уволим!
midnightblues 17 марта 2018 | 20:21
Неужели ганушкина и кащенко не поддержат??
там ведь основные поклонники курса стабильности
sproter 17 марта 2018 | 20:23
Принуждать нельзя, а обеспечивать 146% явку - можно?
odobryam_s 17 марта 2018 | 20:29
sproter: А то! Ведь колхоз - дело сугубо добровольное! А не так, что захотел - пошел, не захотел - не пошел!
ki000999 17 марта 2018 | 20:45
пациенток родильных домов заставляли голосовать на закрытых избирательных участках...............Только пациенток заставляли? А новорожденных не пробовали?
alshatrs 17 марта 2018 | 20:56
а зачем вообще голосовать? у друга моего сына который служит в армии сделали ещё проще под подпись забрали паспорта и вообще голосовать не нужно. воинская часть находится в г.Москве. вот так то памфилова.
lev77 17 марта 2018 | 21:36
Наш дурдом голосует за Путина