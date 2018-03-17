Руководителей столичных больниц предупредили о том, чтобы они не принуждали пациентов голосовать

В Департаменте здравоохранения Москвы получили информацию об инциденте в одном из учреждений. В прессе появились публикации о том, как пациенток родильных домов заставляли голосовать на закрытых избирательных участках, передает «Интерфакс». В департаменте сказали, что направили письма с разъяснениями руководству клиник. Виновным пригрозили дисциплинарной ответственностью.