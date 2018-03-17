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20:01, 17 марта 2018

Британский совет глубоко разочарован решением российского МИДа о прекращении его деятельности на территории России

Статус Британского совета не был урегулирован, поэтому у организации нет поводов для возмущения. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала РБК.

Ранее МИД России также объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули РФ в недельный срок.

Комментарии

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etofeasko 17 марта 2018 | 20:12

//Британский совет глубоко разочарован//

БИМ(Тереза) и БОМ(Борис) вас утешат и развеселят дома.

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:18

Что ж, британский совет... соси теперь разочарованно...

pavelmistery 17 марта 2018 | 20:46

Британский совет — международная организация, действующая более чем в сотне стран по всему миру, в первую очередь в областях образования и культуры.

Образовательные программы:

- Бесплатные онлайн-курсы английского языка;
- Мобильные приложения и сервисы, помогающие учить английский (LearnEnglish Grammar, IELTS Wordpower, Sounds Right и другие);
- Сайт The English Channel, с помощью которого можно изучать язык, исследуя искусство Великобритании;
- Издание пособий для изучения языка и подготовка преподавателей;
- Участие в программах по разработке стандартов образования;
- Подготовка к языковым экзаменам, от тестов по английскому языку до квалификационных экзаменов для школы и деловых программ;
- Образование в Великобритании.

Культура:

- Открытые лекции (Cultural Skills Academy Russia совместно с Благотворительным фондом Потанина);
- Выставки и туры выставок дизайна, живописи, скульптуры и архитектуры («Альбион» Мэта Коллишоу);
- Ежегодный фестиваль «Новое британское кино»;
- Future Culture — программа профессионального развития в области культуры, разработанная для укрепления связей между начинающими и уже опытными специалистами в сфере культуры в России и Великобритании;
- Музыкальные фестивали, концерты и радиошоу — Британский Совет выпускает собственную радиопрограмму Selector, а серия российских вечеринок Selector Live и Selector AfterDark в её поддержку знакомила слушателей с творчеством лучших молодых британских музыкантов и диджеев;
- Встречи, дискуссии и круглые столы с современными британскими писателями.

nikitin43 17 марта 2018 | 21:02

pavelmistery: расеи такое не нать , путен здеся .опять же британия верни генерал-полковника фсб якунина с выродками , без пасхи останемси...

perestarok 17 марта 2018 | 21:53

pavelmistery: "Британский совет глубоко разочарован решением российского МИДа о прекращении его деятельности на территории России"

А заодно занимался антироссийской пропагандой. Вон на Эхе сколько хомячков пасётся.

fr312 17 марта 2018 | 21:55

pavelmistery: ну и зачем это населению.ему и зомбоящика хватит.а то не дай бог своей головой думать начнут.

nikitin43 17 марта 2018 | 20:32

etofeasko: ага и картошку расея перестанет закупать в мексике . срань господня .

neburzhui2 17 марта 2018 | 20:12

А зачем теперь России Британские советы ?

art_ 17 марта 2018 | 20:13

neburzhui2: А зачем нужны были до того?

physician 17 марта 2018 | 20:14

Британский совет помогал россиянам готовится и сдавать английские экзамены, та что своего рода это бомбардировка Воронежа

olegleon 17 марта 2018 | 20:18

physician: а кто им 10 лет запрещал урегулировать свой статус? Вы не забыли, что он не урегулирован из-за действий предыдущих британских властей?

liquidsky__ 17 марта 2018 | 21:00

physician: В каждом втором универе этим занимаются, плюс миллион факультативов. Не убудет.

sveklotron_7 17 марта 2018 | 20:14

Благодарите бабку Мэй и клоуна Джонсона.

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:51

sveklotron_7: Матыгу Мэй...

abuvgrobu 17 марта 2018 | 20:17

Стесняюсь спросить - по какой культуре советником? Свою культурку нам прививать или нашу культуру впитывать?

perestarok 17 марта 2018 | 21:56

abuvgrobu: "Стесняюсь спросить - по какой культуре советником? Свою культурку нам прививать или нашу культуру впитывать?"

Нашу культурку разрушать.

needroid 17 марта 2018 | 20:19

А нас то за что? (С)

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 20:26

Какие шпионы нынче обидчивые пошли :)

dmitryfromdnepr 17 марта 2018 | 20:28

теперь у людей меньше возможностей изучать английский. Опять удар по своим.

koleg197 17 марта 2018 | 20:31

и пусть канает(с):

semper_fidelis 17 марта 2018 | 20:35

Надо высылать только тех шпионов, про которых их начальство знает, что они разоблачены. Если разоблачены, но начальство не знает - надо оставить и использовать для дезинформации.

mavreh 17 марта 2018 | 20:57

Нормальный ответ был бы полный разрыв дипломатических отношений.
Высылка бритской послатуры в бритию всем составом.
Пусть думают, что это начало войны. Пусть обосрутся.

delovoy_podolsk 17 марта 2018 | 21:18

Россия много культурная страна. Британский совет - одна из сотен её составляющих. Возможно, даже очень вероятно, что в её среде есть шпионы, но в целом работа этой организации в её официальном русле положительно для России. Поскольку своеё культуры, как таковой Россия не имеет, её культура - заимствование и адаптация. ЗАпрещение работы Британского совета - очередная глупость на уровне - на зло маме свои уши отморозить.

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