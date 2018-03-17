20:01, 17 марта 2018
Британский совет глубоко разочарован решением российского МИДа о прекращении его деятельности на территории России
Статус Британского совета не был урегулирован, поэтому у организации нет поводов для возмущения. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала РБК.
Ранее МИД России также объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули РФ в недельный срок.
Комментарии23
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etofeasko 17 марта 2018 | 20:12
//Британский совет глубоко разочарован//
БИМ(Тереза) и БОМ(Борис) вас утешат и развеселят дома.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:18
Что ж, британский совет... соси теперь разочарованно...
pavelmistery 17 марта 2018 | 20:46
Британский совет — международная организация, действующая более чем в сотне стран по всему миру, в первую очередь в областях образования и культуры.
Образовательные программы:
- Бесплатные онлайн-курсы английского языка;
- Мобильные приложения и сервисы, помогающие учить английский (LearnEnglish Grammar, IELTS Wordpower, Sounds Right и другие);
- Сайт The English Channel, с помощью которого можно изучать язык, исследуя искусство Великобритании;
- Издание пособий для изучения языка и подготовка преподавателей;
- Участие в программах по разработке стандартов образования;
- Подготовка к языковым экзаменам, от тестов по английскому языку до квалификационных экзаменов для школы и деловых программ;
- Образование в Великобритании.
Культура:
- Открытые лекции (Cultural Skills Academy Russia совместно с Благотворительным фондом Потанина);
- Выставки и туры выставок дизайна, живописи, скульптуры и архитектуры («Альбион» Мэта Коллишоу);
- Ежегодный фестиваль «Новое британское кино»;
- Future Culture — программа профессионального развития в области культуры, разработанная для укрепления связей между начинающими и уже опытными специалистами в сфере культуры в России и Великобритании;
- Музыкальные фестивали, концерты и радиошоу — Британский Совет выпускает собственную радиопрограмму Selector, а серия российских вечеринок Selector Live и Selector AfterDark в её поддержку знакомила слушателей с творчеством лучших молодых британских музыкантов и диджеев;
- Встречи, дискуссии и круглые столы с современными британскими писателями.
nikitin43 17 марта 2018 | 21:02
pavelmistery: расеи такое не нать , путен здеся .опять же британия верни генерал-полковника фсб якунина с выродками , без пасхи останемси...
perestarok 17 марта 2018 | 21:53
pavelmistery: "Британский совет глубоко разочарован решением российского МИДа о прекращении его деятельности на территории России"
А заодно занимался антироссийской пропагандой. Вон на Эхе сколько хомячков пасётся.
fr312 17 марта 2018 | 21:55
pavelmistery: ну и зачем это населению.ему и зомбоящика хватит.а то не дай бог своей головой думать начнут.
nikitin43 17 марта 2018 | 20:32
etofeasko: ага и картошку расея перестанет закупать в мексике . срань господня .
neburzhui2 17 марта 2018 | 20:12
А зачем теперь России Британские советы ?
art_ 17 марта 2018 | 20:13
neburzhui2: А зачем нужны были до того?
physician 17 марта 2018 | 20:14
Британский совет помогал россиянам готовится и сдавать английские экзамены, та что своего рода это бомбардировка Воронежа
olegleon 17 марта 2018 | 20:18
physician: а кто им 10 лет запрещал урегулировать свой статус? Вы не забыли, что он не урегулирован из-за действий предыдущих британских властей?
liquidsky__ 17 марта 2018 | 21:00
physician: В каждом втором универе этим занимаются, плюс миллион факультативов. Не убудет.
sveklotron_7 17 марта 2018 | 20:14
Благодарите бабку Мэй и клоуна Джонсона.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 20:51
sveklotron_7: Матыгу Мэй...
abuvgrobu 17 марта 2018 | 20:17
Стесняюсь спросить - по какой культуре советником? Свою культурку нам прививать или нашу культуру впитывать?
perestarok 17 марта 2018 | 21:56
abuvgrobu: "Стесняюсь спросить - по какой культуре советником? Свою культурку нам прививать или нашу культуру впитывать?"
Нашу культурку разрушать.
needroid 17 марта 2018 | 20:19
А нас то за что? (С)
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 20:26
Какие шпионы нынче обидчивые пошли :)
dmitryfromdnepr 17 марта 2018 | 20:28
теперь у людей меньше возможностей изучать английский. Опять удар по своим.
koleg197 17 марта 2018 | 20:31
и пусть канает(с):
semper_fidelis 17 марта 2018 | 20:35
Надо высылать только тех шпионов, про которых их начальство знает, что они разоблачены. Если разоблачены, но начальство не знает - надо оставить и использовать для дезинформации.
mavreh 17 марта 2018 | 20:57
Нормальный ответ был бы полный разрыв дипломатических отношений.
Высылка бритской послатуры в бритию всем составом.
Пусть думают, что это начало войны. Пусть обосрутся.
delovoy_podolsk 17 марта 2018 | 21:18
Россия много культурная страна. Британский совет - одна из сотен её составляющих. Возможно, даже очень вероятно, что в её среде есть шпионы, но в целом работа этой организации в её официальном русле положительно для России. Поскольку своеё культуры, как таковой Россия не имеет, её культура - заимствование и адаптация. ЗАпрещение работы Британского совета - очередная глупость на уровне - на зло маме свои уши отморозить.