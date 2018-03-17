Британский совет глубоко разочарован решением российского МИДа о прекращении его деятельности на территории России

Статус Британского совета не был урегулирован, поэтому у организации нет поводов для возмущения. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала РБК.

Ранее МИД России также объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули РФ в недельный срок.