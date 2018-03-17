Чехия отвергает подозрения, что республика может быть источником нервнопаралитического вещества группы «Новичок»
Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал такие предположения необоснованными. О том, что Чехия может оказаться источником токсина, с помощью которого пытались убить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала в качестве предполагаемых источников США, Великобританию, Швецию и Словакию. Стропницкий написал в своем твиттере, что считает слова российского представителя стандартным способом манипулирования информацией. Со своей стороны министр обороны Чешской Республики Карла Слечтова назвала такие подозрения «абсурдными».
Тем временем, власти Швеции называют «неприемлемыми и необоснованными» предположения, что страна может оказаться источником отравляющего вещества «Новичок». Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отвергает подозрения, которые высказали в российском МИДе. По ее мнению, которое приводит агентство Reuters, Москва должна отвечать на вопросы Великобритании.
Комментарии49
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post_v 17 марта 2018 | 20:07
О, великий и могучий русский язык
"рязанский сахар"
"аргентинская мука"
"чешский новичок"
antiboh 17 марта 2018 | 20:11
Ну началось,прям как с б Боингом.Сунгоркина долго ждать уже?
ignachio 17 марта 2018 | 21:02
"..сказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.......
Сказала "А" говори и "Б" : высылайте из России дипломатов Чехии и Швеции. Иначе это будет непоследовательно.
nitinol 17 марта 2018 | 21:12
antiboh: В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". Осталось только диспетчера Карлоса и лётчика Волошина подтянуть...
olegleon 17 марта 2018 | 20:13
post_v: всего лишь "highly likely".
edyunia 17 марта 2018 | 20:28
olegleon: \\highly likely\\
Да и Земан в корешах числится.
olegleon 17 марта 2018 | 21:16
edyunia: так поэтому и "вероятно".
aleksandr39 17 марта 2018 | 20:49
post_v: Земан типичный ополченец из ОПГ " днр -лугандон " .
ys171717 17 марта 2018 | 20:09
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
sg76g 17 марта 2018 | 20:18
ys171717:
Ты, пидар, хочешь чтобы Эхо прикрыли?
tks 17 марта 2018 | 20:29
sg76g: для вас, сексотов, кнопочка есть "пожаловаться"
shlevet 17 марта 2018 | 20:32
tks:
sg76g прав.
Агитационный период закончен.
Из-за американца ys171717 ЭМ могут закрыть.
Похоже он этого и добивается
tks 17 марта 2018 | 20:57
shlevet: Речь об Урфине Джюсе, и его дуболомов. А вы о ком?
shlevet 17 марта 2018 | 21:05
tks: Не стройте из себя дурачка, вам это не идет =)):-)
shlevet 17 марта 2018 | 20:22
ys171717: Попрошу модераторов обратить внимание, что на форуме ЭМ уs171717 постоянно нарушает правило №10 комментирования на форуме ЭМ.
Прошу, в соответствии с постоянным нарушением правил забанить его.
Ребята, кто честный, жмем на кнопку пожаловаться товарищу ys171717, очистим от флуда форум ЭМ
tks 17 марта 2018 | 20:44
shlevet: Есть кнопочка "пожаловаться", велкам, плиз
shlevet 17 марта 2018 | 20:46
tks: Уже сделал и написал в личку Главреду сайта
tks 17 марта 2018 | 20:59
shlevet: Вы за Урфина Джюса??? Вы дублом??
shlevet 17 марта 2018 | 21:01
tks: Нет, Дуболом как раз вы
=)):-)
bigmaikl 17 марта 2018 | 20:28
ys171717: Все верно!
peresvet73 17 марта 2018 | 20:10
Стандартный путинский приём: если сам поуши в дерьме, то надо срочно всех вокруг помазать дерьмецом.
pravdatut 17 марта 2018 | 20:10
МИД разбрасывает ложь на другие страны. Легче???
tks 17 марта 2018 | 20:11
Маша-наша-помой-голову видимо, мечется в падучей, пытаясь "новичок" любой из стран "наших западных партнеров" проклятых впарить, авось не заметят )))
apels 17 марта 2018 | 20:16
Действительно странные заявления Захаровой. По видимому она перечислила страны, располагащие хорошими химическими центрами. Типа "могли произвести". Аналогично было и по полонию, перечисляли центры где теоретически могли произвести полоний. Тогда не прокатило и сейчас маловероятно.
cilovit 17 марта 2018 | 20:25
apels: ну пусть теперь они докажут что у них нет или они не иследовали.(типа как с Англия с России спрашивала)
eduard53 17 марта 2018 | 20:43
apels:
Повторюсь в энный раз. Полоний - не картошка, и грамотные ядерщики (коих в Британии в достатке) абсолютно точно определяют все его параметры, в т.ч. его происхождение. Литвиненко отравили не вообще российским полонием, а продукцией нашего конкретного п/я, что всем соответствующим специалистам давно очевидно, как бы ни тужилась безграмотная портян-тролльчатина ...
nestor199 17 марта 2018 | 20:56
eduard53: И чё? Произведенный в этом ящике полоний официально не поступал на Запад?
eduard53 17 марта 2018 | 21:07
nestor199:
Об официально загаженном самолёте, ресторане, номера отеля и т.п. спросите у летевшего-гостившего туда-там-тогда депутата Лугового ...
mavreh 17 марта 2018 | 21:12
eduard53: У нас за бабки можно Армату с полигона в Дагестан угнать.
Низвизди.
albertsurikov 17 марта 2018 | 20:18
А. Бабченко на PutinCon: "Главное оружие Путина – это пропаганда, так называемый зомбоящик. Это мощнейшее оружие, такого не было у Геббельса. Людям объявили, что законов, норм и морали больше нет, можно быть плохим и сейчас это работает".
jblack2 17 марта 2018 | 20:24
albertsurikov: Бабченко, человек давно потерявший связь с реальностью. Ему верить - себя не уважать...
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 20:19
Забегали глазки у чехов, пивом не отделаются...))
tks 17 марта 2018 | 20:47
monterado_ancona_marche: Дяденька, вы полудурок, дурак или просто придурок?
mppv 17 марта 2018 | 20:24
"Чехия отвергает подозрения, ..."
====
Дак первой из-за под подозрения безуспешно пытается выскользнуть Британия, но очевидно - на её территории поражены невинно российские граждане
bigmaikl 17 марта 2018 | 20:25
А еще Машка должна обвинить Уругвай и Панаму.
olexa30 17 марта 2018 | 20:25
Щас шведский диспетчер Йохансон всё расскажет..
eduard53 17 марта 2018 | 20:33
Манька-мидовка, как матёрая гопота, испортив воздух, трясёт юбками,
отводя свой природный дух в разные стороны ...
eduard53 17 марта 2018 | 20:51
eduard53:
Видать, Манька вспомнила дворовую считалочку своего детства:
В нашей маленькой компании
Кто-то сильно навонял.
Ра-два-три -
Это
верно
будешь
ты ...
antiputin_antifa 17 марта 2018 | 20:35
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО! только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
chimp2013 17 марта 2018 | 20:38
О Россия! Прямо пойдешь - "новичка" найдешь. Налево пойдешь - "новичком" заразишь. На право пойдешь - "новичком" умрешь.
sbk 17 марта 2018 | 20:43
Чего мелочиться-то, Захарова?
Любая страна, кроме одной.
prade 17 марта 2018 | 20:45
"Она также назвала в качестве предполагаемых источников США, Великобританию, Швецию и Словакию"
Зачем так скромничать? Надо было перечислять все страны ЕС, Украину, Грузию. Если лгать, то масштабно.
max3446 17 марта 2018 | 20:57
Заметили, ни Чехия не Швеция не ответили что такой газ не производят.
bordij 17 марта 2018 | 20:58
Мащка няшка молодец работает на ГОсдеп с каждым ее заявление друзей России все меньше и меньше это надо на Чехов наехать где их любимый президент , мордой об стол Шведы супер осталось по Белорусии проехоть.
dedctolet 17 марта 2018 | 21:00
Видимо всё-таки часть аргентинской муки дошла до Захоровой,та самая контрой не досчитались
shmuel63 17 марта 2018 | 21:06
Шариков бессмертен. "Я не брал. А кто же? Кто, кроме вас? Я не один в доме живу. Может, Зинка взяла? "
mavreh 17 марта 2018 | 21:09
Технически всё верно.
Лучшая защита - нападение.
Я своими глазами видел недавно, как в подъезде чей-то сбежавший хомяк защищался от кошки: он прыгал на неё, шипел и визжал так, что кошка в ужасе отскакивала!
Я спас его, конечно, но речь не о том. Кто хомяк - пояснять надо?..
zhrv 17 марта 2018 | 21:19
Видимо наша, логически обоснованная позиция - "Все кто угодно, только не мы"
malinskii 17 марта 2018 | 21:51
да молдаване это все синтезировали. в своих винных подвалах. путин перестал покупать молдавское вино, вот и перестроились.