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20:00, 17 марта 2018

Чехия отвергает подозрения, что республика может быть источником нервнопаралитического вещества группы «Новичок»

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал такие предположения необоснованными. О том, что Чехия может оказаться источником токсина, с помощью которого пытались убить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала в качестве предполагаемых источников США, Великобританию, Швецию и Словакию. Стропницкий написал в своем твиттере, что считает слова российского представителя стандартным способом манипулирования информацией. Со своей стороны министр обороны Чешской Республики Карла Слечтова назвала такие подозрения «абсурдными».

Тем временем, власти Швеции называют «неприемлемыми и необоснованными» предположения, что страна может оказаться источником отравляющего вещества «Новичок». Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отвергает подозрения, которые высказали в российском МИДе. По ее мнению, которое приводит агентство Reuters, Москва должна отвечать на вопросы Великобритании.

Комментарии

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post_v 17 марта 2018 | 20:07

О, великий и могучий русский язык

"рязанский сахар"
"аргентинская мука"
"чешский новичок"

antiboh 17 марта 2018 | 20:11

Ну началось,прям как с б Боингом.Сунгоркина долго ждать уже?

ignachio 17 марта 2018 | 21:02

"..сказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.......
Сказала "А" говори и "Б" : высылайте из России дипломатов Чехии и Швеции. Иначе это будет непоследовательно.

nitinol 17 марта 2018 | 21:12

antiboh: В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". Осталось только диспетчера Карлоса и лётчика Волошина подтянуть...

olegleon 17 марта 2018 | 20:13

post_v: всего лишь "highly likely".

edyunia 17 марта 2018 | 20:28

olegleon: \\highly likely\\
Да и Земан в корешах числится.

olegleon 17 марта 2018 | 21:16

edyunia: так поэтому и "вероятно".

aleksandr39 17 марта 2018 | 20:49

post_v: Земан типичный ополченец из ОПГ " днр -лугандон " .

ys171717 17 марта 2018 | 20:09

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.

Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!

КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.

sg76g 17 марта 2018 | 20:18

ys171717:
Ты, пидар, хочешь чтобы Эхо прикрыли?

tks 17 марта 2018 | 20:29

sg76g: для вас, сексотов, кнопочка есть "пожаловаться"

shlevet 17 марта 2018 | 20:32

tks:
sg76g прав.
Агитационный период закончен.
Из-за американца ys171717 ЭМ могут закрыть.
Похоже он этого и добивается

tks 17 марта 2018 | 20:57

shlevet: Речь об Урфине Джюсе, и его дуболомов. А вы о ком?

shlevet 17 марта 2018 | 21:05

tks: Не стройте из себя дурачка, вам это не идет =)):-)

shlevet 17 марта 2018 | 20:22

ys171717: Попрошу модераторов обратить внимание, что на форуме ЭМ уs171717 постоянно нарушает правило №10 комментирования на форуме ЭМ.
Прошу, в соответствии с постоянным нарушением правил забанить его.
Ребята, кто честный, жмем на кнопку пожаловаться товарищу ys171717, очистим от флуда форум ЭМ

tks 17 марта 2018 | 20:44

shlevet: Есть кнопочка "пожаловаться", велкам, плиз

shlevet 17 марта 2018 | 20:46

tks: Уже сделал и написал в личку Главреду сайта

tks 17 марта 2018 | 20:59

shlevet: Вы за Урфина Джюса??? Вы дублом??

shlevet 17 марта 2018 | 21:01

tks: Нет, Дуболом как раз вы
=)):-)

bigmaikl 17 марта 2018 | 20:28

ys171717: Все верно!

peresvet73 17 марта 2018 | 20:10

Стандартный путинский приём: если сам поуши в дерьме, то надо срочно всех вокруг помазать дерьмецом.

pravdatut 17 марта 2018 | 20:10

МИД разбрасывает ложь на другие страны. Легче???

tks 17 марта 2018 | 20:11

Маша-наша-помой-голову видимо, мечется в падучей, пытаясь "новичок" любой из стран "наших западных партнеров" проклятых впарить, авось не заметят )))

apels 17 марта 2018 | 20:16

Действительно странные заявления Захаровой. По видимому она перечислила страны, располагащие хорошими химическими центрами. Типа "могли произвести". Аналогично было и по полонию, перечисляли центры где теоретически могли произвести полоний. Тогда не прокатило и сейчас маловероятно.

cilovit 17 марта 2018 | 20:25

apels: ну пусть теперь они докажут что у них нет или они не иследовали.(типа как с Англия с России спрашивала)

eduard53 17 марта 2018 | 20:43

apels:
Повторюсь в энный раз. Полоний - не картошка, и грамотные ядерщики (коих в Британии в достатке) абсолютно точно определяют все его параметры, в т.ч. его происхождение. Литвиненко отравили не вообще российским полонием, а продукцией нашего конкретного п/я, что всем соответствующим специалистам давно очевидно, как бы ни тужилась безграмотная портян-тролльчатина ...

nestor199 17 марта 2018 | 20:56

eduard53: И чё? Произведенный в этом ящике полоний официально не поступал на Запад?

eduard53 17 марта 2018 | 21:07

nestor199:
Об официально загаженном самолёте, ресторане, номера отеля и т.п. спросите у летевшего-гостившего туда-там-тогда депутата Лугового ...

mavreh 17 марта 2018 | 21:12

eduard53: У нас за бабки можно Армату с полигона в Дагестан угнать.
Низвизди.

albertsurikov 17 марта 2018 | 20:18

А. Бабченко на PutinCon: "Главное оружие Путина – это пропаганда, так называемый зомбоящик. Это мощнейшее оружие, такого не было у Геббельса. Людям объявили, что законов, норм и морали больше нет, можно быть плохим и сейчас это работает".

jblack2 17 марта 2018 | 20:24

albertsurikov: Бабченко, человек давно потерявший связь с реальностью. Ему верить - себя не уважать...

monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 20:19

Забегали глазки у чехов, пивом не отделаются...))

tks 17 марта 2018 | 20:47

monterado_ancona_marche: Дяденька, вы полудурок, дурак или просто придурок?

mppv 17 марта 2018 | 20:24

"Чехия отвергает подозрения, ..."
====
Дак первой из-за под подозрения безуспешно пытается выскользнуть Британия, но очевидно - на её территории поражены невинно российские граждане

bigmaikl 17 марта 2018 | 20:25

А еще Машка должна обвинить Уругвай и Панаму.

olexa30 17 марта 2018 | 20:25

Щас шведский диспетчер Йохансон всё расскажет..

eduard53 17 марта 2018 | 20:33

Манька-мидовка, как матёрая гопота, испортив воздух, трясёт юбками,
отводя свой природный дух в разные стороны ...

eduard53 17 марта 2018 | 20:51

eduard53:
Видать, Манька вспомнила дворовую считалочку своего детства:

В нашей маленькой компании
Кто-то сильно навонял.
Ра-два-три -
Это
верно
будешь
ты ...

antiputin_antifa 17 марта 2018 | 20:35

Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО! только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !

chimp2013 17 марта 2018 | 20:38

О Россия! Прямо пойдешь - "новичка" найдешь. Налево пойдешь - "новичком" заразишь. На право пойдешь - "новичком" умрешь.

sbk 17 марта 2018 | 20:43

Чего мелочиться-то, Захарова?
Любая страна, кроме одной.

prade 17 марта 2018 | 20:45

"Она также назвала в качестве предполагаемых источников США, Великобританию, Швецию и Словакию"
Зачем так скромничать? Надо было перечислять все страны ЕС, Украину, Грузию. Если лгать, то масштабно.

max3446 17 марта 2018 | 20:57

Заметили, ни Чехия не Швеция не ответили что такой газ не производят.

bordij 17 марта 2018 | 20:58

Мащка няшка молодец работает на ГОсдеп с каждым ее заявление друзей России все меньше и меньше это надо на Чехов наехать где их любимый президент , мордой об стол Шведы супер осталось по Белорусии проехоть.

dedctolet 17 марта 2018 | 21:00

Видимо всё-таки часть аргентинской муки дошла до Захоровой,та самая контрой не досчитались

shmuel63 17 марта 2018 | 21:06

Шариков бессмертен. "Я не брал. А кто же? Кто, кроме вас? Я не один в доме живу. Может, Зинка взяла? "

mavreh 17 марта 2018 | 21:09

Технически всё верно.
Лучшая защита - нападение.
Я своими глазами видел недавно, как в подъезде чей-то сбежавший хомяк защищался от кошки: он прыгал на неё, шипел и визжал так, что кошка в ужасе отскакивала!
Я спас его, конечно, но речь не о том. Кто хомяк - пояснять надо?..

zhrv 17 марта 2018 | 21:19

Видимо наша, логически обоснованная позиция - "Все кто угодно, только не мы"

malinskii 17 марта 2018 | 21:51

да молдаване это все синтезировали. в своих винных подвалах. путин перестал покупать молдавское вино, вот и перестроились.

Сегодня в эфире