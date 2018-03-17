Чехия отвергает подозрения, что республика может быть источником нервнопаралитического вещества группы «Новичок»

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал такие предположения необоснованными. О том, что Чехия может оказаться источником токсина, с помощью которого пытались убить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала в качестве предполагаемых источников США, Великобританию, Швецию и Словакию. Стропницкий написал в своем твиттере, что считает слова российского представителя стандартным способом манипулирования информацией. Со своей стороны министр обороны Чешской Республики Карла Слечтова назвала такие подозрения «абсурдными».

Тем временем, власти Швеции называют «неприемлемыми и необоснованными» предположения, что страна может оказаться источником отравляющего вещества «Новичок». Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отвергает подозрения, которые высказали в российском МИДе. По ее мнению, которое приводит агентство Reuters, Москва должна отвечать на вопросы Великобритании.