19:32, 17 марта 2018
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Российский спортсмен Максим Цветков занял четвертое место, Антон Шипулин – седьмое. Соревнования завершатся в воскресенье.
Комментарии2
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vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 19:54
Просто разрешенный допинг фуркада сильнее разрешенного допинга норвежских педиков-астматиков.
russsibiryak 17 марта 2018 | 20:27
vor_mbh_yo_xaxa: Шипулин описался.