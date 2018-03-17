Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Российский спортсмен Максим Цветков занял четвертое место, Антон Шипулин – седьмое. Соревнования завершатся в воскресенье.