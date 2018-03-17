Z Архив новостей новости
5 2 6 322
19:32, 17 марта 2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Российский спортсмен Максим Цветков занял четвертое место, Антон Шипулин – седьмое. Соревнования завершатся в воскресенье.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 19:54

Просто разрешенный допинг фуркада сильнее разрешенного допинга норвежских педиков-астматиков.

russsibiryak 17 марта 2018 | 20:27

vor_mbh_yo_xaxa: Шипулин описался.

Сегодня в эфире