В Петербурге из больницы выписали практически всех отравившихся феназепамом школьников

Врачи оставили только одного семиклассника, пишет «Фонтанка». Угрозы жизни подростка нет, говорят городские власти. Одна из учениц принесла в минувший четверг лекарственный препарат в школу. Она якобы нашла коробочку с феназепамом на улице. Всего успокоительным отравились 17 человек.