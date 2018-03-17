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19:32, 17 марта 2018

В Петербурге из больницы выписали практически всех отравившихся феназепамом школьников

Врачи оставили только одного семиклассника, пишет «Фонтанка». Угрозы жизни подростка нет, говорят городские власти. Одна из учениц принесла в минувший четверг лекарственный препарат в школу. Она якобы нашла коробочку с феназепамом на улице. Всего успокоительным отравились 17 человек.

Комментарии

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daos15 17 марта 2018 | 19:42

А зачем они его жрали?

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 19:57

Вот подлечились, и больше с Сисяном, школяры, дел не имейте.
Вам просто повезло.

putin_itogy 17 марта 2018 | 20:11

vor_mbh_yo_xaxa: Отравились путинизмом,
сдобреным Аргентинским коксом.
Программа путина - План путина.

hagana 17 марта 2018 | 19:49

Глупость какая-то ! Ну нашла коробку на улице ,но это - не повод всем классом наброситься на неизвестное лекарство !

neburzhui2 17 марта 2018 | 20:02

hagana:
Всё им известно. Затупиться решили. А действительно, что их ждёт в светлом буржуйском будущем ?

odobryam_s 17 марта 2018 | 19:55

Думаю, эти поганцы еще не раз нажрутся какой-нибудь гадости... Раз уже начали - недолго им осталось....

olegfst 17 марта 2018 | 20:09

Ну проспятся и все, какое там отравление?

vumba 17 марта 2018 | 20:18

так они наверняка пивком запили или еще чем покрепче

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