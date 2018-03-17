Генеральный прокурор США Джефф Сешнз уволил заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба

Ранее его критиковал американский президент Дональд Трамп, обвиняя в предвзятости, в том числе при расследовании дела о вмешательстве России в выборы. Поскольку Маккейб уволен за два дня до срока его выхода в отставку по собственному желанию, теперь под вопросом выплата ему пенсии и других гарантированных платежей, передает «Радио Свобода». Поводом для увольнения стали встречи замдиректора ФБР с журналистами, где он делился подробностями о ходе расследования, не имея на то разрешения.