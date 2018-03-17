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19:31, 17 марта 2018

Генеральный прокурор США Джефф Сешнз уволил заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба

Ранее его критиковал американский президент Дональд Трамп, обвиняя в предвзятости, в том числе при расследовании дела о вмешательстве России в выборы. Поскольку Маккейб уволен за два дня до срока его выхода в отставку по собственному желанию, теперь под вопросом выплата ему пенсии и других гарантированных платежей, передает «Радио Свобода». Поводом для увольнения стали встречи замдиректора ФБР с журналистами, где он делился подробностями о ходе расследования, не имея на то разрешения.

Комментарии

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tks 17 марта 2018 | 19:44

Видимо, решил собственную "партию" разыграть, но что-то пошло не так.

olegleon 17 марта 2018 | 19:48

tks: слил информацию и его за это уволили. может Демпартия США его пристроит охранником к себе в офис?

tks 17 марта 2018 | 20:00

olegleon: а может, его Клинтониха в телки себе возьмет ))) фиг ли такому челу "доходить" да маяться?

master_analitik 17 марта 2018 | 19:53


Генеральный прокурор США Джефф Сешнз уволил заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба
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Эндрю Маккейба следует перевербовать и заставить работать на Российскую Империю. Если он согласится, то будет получать сразу 2 пенсии: урезанную американскую и русскую пенсию бойца невидимого фронта. А если будет держать хвост пистолетом - то на следующих выборах Россия его сделает Президентом США.

tks 17 марта 2018 | 20:07

master_analitik: Ты эта... Самогоном траванулся чёль?

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