Руководитель Британского совета остается в России
Он может выполнять функции советника по культуре при посольстве, сказала ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов. Сегодня Москва объявила о том, что сворачивает деятельность Британского совета на российской территории. Также принято решение о высылке 23 сотрудников британского посольства. Это стало ответом на решение Лондона выслать из Британии 23 сотрудника российского посольства. В Британском совете тем временем заметили, что разочарованы таким развитием событий. Когда политические или дипломатические отношения становятся трудными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение, считают члены совета.
Комментарии16
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gригорьич 17 марта 2018 | 19:39
Захарова предлагает, кому какие обязанности распределить в иностранном посольстве?! Беспрецедентно! Полоумная хамка.
cukker 17 марта 2018 | 19:42
gригорьич: она ж могла ему под зад дать, наглый украинец, но решила оставить.сиди и не выеживайся, а то пропадешь на Донбассе
gригорьич 17 марта 2018 | 19:50
cukker: чтобы научиться «давать под зад» одной из сильнейших дипломатий мира - британской - нужно много и долго учиться, а также обладать определенным интеллектульным
etofeasko 17 марта 2018 | 19:52
gригорьич:
интеллектуальным ..... и методичка закончилась.
rassvet_12 17 марта 2018 | 20:08
etofeasko: Уволили за косноязычность не вовремя. Надо было писать, что украинская дипломатия лучшая, потом США, а следом ГБ.
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 19:44
Россия прекрасно проживет без дипломатических отношений со своим заклятым врагом Англией.
А всех чиновников, у которых родственники живут или учатся в Англии, нужно лишать должностей и гражданства.
chapter_2 17 марта 2018 | 19:47
dobro_vam_v_dom: Everyone Gets to be Irish on Saint Patrick’s Day. Today.
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 19:53
chapter_2: Do not spit into the well useful water to drink
sbk 17 марта 2018 | 19:50
dobro_vam_v_dom: А кто тогда тявкать будет?
Это ж всех увольнять тогда?
master_analitik 17 марта 2018 | 19:47
gригорьич:
Англия является вассалом США, а потому Россия должна заставить англичан стать вассалами России. И Захарова все правильно делает, приучает наших меньших братьев англичан к русскому сапогу. Англичане должны запомнить: "ВАССАЛ МОЕГО ВАССАЛА - НЕ ТВОЙ ВАССАЛ"! А потому америкосы должны бежать с английского острова до канадской границы.
ura_123 17 марта 2018 | 20:09
master_analitik: А давно Англия является вассалом США ?
master_analitik 17 марта 2018 | 20:13
ura_123: Сразу после 1945 года, а если более точно, то после провозглашения независимости Индии в 1947 году. Поэтому английские шакалы должны знать свое место и выдавливать из себя по капле имперские амбиции. Только Россия достойна быть Империей.
shlevet 17 марта 2018 | 19:44
//...В британском совете...разочарованы...//
Ах ты Боже мой, ещё поплачьте в жилетку большому брату, что вас опять обидела региональная держава с разорванной в клочья экономикой
daos15 17 марта 2018 | 19:44
Пусть сидит, пыром по копчеку не дали)))
sensei54 17 марта 2018 | 19:45
Он может выполнять функции советника по культуре
.........................................
Для тех, кто жил в СССР, это звучит, как анекдот.
barbatos 17 марта 2018 | 19:47
То есть, главный шпион Её Величества не пострадал ?! Ну вот ниху (лично) я .... не понял ... Сорри ... Ваааааще не понял ... Большая Политика !!! Блин !!!