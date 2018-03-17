Руководитель Британского совета остается в России

Он может выполнять функции советника по культуре при посольстве, сказала ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов. Сегодня Москва объявила о том, что сворачивает деятельность Британского совета на российской территории. Также принято решение о высылке 23 сотрудников британского посольства. Это стало ответом на решение Лондона выслать из Британии 23 сотрудника российского посольства. В Британском совете тем временем заметили, что разочарованы таким развитием событий. Когда политические или дипломатические отношения становятся трудными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение, считают члены совета.