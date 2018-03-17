Неизвестный второй раз за день сообщил о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в Москве

Как рассказал источник «Интерфакса», сейчас решается вопрос об эвакуации, а кроме того, правоохранительные органы проверяют поступившее сообщение. Сегодня уже сообщалось об эвакуации торгового комплекса из-за звонка телефонного хулигана. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.