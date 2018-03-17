19:30, 17 марта 2018
Неизвестный второй раз за день сообщил о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в Москве
Как рассказал источник «Интерфакса», сейчас решается вопрос об эвакуации, а кроме того, правоохранительные органы проверяют поступившее сообщение. Сегодня уже сообщалось об эвакуации торгового комплекса из-за звонка телефонного хулигана. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.
Комментарии12
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ys171717 17 марта 2018 | 19:38
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво национализировал нефть-газ, ответ этим уродцам: да, украл он себе и дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
shlevet 17 марта 2018 | 19:51
ys171717: Попрошу модераторов обратить внимание, что на форуме ЭМ уs171717 постоянно нарушает правило №10 комментирования на форуме ЭМ.
Прошу, в соответствии с постоянным нарушением правил забанить его
her 17 марта 2018 | 20:03
shlevet: Прошу, в соответствии с постоянным нарушением правил забанить его
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Ты что, стукачок что-ли? :-)
shlevet 17 марта 2018 | 20:04
her: Если ты считаешь, что правила должны безнаказанно нарушаться, то можешь считать меня кем угодно, твой уровень мне понятен =)):-)
her 17 марта 2018 | 20:08
shlevet: Если ты считаешь, что правила должны безнаказанно нарушаться, то можешь считать меня кем угодно, твой уровень мне понятен =)):-)
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И каков же мой уровень? :-)
Ты бы на своих "патриотических" братьев по крови, нарушающих правида, посмел бы тявкнуть. :-)
shlevet 17 марта 2018 | 20:19
her: И каков же мой уровень? :-)
Ты бы на своих "патриотических" братьев по крови, нарушающих правида, посмел бы тявкнуть.//
Твой уровень, малообразованного безграмотного пенсионера, который кроме как про тявканье ничего другого осмысленного написать не может =)):-)
И уж конечно, перед такой тряпкой как ты, я отчитываться не собираюсь =)):-)
odobryam_s 17 марта 2018 | 20:23
her: Судя по лексике и обозначению своих ценностей - недоумок с уголовными наклонностями.
olegleon 17 марта 2018 | 19:41
может лучше не эвакуировать ТЦ, а поймать звонившего?
zhnec07 17 марта 2018 | 20:08
olegleon: Как же его поймаешь, когда он наверняка в незалежной...и отрава с дурацким названием "новичок" не исключено оттуда же...сомневаетесь? а вот члены ООН уже не сомневаются в том, что еще недавно у бандеровцев и т.н. либералов вызывало истеричные вопли...
"Украинские власти признали, что с большой долей вероятности двигатель новых баллистических ракет КНДР был создан с применением компонентов двигателя РД-250 производства ПО «Южмаш». Об этом говорится в отчёте экспертов ООН, посвящённом реализации санкций против Северной Кореи..."
Так, глядишь, и грязная бомба у бармалеев окажется...
tks 17 марта 2018 | 19:49
Это был звонок от Яроша!! Правосеки гадят!!
zhnec07 17 марта 2018 | 20:11
tks: Зачем именно от Яроша...? в России почти 5 млн. гастарбайтеров из незалежной....добывают здесь пропитание после переворота, в свободное время гадят....куда им до британцев...
snagging 17 марта 2018 | 20:25
Это такая же мания, как и четвёртый раз идти на выборы и что здесь поможет правосудие или лечение непонятно.