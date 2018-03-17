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19:04, 17 марта 2018

Власти Подмосковья отчитались о ликвидации источников выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово»

В министерстве экологии Московской области назвали выбросы под Волоколамском разовым явлением, с которым можно успешно бороться. Между тем, местные жители по-прежнему требуют в срочном порядке решить проблему с запахом сероводорода.

По мнению главы подмосковного министерства экологии Александра Когана, запах свалочного газа возникает лишь время от времени и выбросы носят единичный характер. Правда, только минувшей ночью станции мониторинга зафиксировали семикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Коган сказал, что для ликвидации источника понадобилось 3-4 часа, а потом запах рассеялся по низинам вокруг Волоколамска и пошел в город. Нынешние очаги возникают из-за разницы температур внутри свалки и снаружи. В теле свалки возникают трещины, а чтобы ликвидировать их приходится задействовать экскаватор. По словам министра, ситуации с невыносимым запахом, который наблюдался в 20-х числах февраля – уже не будет. До середины июня заработает система дегазации, а вскоре старая часть полигона ТБО «Ядрово» будет укрыта специальной герметичной непроницаемой пленкой, которая избавит людей от выбросов сероводорода. Между тем, жители Волоколамска в социальных сетях собираются завтра вновь пикетировать администрацию города. Некоторые комментаторы даже предлагают привести с собой к зданию мэрии пакеты с домашними бытовыми отходами.

В начале марта в Волоколамске прошли митинги с требованием рекультивировать полигон «Ядрово». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сделать это в течение трех месяцев.

Комментарии

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lenin3 17 марта 2018 | 19:16

Отчитаться российские чинуши умеют:у них в кабинетах не пахнет-значит,нигде не пахнет,врут поклёпщики.
В крайнем случае,могут перед Воробьёвым отчитаться раздачей противогазов...

mladek 17 марта 2018 | 19:23

Бинарный свалочный газ страшнее новичка

tks 17 марта 2018 | 19:40

Власти отчитались. Токсичный полигон остался. Все довольны. Кроме местных жителей. Какие негодяи!!

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