Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии...

По словам начальника Главного оперативного управления генерал-полковника Сергея Рудского, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. Он не исключил, что удар может последовать после провокации со стороны боевиков на северо-западе Сирии с применением химического оружия.