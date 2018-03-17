Z Архив новостей новости
5 61 6 3775
19:03, 17 марта 2018

Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии

По словам начальника Главного оперативного управления генерал-полковника Сергея Рудского, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. Он не исключил, что удар может последовать после провокации со стороны боевиков на северо-западе Сирии с применением химического оружия.

Комментарии

61

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sensei54 17 марта 2018 | 19:07

Ну, Генштаб! Нагнал то страха иудейска.

russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 19:08

sensei54: Браво, США!!!! Прибейте там еще вагнеровцев - путинских фашистов)))

ignachio 17 марта 2018 | 19:19

russkie_za_sverjenie: Такие уроды только очерняют настоящих сторонников демократии в России.

dataan 17 марта 2018 | 19:31

Пиндосам похоже на деле хочется проверить слова Путина. Ну пусть пробуют, убогие. :))))

seryj_wolk 17 марта 2018 | 19:38

dataan: Интересно будет посмотреть, как рфцы будут перехватывать американские ракеты своими С 999! Боюсь, однако, что после американского предупреждения, будут бежать со всех ног спасаться в бункерах.

dataan 17 марта 2018 | 19:45

seryj_wolk: Вы, похоже, совсем не слышали речь Путина. А ещё о чем то тут пытаетесь рассуждать. :)))
Хотите увидеть воочию - увидите. ГЫ

tag188 17 марта 2018 | 19:38

dataan: Вы все верите в слова Путина?? И после этого называете убогими американцев?? Ну ну :))

dataan 17 марта 2018 | 19:52

tag188: Вот после этой первой же попытки пиндосов все сразу и закончится. Закончится поклеп на Россию, сразу же о сбитом велиуоукрами Боинге правду узнают, Санкции поснимают с России, .... Ну вобщем как обычно пиндосы делают, когда понимают, что всё по серьёзному.

tag188 17 марта 2018 | 20:07

dataan: Первая попытка была, когда американцы Шайрат раздолбали. Тогда их спасло от российского возмездия то, что Земля круглая.
Вторая, когда они в сирийском небе сбили самолет сирийских ВВС, а небо Сирии, как всем известно, российские С-300/400/100500 закрыли на замок.
Третья попытка была совсем недавно, когда при атаке на нефтяной завод американцы утилизовали пару сотен атакующих, среди которых, по заявлению российского МИДа, были российские граждане.
В общем, Вы пока занимайтесь аутотренингом, как Вы амерам покажите и всех-всех победите, а я за попкорном.
Нас ждет приятное зрелище, когда американцы опять Асада бить будут. И лучше в этот момент трижды выведенным российским военным успеть убежать и зарыться в песок поглубже.

isnowanaarene 17 марта 2018 | 20:12

dataan: Эк тебя торкнуло. А санкции не замай, они полезные, САМ сказал.

bozman1944 17 марта 2018 | 19:43

dataan: Надувай, убогий, свою Армату.

vezdehod 17 марта 2018 | 20:06

dataan:
Пиндосам похоже на деле хочется проверить слова Путина. Ну пусть пробуют, убогие. :)
==========================================================================
Они уже Раз попробовали, попробуют и ещё раз - предварительно позвонив по мобильному телефону.

prutkov100 17 марта 2018 | 19:53

Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии...
Мне кажется , что это очередная многоходовочка . Ведь фарш , оставшийся от ЧуВаКов вагнера еще не привезли в страну , после так называемого удара США , они заявят - смотрите сколько трупов намолотили подлые пиндосы и сюда поедет груз 200 в большом количестве . Ведь до "выборов" никого привозить не собирались . Может я и не прав .

rico76 17 марта 2018 | 19:37

russkie_za_sverjenie: убеждён, что США нанесут удар по Сирии или в день выборов Президента РФ, или на следующий, когда объявят их результаты!

vezdehod 17 марта 2018 | 20:03

Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
================================================================================
"Уважаемый" Генштаб...Погодите задницу драть - дайте "человеку" встать.
Если американцы вздумают нанести усвой удар, то Они заранее позвонят вам и попросят нести оттуда ноги.

manofoffice 17 марта 2018 | 20:05

russkie_za_sverjenie: Привет, тролль!
Как дела?

askol2016 17 марта 2018 | 19:10

Путин развяжет третью мировую войну в Сирии. И, если православное христианство зародилась в Пальмира, то там же оно и умрет.

echo_shar 17 марта 2018 | 19:31

askol2016:
А откуда рядом с Сирией куча амеровских военных? Кто их туда звал? )))

tag188 17 марта 2018 | 19:36

echo_shar: А откуда рядом с Сирией куча амеровских военных? Кто их туда звал? )))
=========================
Срочно замените методичку. Американские военные давно в Сирии.
Совсем недавно навешали люлей группе товарищей, среди которых были российские граждане. Это даже Маша Захарова официально заявляла.
Кстати, США не признали последние выборы в Сирии. Они не считают Асада законным президентом. Так что, им все "приглашения" и "кто их туда звал", что называется, до звезды.
Если Вы с этим не согласны, напишите в Спортлото, что-ли...

alis_kirs 17 марта 2018 | 19:48

tag188: ===Американские военные давно в Сирии. ===
Для тех, кто "в домике". Уважаемый echo_shar не говорил про время появления пиндосов в Сирии. Он спросил ОТКУДА они там взялись и на каких основаниях?
===Кстати, США не признали последние выборы в Сирии. Они не считают Асада законным президентом. Так что, им все "приглашения" и "кто их туда звал", что называется, до звезды. ===
Особо упоротом неизвестным психотропным веществом напоминаю, в международном законодательстве есть только три легитимные причины появления иностранной армии в независимом государстве. Во-первых, агрессия этого государства, куда потом входят войска другого государства, подвергшегося агрессии. (Сирия на Пиндостан не нападала) Во-вторых, решение СовБеза ООН. (Такого решения не было) В-третьих, разрешение законного, признанного ООН, правительства другой страны. (Правительство Ассада признано ООН и разрешения не давало)
Так что , всё, что Вы написали можно сказать короче: "Пиндостан считает себя выше международных законов и других людей считает за своих бесправных холуёв!"

tag188 17 марта 2018 | 19:52

alis_kirs: Для особо упоротых с забавной обезьянкой в каске на аватарке:
У echo_shar дословно написано: А откуда рядом с Сирией куча амеровских военных?
РЯДОМ.
Значение слова РЯДОМ расшифровать, или сами найдете?

tag188 17 марта 2018 | 19:56

alis_kirs: Да, кстати, все свое бла-бла-бла про законно признанное правительство Сирии, можете тоже, в "Спортлото" направить. Составьте с echo_shar коллективное письмо.

b522 17 марта 2018 | 19:56

alis_kirs: А зачем ПИРДОСЫ из России приперлись в Украину?

olegleon 17 марта 2018 | 19:18

sensei54: быстро учатся. "может последовать" = "вероятно" в устах британской ПМ. т.е. "мы нихрена не знаем, но..."

master_analitik 17 марта 2018 | 19:42

Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
====================
Наш ответ американским чемберленам:

Пробьет победы час, придет конец походам.
Но прежде чем уйти к домам своим родным,
В честь нашего Вождя, в честь нашего народа
Мы радостный салют в полночный час дадим!
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину - огонь! Огонь!

avorozhev Александр Ворожев 17 марта 2018 | 20:19

master_analitik: Пёс шершавый рифманулся совсем, а был обычным 3,14 здоболом, вроде?

sbk 17 марта 2018 | 19:09

И что? Не в первый раз, пора уж привыкнуть.
О кривизне земной поверхности тоже не забывать.

sproter 17 марта 2018 | 19:10

Там же С300 или еще какие-тоС смеются. Чего генштаб переживает?

(комментарий скрыт)

aleksandr39 17 марта 2018 | 19:11

Что боевики -наемники из банды повара Пригожина готовятся опять захватить нефтяной завод ???

apels 17 марта 2018 | 19:12

И что? Армия России собирается перехватывать ракеты?

aleksandr39 17 марта 2018 | 19:14

apels: Нет ,вдарит по США мультиком .

avorozhev Александр Ворожев 17 марта 2018 | 20:21

apels: Они сачками для бабочек запаслись, это секретное оружие, даже в мультиках не показывали...

perevozchik62 17 марта 2018 | 19:15

А как же превентивный удар ?
Готовим ?
Все кинжалы достали ?

daos15 17 марта 2018 | 19:16

Всем придуркам смешно, а зря, это не смешно...

mavreh 17 марта 2018 | 19:20

Ну так нанесите упреждающий удар по США!
Сколько можно ныть?!
Достали уже со своей Сирией!

pavelmistery 17 марта 2018 | 19:32

mavreh: Да не торопитесь с ударом, новый мультик ещё не готов!

ansata 17 марта 2018 | 19:21

А вы упредите боевиков, все в ваших руках. Кстати, откуда они там? Вы их уже три раза победили.

komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 19:21

США пытаются развязать полномасштабную войну. ради нефти готовы уничтожить тысячи жизней

solonko 17 марта 2018 | 19:26

komiccap_nkvd: Россия тем временем реально уничтожает тысячи жизней, удовлетворяя тем самым свои великодержавные, имперские шовинистические потребности.

ura_123 17 марта 2018 | 19:30

komiccap_nkvd: А разве там не господство ВКС РФ ???

ostanovka 17 марта 2018 | 19:24

Авиация фашистской федерации применила в Восточной Гуте фосфорные бомбы. pic.twitter.com/oaQTgC8nng
— 17 марта 2018 г.
Только за первые пять дней бомбежек Восточной Гуты погибло 368 мирных жителей.

alis_kirs 17 марта 2018 | 19:29

ostanovka: ===Только за первые пять дней бомбежек Восточной Гуты погибло 368 мирных жителей.===
Мало. Не заплатят Вам денюжку за звиздёж... Срочным образом дорисовывайте ещё "одну... Две... Лучше всего три звёздочки!"

pavelmistery 17 марта 2018 | 19:36

alis_kirs: Ну вообще это официальные данные, читайте новости

"За неделю бомбардировок расположенного близ Дамаска анклава Восточная Гута погибли не менее 500 гражданских лиц, из которых около 100 - дети - РБК"

ostanovka 17 марта 2018 | 19:30

По информации представителей Управления гражданской обороны Восточной Гуты ("Белые каски"), режим Асада и его сторонники продолжают обстреливать и сбрасывать бомбы на город, игнорируя резолюцию Совбеза ООН по временному перемирию в Сирии.

Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

cukker 17 марта 2018 | 19:33

ostanovka: белые каски? ты будешь изображать отравленного шумера?

pavelmistery 17 марта 2018 | 19:39

cukker: ТАСС для вас норм источник?

"Сирийские правительственные войска проводят мероприятия по уничтожению боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Восточной Гуте", - уточнил генерал.

cilovit 17 марта 2018 | 20:14

ostanovka: Вы уже успели с Сирии приехать и посчитать сколько и где погибло

cukker 17 марта 2018 | 19:25

наконец то 3 мировая! слава богу, со всеми поквитаемся. особые 9 грамм, хохлам будут

ura_123 17 марта 2018 | 19:33

cukker: А ты отложил в сторону свои 9 грамм? А то ведь радиация никого не щадит,а у тебя как я понимаю места в убежище нет...

us101 17 марта 2018 | 19:26

Ну значит точно русские подогнал АльАссадовцам химии, а западная разведка их засекла. Отобрать обратно не могут и как обычно будут все валить на провокации...

ihor_syvoryj 17 марта 2018 | 19:32

"Томагавку" всё равно что по Сирии, что по Южному Федеральному.

vsehporvem 17 марта 2018 | 19:36

ihor_syvoryj: Томагавку да, а тем кто их запускает тоже?

mardian 17 марта 2018 | 19:38

Российскому Генштабу волноваться не стоит:Пу войска вывел.

zhrv 17 марта 2018 | 19:39

Это заведение - натуральное оружие... Фейкомет называется

ha12raz 17 марта 2018 | 19:39

Провокации с химоружием боевиков Вагнера и Асада.......вполне возможно.

preo 17 марта 2018 | 19:39

Асада будут кончать?

j_partizan 17 марта 2018 | 19:49

Ну, что? До всех дошла преступная сущность американцев?
А теперь, прозападники, подумайте своими деревянными головами, что мы можем противопоставить

b522 17 марта 2018 | 19:59

j_partizan: Голую задницу...Больше у России ничего нет, остальное фейк. Вы только со слабыми воевать можете.

j_partizan 17 марта 2018 | 20:09

b522:
Истину глаголишь!
Тех, кто уничтожил ВПК, под суд!

gregor 17 марта 2018 | 19:54

Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А Россия не наносит удары о Сирии ?

j_partizan 17 марта 2018 | 20:01

gregor:
Россия действует на законных основаниях, а США поддерживает преступные группировки. Вот и вся разница.

Сегодня в эфире