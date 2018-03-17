19:03, 17 марта 2018
Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
По словам начальника Главного оперативного управления генерал-полковника Сергея Рудского, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. Он не исключил, что удар может последовать после провокации со стороны боевиков на северо-западе Сирии с применением химического оружия.
Комментарии61
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sensei54 17 марта 2018 | 19:07
Ну, Генштаб! Нагнал то страха иудейска.
russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 19:08
sensei54: Браво, США!!!! Прибейте там еще вагнеровцев - путинских фашистов)))
ignachio 17 марта 2018 | 19:19
russkie_za_sverjenie: Такие уроды только очерняют настоящих сторонников демократии в России.
dataan 17 марта 2018 | 19:31
Пиндосам похоже на деле хочется проверить слова Путина. Ну пусть пробуют, убогие. :))))
seryj_wolk 17 марта 2018 | 19:38
dataan: Интересно будет посмотреть, как рфцы будут перехватывать американские ракеты своими С 999! Боюсь, однако, что после американского предупреждения, будут бежать со всех ног спасаться в бункерах.
dataan 17 марта 2018 | 19:45
seryj_wolk: Вы, похоже, совсем не слышали речь Путина. А ещё о чем то тут пытаетесь рассуждать. :)))
Хотите увидеть воочию - увидите. ГЫ
tag188 17 марта 2018 | 19:38
dataan: Вы все верите в слова Путина?? И после этого называете убогими американцев?? Ну ну :))
dataan 17 марта 2018 | 19:52
tag188: Вот после этой первой же попытки пиндосов все сразу и закончится. Закончится поклеп на Россию, сразу же о сбитом велиуоукрами Боинге правду узнают, Санкции поснимают с России, .... Ну вобщем как обычно пиндосы делают, когда понимают, что всё по серьёзному.
tag188 17 марта 2018 | 20:07
dataan: Первая попытка была, когда американцы Шайрат раздолбали. Тогда их спасло от российского возмездия то, что Земля круглая.
Вторая, когда они в сирийском небе сбили самолет сирийских ВВС, а небо Сирии, как всем известно, российские С-300/400/100500 закрыли на замок.
Третья попытка была совсем недавно, когда при атаке на нефтяной завод американцы утилизовали пару сотен атакующих, среди которых, по заявлению российского МИДа, были российские граждане.
В общем, Вы пока занимайтесь аутотренингом, как Вы амерам покажите и всех-всех победите, а я за попкорном.
Нас ждет приятное зрелище, когда американцы опять Асада бить будут. И лучше в этот момент трижды выведенным российским военным успеть убежать и зарыться в песок поглубже.
isnowanaarene 17 марта 2018 | 20:12
dataan: Эк тебя торкнуло. А санкции не замай, они полезные, САМ сказал.
bozman1944 17 марта 2018 | 19:43
dataan: Надувай, убогий, свою Армату.
vezdehod 17 марта 2018 | 20:06
dataan:
Пиндосам похоже на деле хочется проверить слова Путина. Ну пусть пробуют, убогие. :)
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Они уже Раз попробовали, попробуют и ещё раз - предварительно позвонив по мобильному телефону.
prutkov100 17 марта 2018 | 19:53
Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии...
Мне кажется , что это очередная многоходовочка . Ведь фарш , оставшийся от ЧуВаКов вагнера еще не привезли в страну , после так называемого удара США , они заявят - смотрите сколько трупов намолотили подлые пиндосы и сюда поедет груз 200 в большом количестве . Ведь до "выборов" никого привозить не собирались . Может я и не прав .
rico76 17 марта 2018 | 19:37
russkie_za_sverjenie: убеждён, что США нанесут удар по Сирии или в день выборов Президента РФ, или на следующий, когда объявят их результаты!
vezdehod 17 марта 2018 | 20:03
Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
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"Уважаемый" Генштаб...Погодите задницу драть - дайте "человеку" встать.
Если американцы вздумают нанести усвой удар, то Они заранее позвонят вам и попросят нести оттуда ноги.
manofoffice 17 марта 2018 | 20:05
russkie_za_sverjenie: Привет, тролль!
Как дела?
askol2016 17 марта 2018 | 19:10
Путин развяжет третью мировую войну в Сирии. И, если православное христианство зародилась в Пальмира, то там же оно и умрет.
echo_shar 17 марта 2018 | 19:31
askol2016:
А откуда рядом с Сирией куча амеровских военных? Кто их туда звал? )))
tag188 17 марта 2018 | 19:36
echo_shar: А откуда рядом с Сирией куча амеровских военных? Кто их туда звал? )))
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Срочно замените методичку. Американские военные давно в Сирии.
Совсем недавно навешали люлей группе товарищей, среди которых были российские граждане. Это даже Маша Захарова официально заявляла.
Кстати, США не признали последние выборы в Сирии. Они не считают Асада законным президентом. Так что, им все "приглашения" и "кто их туда звал", что называется, до звезды.
Если Вы с этим не согласны, напишите в Спортлото, что-ли...
alis_kirs 17 марта 2018 | 19:48
tag188: ===Американские военные давно в Сирии. ===
Для тех, кто "в домике". Уважаемый echo_shar не говорил про время появления пиндосов в Сирии. Он спросил ОТКУДА они там взялись и на каких основаниях?
===Кстати, США не признали последние выборы в Сирии. Они не считают Асада законным президентом. Так что, им все "приглашения" и "кто их туда звал", что называется, до звезды. ===
Особо упоротом неизвестным психотропным веществом напоминаю, в международном законодательстве есть только три легитимные причины появления иностранной армии в независимом государстве. Во-первых, агрессия этого государства, куда потом входят войска другого государства, подвергшегося агрессии. (Сирия на Пиндостан не нападала) Во-вторых, решение СовБеза ООН. (Такого решения не было) В-третьих, разрешение законного, признанного ООН, правительства другой страны. (Правительство Ассада признано ООН и разрешения не давало)
Так что , всё, что Вы написали можно сказать короче: "Пиндостан считает себя выше международных законов и других людей считает за своих бесправных холуёв!"
tag188 17 марта 2018 | 19:52
alis_kirs: Для особо упоротых с забавной обезьянкой в каске на аватарке:
У echo_shar дословно написано: А откуда рядом с Сирией куча амеровских военных?
РЯДОМ.
Значение слова РЯДОМ расшифровать, или сами найдете?
tag188 17 марта 2018 | 19:56
alis_kirs: Да, кстати, все свое бла-бла-бла про законно признанное правительство Сирии, можете тоже, в "Спортлото" направить. Составьте с echo_shar коллективное письмо.
b522 17 марта 2018 | 19:56
alis_kirs: А зачем ПИРДОСЫ из России приперлись в Украину?
olegleon 17 марта 2018 | 19:18
sensei54: быстро учатся. "может последовать" = "вероятно" в устах британской ПМ. т.е. "мы нихрена не знаем, но..."
master_analitik 17 марта 2018 | 19:42
Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
====================
Наш ответ американским чемберленам:
Пробьет победы час, придет конец походам.
Но прежде чем уйти к домам своим родным,
В честь нашего Вождя, в честь нашего народа
Мы радостный салют в полночный час дадим!
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину - огонь! Огонь!
avorozhev Александр Ворожев 17 марта 2018 | 20:19
master_analitik: Пёс шершавый рифманулся совсем, а был обычным 3,14 здоболом, вроде?
sbk 17 марта 2018 | 19:09
И что? Не в первый раз, пора уж привыкнуть.
О кривизне земной поверхности тоже не забывать.
sproter 17 марта 2018 | 19:10
Там же С300 или еще какие-тоС смеются. Чего генштаб переживает?
aleksandr39 17 марта 2018 | 19:11
Что боевики -наемники из банды повара Пригожина готовятся опять захватить нефтяной завод ???
apels 17 марта 2018 | 19:12
И что? Армия России собирается перехватывать ракеты?
aleksandr39 17 марта 2018 | 19:14
apels: Нет ,вдарит по США мультиком .
avorozhev Александр Ворожев 17 марта 2018 | 20:21
apels: Они сачками для бабочек запаслись, это секретное оружие, даже в мультиках не показывали...
perevozchik62 17 марта 2018 | 19:15
А как же превентивный удар ?
Готовим ?
Все кинжалы достали ?
daos15 17 марта 2018 | 19:16
Всем придуркам смешно, а зря, это не смешно...
mavreh 17 марта 2018 | 19:20
Ну так нанесите упреждающий удар по США!
Сколько можно ныть?!
Достали уже со своей Сирией!
pavelmistery 17 марта 2018 | 19:32
mavreh: Да не торопитесь с ударом, новый мультик ещё не готов!
ansata 17 марта 2018 | 19:21
А вы упредите боевиков, все в ваших руках. Кстати, откуда они там? Вы их уже три раза победили.
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 19:21
США пытаются развязать полномасштабную войну. ради нефти готовы уничтожить тысячи жизней
solonko 17 марта 2018 | 19:26
komiccap_nkvd: Россия тем временем реально уничтожает тысячи жизней, удовлетворяя тем самым свои великодержавные, имперские шовинистические потребности.
ura_123 17 марта 2018 | 19:30
komiccap_nkvd: А разве там не господство ВКС РФ ???
ostanovka 17 марта 2018 | 19:24
Авиация фашистской федерации применила в Восточной Гуте фосфорные бомбы. pic.twitter.com/oaQTgC8nng
— 17 марта 2018 г.
Только за первые пять дней бомбежек Восточной Гуты погибло 368 мирных жителей.
alis_kirs 17 марта 2018 | 19:29
ostanovka: ===Только за первые пять дней бомбежек Восточной Гуты погибло 368 мирных жителей.===
Мало. Не заплатят Вам денюжку за звиздёж... Срочным образом дорисовывайте ещё "одну... Две... Лучше всего три звёздочки!"
pavelmistery 17 марта 2018 | 19:36
alis_kirs: Ну вообще это официальные данные, читайте новости
"За неделю бомбардировок расположенного близ Дамаска анклава Восточная Гута погибли не менее 500 гражданских лиц, из которых около 100 - дети - РБК"
ostanovka 17 марта 2018 | 19:30
По информации представителей Управления гражданской обороны Восточной Гуты ("Белые каски"), режим Асада и его сторонники продолжают обстреливать и сбрасывать бомбы на город, игнорируя резолюцию Совбеза ООН по временному перемирию в Сирии.
Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.
cukker 17 марта 2018 | 19:33
ostanovka: белые каски? ты будешь изображать отравленного шумера?
pavelmistery 17 марта 2018 | 19:39
cukker: ТАСС для вас норм источник?
"Сирийские правительственные войска проводят мероприятия по уничтожению боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Восточной Гуте", - уточнил генерал.
cilovit 17 марта 2018 | 20:14
ostanovka: Вы уже успели с Сирии приехать и посчитать сколько и где погибло
cukker 17 марта 2018 | 19:25
наконец то 3 мировая! слава богу, со всеми поквитаемся. особые 9 грамм, хохлам будут
ura_123 17 марта 2018 | 19:33
cukker: А ты отложил в сторону свои 9 грамм? А то ведь радиация никого не щадит,а у тебя как я понимаю места в убежище нет...
us101 17 марта 2018 | 19:26
Ну значит точно русские подогнал АльАссадовцам химии, а западная разведка их засекла. Отобрать обратно не могут и как обычно будут все валить на провокации...
ihor_syvoryj 17 марта 2018 | 19:32
"Томагавку" всё равно что по Сирии, что по Южному Федеральному.
vsehporvem 17 марта 2018 | 19:36
ihor_syvoryj: Томагавку да, а тем кто их запускает тоже?
mardian 17 марта 2018 | 19:38
Российскому Генштабу волноваться не стоит:Пу войска вывел.
zhrv 17 марта 2018 | 19:39
Это заведение - натуральное оружие... Фейкомет называется
ha12raz 17 марта 2018 | 19:39
Провокации с химоружием боевиков Вагнера и Асада.......вполне возможно.
preo 17 марта 2018 | 19:39
Асада будут кончать?
j_partizan 17 марта 2018 | 19:49
Ну, что? До всех дошла преступная сущность американцев?
А теперь, прозападники, подумайте своими деревянными головами, что мы можем противопоставить
b522 17 марта 2018 | 19:59
j_partizan: Голую задницу...Больше у России ничего нет, остальное фейк. Вы только со слабыми воевать можете.
j_partizan 17 марта 2018 | 20:09
b522:
Истину глаголишь!
Тех, кто уничтожил ВПК, под суд!
gregor 17 марта 2018 | 19:54
Российский Генштаб утверждает, что США готовятся нанести удар по Сирии
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А Россия не наносит удары о Сирии ?
j_partizan 17 марта 2018 | 20:01
gregor:
Россия действует на законных основаниях, а США поддерживает преступные группировки. Вот и вся разница.