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19:03, 17 марта 2018

Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах

Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.

Комментарии

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marinters 17 марта 2018 | 19:22

Они будут изымать наблюдателей

pmasel 17 марта 2018 | 20:02

больше не будут изымать
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И меньше то же. Строго 10шт в одни руки.

anemon 17 марта 2018 | 19:25

А те, которые уже изъяли? Как?

ginbin_ 17 марта 2018 | 19:39

Всё изъяли, больше нечего. Теперь только проверенные "наблюдатели" из числа путриотов имеют право подмахнуть бумаженцию

sapiens17 17 марта 2018 | 19:42

Ручное управление страной: Попросили/решили - изымаем, позвонили/сказали - не изымаем.
А ГДЕ ЗАКОН???

(комментарий скрыт)

pinkas 17 марта 2018 | 19:53

Поторопились "органы": Это нужно делать 18.03.18 после 20.00

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