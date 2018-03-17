Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах

Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.