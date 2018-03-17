19:03, 17 марта 2018
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
marinters 17 марта 2018 | 19:22
Они будут изымать наблюдателей
pmasel 17 марта 2018 | 20:02
больше не будут изымать
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И меньше то же. Строго 10шт в одни руки.
anemon 17 марта 2018 | 19:25
А те, которые уже изъяли? Как?
ginbin_ 17 марта 2018 | 19:39
Всё изъяли, больше нечего. Теперь только проверенные "наблюдатели" из числа путриотов имеют право подмахнуть бумаженцию
sapiens17 17 марта 2018 | 19:42
Ручное управление страной: Попросили/решили - изымаем, позвонили/сказали - не изымаем.
А ГДЕ ЗАКОН???
pinkas 17 марта 2018 | 19:53
Поторопились "органы": Это нужно делать 18.03.18 после 20.00