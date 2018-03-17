Выборгский суд Петербурга арестовал на 12 суток активиста, который пытался стать наблюдателем на выборах

Судья Алевтина Кузнецова признала муниципального депутата Даниила Кена виновным в мелком хулиганстве, написал сам арестованный в Твиттере.



Полицейские задержали оппозиционера Даниила Кена на территории одного из петербургских избирательных участков. Правоохранителей вызвал председатель комиссии, который посчитал, что активист хочет устроить драку. По словам самого Кена, он лишь пытался подать документы, чтобы стать членом комиссии с правом совещательного голоса, но его вытолкали за дверь. При этом рядом, на этом же участке, находилось сразу четыре представителя от разных кандидатов в президенты. Они не препятствовали действиям председателя. На данный момент Кен находится в отделении полиции.



Ранее эта же комиссия отказалась регистрировать Даниила Кена на выборы в Законодательное собрание города. После этого оппозиционер принес туда отрезанную голову свиньи.