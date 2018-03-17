Выборгский суд Петербурга арестовал на 12 суток активиста, который пытался стать наблюдателем на выборах
Судья Алевтина Кузнецова признала муниципального депутата Даниила Кена виновным в мелком хулиганстве, написал сам арестованный в Твиттере.
Полицейские задержали оппозиционера Даниила Кена на территории одного из петербургских избирательных участков. Правоохранителей вызвал председатель комиссии, который посчитал, что активист хочет устроить драку. По словам самого Кена, он лишь пытался подать документы, чтобы стать членом комиссии с правом совещательного голоса, но его вытолкали за дверь. При этом рядом, на этом же участке, находилось сразу четыре представителя от разных кандидатов в президенты. Они не препятствовали действиям председателя. На данный момент Кен находится в отделении полиции.
Ранее эта же комиссия отказалась регистрировать Даниила Кена на выборы в Законодательное собрание города. После этого оппозиционер принес туда отрезанную голову свиньи.
Комментарии22
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ys171717 17 марта 2018 | 19:06
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво национализировал нефть-газ, ответ этим уродцам: да, украл он себе и дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
lenin3 17 марта 2018 | 19:12
И правильно арестовали:нельзя наблюдать за тем,чего нет...
etofeasko 17 марта 2018 | 19:40
//После этого оппозиционер принес туда отрезанную голову свиньи.//
Дебила лечить надо, а не арестовывать.
kobylamay_sosetutrampa 17 марта 2018 | 19:56
Если бы этот рукопожатный Кен/Кац принёс не голову свиньи. а голову, например, Витьки Швондеровича, то тогда его можно было бы зарегистрировать. А так - в дурку или на свинарник.
ivfn 17 марта 2018 | 19:13
ys171717:
Мужик ,с тобой все нормально? Колбасит тебя что то. А может говна наелся? Ты уж поаккуратней
Надо же таким придурком уродиться
ivfn 17 марта 2018 | 19:15
ys171717:
Род занятий
Юрист
город
Соединенные штаты, Нью-Йорк
Мужик ,ты не юрист. Ты даун недоразвитый
spb_aborigen 17 марта 2018 | 19:30
ivfn:
Пукан дымится?)
wvw 17 марта 2018 | 19:38
Страшно на выборы теперь идти.Если уж наблюдателей арестовывают,то избирателей подавно могут арестовать.Ужас.С маленькими детьмти точео не надо ходить.
pavelmistery 17 марта 2018 | 19:28
ys171717: Пиши ещё больше, так называемых патриотов уже бомбит от этого ))
slash80 17 марта 2018 | 19:32
ys171717: вот вроде с вами согласен . НО !!! как только начинаются сравнения с США сразу негатив . Почему вы сравниваете нас именно с США?
shlevet 17 марта 2018 | 19:32
ys171717: //...(15) НАТО окружает,...//
НАТО окружало Россию и до него
//...он боится только низкой явки...//
Это с чего такие потуги?
Ему плевать сколько придет человек на выборы. Победа в 1 голос это тоже победа.
//...(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво национализировал нефть-газ,...//
Это хорошо, что ты меня в платные тролли-ватники не записал.
Но на мой коммент по твоему 1 пункту ты так по существу и не ответил
olegleon 17 марта 2018 | 19:09
Кена задержали за нападение на Барби
ivfn 17 марта 2018 | 19:18
olegleon:
Этот Кен конченый отморозок. Городской сумасшедший
grizzlybear 17 марта 2018 | 19:13
Я бы тоже заподозрил человека, который хочет стать наблюдателем 17 марта, если принять во внимание, что выборы - 18-го.
eduard53 17 марта 2018 | 19:15
Хулиганство и вправду мелковато, в сравнении с завтрашним особо тяжким криминалом - антиконституционным захватом власти пожизненным нацдилером ...
gригорьич 17 марта 2018 | 19:20
А и в самом деле?! Что они себе позволяют?! Сегодня наблюдателем, а завтра выборо№ потребует! В кутузку!
anemon 17 марта 2018 | 19:23
Элла Ассандра, все нормально?
bonhoeffer 17 марта 2018 | 19:23
Они Васю Векшина раскололи.
А Вася Векшин не зелёный пацан был.
У него 9 раскрытых убийств и грабежей.
Он Яшку Шустрого брал, а ты говоришь - Глеб...
Глеб, да что же делать?
Ничего не делать!
Прав Панков, и я греха на душу не возьму.
Нельзя тебе в банду соваться, бессмысленно.
(с) Место встречи изменить нельзя
mavreh 17 марта 2018 | 19:24
А голову свинье он сам отрезал?
Лучше бы Полтавченко в кабинет принёс.
Он бы суп сварил и с попами съел на Пасху.
Он так-то взяток не берёт, но свиную голову возьмёт!
Это ж деликатес, а не взятка!
shlevet 17 марта 2018 | 19:25
Прочитал последнюю строчку и не поверил своим глазам.
//...принес туда отрезанную голову свиньи.//
Силен опп, а главное как и все остальные оппы креативен
zhrv 17 марта 2018 | 19:37
- "находилось сразу четыре представителя от разных кандидатов в президенты."
Ну да, готовые подтвердить любую гадость
tks 17 марта 2018 | 19:47
Хочешь наблюдать? Велкам в кутузку!