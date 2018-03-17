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18:32, 17 марта 2018

Немецкая разведка использовала церковь в центре Мюнхена для шпионажа

Как пишет «Шпигель», еще до падения берлинской стены на колокольне мюнхенского кафедрального собора было установлено оборудование, которое использовалось для наблюдений за иностранными разведчиками и дипломатами. Кроме того, сотрудники федеральной разведывательной службы Германии с помощью техники поддерживали связь друг с другом. По некоторым данным, немецкие спецслужбы могут и дальше пользоваться этим оборудованием на колокольне собора.

Комментарии

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post_v 17 марта 2018 | 18:45

Даже страшно предположить, сколько всего размещено в колокольне Ивана Великого и в башнях Кремля...

netot_ 17 марта 2018 | 18:45

Только что здесь удивительного?

vilingrad 17 марта 2018 | 18:52

Святой Петр! Вызываю Николая-угодника, прием!

disdai 17 марта 2018 | 18:54

Немецкая разведка использовала только колокольню, а в эсесере гебуха всю РПЦ.

world_nail 17 марта 2018 | 18:59

Амерские разветчики до сих пор используют индейские сигнальные огни для связи, а руссо шпионо - морские сигнальные флажки.

aleksandr39 17 марта 2018 | 19:00

Опять пастор Шлаг ?/

chnch 17 марта 2018 | 19:01

Мюнхен немецкий город? Как можно использовать оборудование на своей, не пограничной территории, для шпионажа? Нет , в целях контрразведки, я понимаю. А шпионить то как?

post_v 17 марта 2018 | 19:07

chnch:
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от собора до генконсульства России - всего лишь 3 километра.
вот с колокольни и подсматривают

chnch 17 марта 2018 | 19:30

post_v: От Лубянки до любого посольства пешком дойти можно. И что? Это не шпионаж, а контрразведка. Я дома, и я слежу У СЕБЯ дома, за поведением ГОСТЕЙ. Где шпионаж то? Вот если я в гостях ( или гости у меня дома) по ящикам и тумбочкам шарить начну(начнут) , то это шпионаж, ну или кокетливо можно назвать разведкой. Но у себя дома шпионить?! Бред.

post_v 17 марта 2018 | 19:49

chnch:
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теоретически - не бред, если они заглядывают на территорию другого государства (то бишь консульства) через окуляр

wattman 17 марта 2018 | 19:05

Интересно, как им это удавалось?! Небось подослали на должность главного местного церковника второразрядного сотрудника ШТАЗИ?!

aleksandr39 17 марта 2018 | 19:08

wattman: Штирлиц получал там шифровки .

ivan127_4 17 марта 2018 | 19:43

Либералы нам все уши прожужжали про КГБ, шпионящее через РПЦ.
А тут видишь как....немцы....

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