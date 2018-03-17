Немецкая разведка использовала церковь в центре Мюнхена для шпионажа

Как пишет «Шпигель», еще до падения берлинской стены на колокольне мюнхенского кафедрального собора было установлено оборудование, которое использовалось для наблюдений за иностранными разведчиками и дипломатами. Кроме того, сотрудники федеральной разведывательной службы Германии с помощью техники поддерживали связь друг с другом. По некоторым данным, немецкие спецслужбы могут и дальше пользоваться этим оборудованием на колокольне собора.