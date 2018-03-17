18:32, 17 марта 2018
Немецкая разведка использовала церковь в центре Мюнхена для шпионажа
Как пишет «Шпигель», еще до падения берлинской стены на колокольне мюнхенского кафедрального собора было установлено оборудование, которое использовалось для наблюдений за иностранными разведчиками и дипломатами. Кроме того, сотрудники федеральной разведывательной службы Германии с помощью техники поддерживали связь друг с другом. По некоторым данным, немецкие спецслужбы могут и дальше пользоваться этим оборудованием на колокольне собора.
Комментарии13
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post_v 17 марта 2018 | 18:45
Даже страшно предположить, сколько всего размещено в колокольне Ивана Великого и в башнях Кремля...
netot_ 17 марта 2018 | 18:45
Только что здесь удивительного?
vilingrad 17 марта 2018 | 18:52
Святой Петр! Вызываю Николая-угодника, прием!
disdai 17 марта 2018 | 18:54
Немецкая разведка использовала только колокольню, а в эсесере гебуха всю РПЦ.
world_nail 17 марта 2018 | 18:59
Амерские разветчики до сих пор используют индейские сигнальные огни для связи, а руссо шпионо - морские сигнальные флажки.
aleksandr39 17 марта 2018 | 19:00
Опять пастор Шлаг ?/
chnch 17 марта 2018 | 19:01
Мюнхен немецкий город? Как можно использовать оборудование на своей, не пограничной территории, для шпионажа? Нет , в целях контрразведки, я понимаю. А шпионить то как?
post_v 17 марта 2018 | 19:07
chnch:
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от собора до генконсульства России - всего лишь 3 километра.
вот с колокольни и подсматривают
chnch 17 марта 2018 | 19:30
post_v: От Лубянки до любого посольства пешком дойти можно. И что? Это не шпионаж, а контрразведка. Я дома, и я слежу У СЕБЯ дома, за поведением ГОСТЕЙ. Где шпионаж то? Вот если я в гостях ( или гости у меня дома) по ящикам и тумбочкам шарить начну(начнут) , то это шпионаж, ну или кокетливо можно назвать разведкой. Но у себя дома шпионить?! Бред.
post_v 17 марта 2018 | 19:49
chnch:
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теоретически - не бред, если они заглядывают на территорию другого государства (то бишь консульства) через окуляр
wattman 17 марта 2018 | 19:05
Интересно, как им это удавалось?! Небось подослали на должность главного местного церковника второразрядного сотрудника ШТАЗИ?!
aleksandr39 17 марта 2018 | 19:08
wattman: Штирлиц получал там шифровки .
ivan127_4 17 марта 2018 | 19:43
Либералы нам все уши прожужжали про КГБ, шпионящее через РПЦ.
А тут видишь как....немцы....