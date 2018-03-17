Утечка горячей воды произошла на востоке Москвы

Специалисты компании «МОЭК» обнаружили парение из колодца на улице Фрязевская, говорят в комплексе городского хозяйства столицы. Отключений водо— и теплоснабжения не было, заверяют в столичном руководстве. Отключен поврежденный участок теплотрассы, восстановительные работы завершатся в кратчайшие сроки.