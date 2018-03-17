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18:32, 17 марта 2018

Утечка горячей воды произошла на востоке Москвы

Специалисты компании «МОЭК» обнаружили парение из колодца на улице Фрязевская, говорят в комплексе городского хозяйства столицы. Отключений водо— и теплоснабжения не было, заверяют в столичном руководстве. Отключен поврежденный участок теплотрассы, восстановительные работы завершатся в кратчайшие сроки.

Комментарии

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vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 18:51

В России с горячей водой всё отлично. Под ногами валяется!

А чтотамухохлов? ;-D

aleksandr39 17 марта 2018 | 18:55

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .

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