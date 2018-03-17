18:31, 17 марта 2018
Специалистам удалось ликвидировать разовые очаги выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» под Волколамском
В этом заверяют в министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Станции мониторинга вблизи свалки зафиксировали минувшей ночью разовые превышения предельно допустимой концентрации до 7,5 раз. Вышедший газ пошел в город, признали чиновники. Для борьбы с такими очагами был создан штаб, который следит за ситуацией на «Ядрово» круглосуточно. Жители Волоколамска за последнее время неоднократно жаловались на неприятный запах. Источником его, по словам людей, является мусорный полигон. В ходе акция протеста у свалки полиция неоднократно задерживала участников выступлений.
Комментарии2
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vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 18:53
Тревожно.
Разовыми выбросами Сисян и Ко не ограничатся.
kir_pich_101 17 марта 2018 | 19:00
Ну вот, выборы на носу, зачесались!