Российскому гражданину грозит 5 лет тюрьмы за попытку вывезти из США оптический прицел

Американская пресса называет 39-летнего Евгения Спиридонова сотрудником концерна «Калашников», который находится под американскими санкциями. При этом издание Washington Post пишет со ссылкой на источники в суде, что сам россиянин готов признать вину. Суд над ним начался еще в январе. Между тем адвокат Спиридонова уверяет, что его подзащитный — рядовой гражданин России, никак не связанный с оборонной промышленностью и армией.