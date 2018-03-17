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18:31, 17 марта 2018

Российскому гражданину грозит 5 лет тюрьмы за попытку вывезти из США оптический прицел

Американская пресса называет 39-летнего Евгения Спиридонова сотрудником концерна «Калашников», который находится под американскими санкциями. При этом издание Washington Post пишет со ссылкой на источники в суде, что сам россиянин готов признать вину. Суд над ним начался еще в январе. Между тем адвокат Спиридонова уверяет, что его подзащитный — рядовой гражданин России, никак не связанный с оборонной промышленностью и армией.

Комментарии

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ura_123 17 марта 2018 | 18:37

Арестовать какого нибудь пендоса за вывоз эээээээ......да хоть рублей!
А более лучше пендосов штук пять!!!

ze_danil 17 марта 2018 | 18:41

ura_123: арестуй

sergeev67 17 марта 2018 | 18:44

ura_123: Арестовать какого нибудь пендоса за вывоз эээээээ......да хоть рублей!

Боюсь, не выйдет. Им рубли твои нужны не больше, чем Папе Римскому билеты на Петросяна.

ura_123 17 марта 2018 | 18:49

sergeev67: Ну тогда за вывоз духовности со скрепностью!
Ну что,нельзя придумать убедительный повод для ареста?

ura_123 17 марта 2018 | 18:53

ura_123: Есть же отработанные каналы поставки!
Засунуть этот прицел незаметно в груз кокаина и дело в шляпе,прицел на родине!

mnk42 17 марта 2018 | 19:33

ura_123: Да ну на фиг! Опять скандал. Хотя интересно, что Лошадь из МИДа будет нести, или Пурганосец скажет.А что, всё какое-никакое развлечение народу!

sergeev67 17 марта 2018 | 20:12

ura_123: Ну что,нельзя придумать убедительный повод для ареста?

Убедительный - нельзя. Зато можно неубедительный. Это как обычно.

kinnlade 17 марта 2018 | 18:51

ura_123: Поддерживаю Юрок

ura_123 17 марта 2018 | 18:56

kinnlade: Напрасно,ваток. Это просто стёб))))

alehan00074 17 марта 2018 | 19:25

как говорится, все что вы хотели знать о путирашинской оборонке, построенной на мультяшках и банальном пиздеже американских технологий...нет бы самим сделать оптический прицел, ан нет...дидами гордятся...и пиздят все, что плохо лежит на Западе. Типичный путирашинский отстой:((((

влепить этому говнюку Спиридонову 5-10 лет - будет время подумать как не нарушать законы США!

mnk42 17 марта 2018 | 19:37

alehan00074: Да не, просто по дилетански товарищ поступил. Точно он не из Военпрома. Прав адвокат!

aleksandr39 17 марта 2018 | 18:57

ura_123: Был арестован боевик -наемник - военный преступник из ОПГ " днр -лугандон " .

ura_123 17 марта 2018 | 19:01

aleksandr39: Согласен!
Интересно,как там плотницкий сидящий в Новых Крестах за хищения у свободолюбивого народа лнр?

antiboh 17 марта 2018 | 19:23

ura_123: а где их взять? у нас ,кажется,один только Бом,да и тот полупиндосник..

pmasel 17 марта 2018 | 18:39

Дожили. Прицелы, тепловизоры. Сами не делаем, зато стращаем мультиками.

ura_123 17 марта 2018 | 19:03

pmasel: Чё та не могу вспомнить ни одной марки телевизора РОССИЙСКОГО производства,выпускаемого в настоящее время.
А вы про тепловизоры ))))

aleksandr39 17 марта 2018 | 19:16

ura_123: Есть один ,называется " Зомбояшик " .

antiboh 17 марта 2018 | 19:27

ura_123: Каки таки телевизоры? гвозди с лопатами и топорами с китаю возим.

pepetz 17 марта 2018 | 19:33

ura_123:
@ не могу вспомнить ни одной марки телевизора РОССИЙСКОГО@

Чувак, какие телевизоры. прямого гвоздя не могут сделать.
Оборудование немецкое закончилось, ну и гвозди, как проволока идет в станок из бухты, так и рубят.

(комментарий скрыт)

mnk42 17 марта 2018 | 19:39

pmasel: Да, приходиться руками тащить. И это с тех пор, как Чапман выслали. Такая невезуха!

pmasel 17 марта 2018 | 19:56

mnk42: А чапман п***ой что-ли таскала?

ura_123 17 марта 2018 | 20:02

pmasel: Не только! Она возила по 2 прицела)))
Одновременно!

apels 17 марта 2018 | 18:42

Так работник Калашникова или не связанный с оборонной промышленностью? А если рядовой гражданин то какую вину он готов признать? И что за прицел? Уж это вообще крайне важно!

sergeev67 17 марта 2018 | 18:46

apels: И что за прицел? Уж это вообще крайне важно!

По крайней мере ясно, что в рашке-говняшке таких нет.

olegleon 17 марта 2018 | 18:56

apels: после того, как ему показали "загорелых" сокамерников, он готов признать любую вину. даже в домогательстве к Хиллари Клинтон и что он сломал ей руку

seryj_wolk 17 марта 2018 | 18:42

Ради медальки, которую он возможно получит после возвращения пять лет можно и потерпеть. Зато герой!

mnk42 17 марта 2018 | 19:42

seryj_wolk: Точно! Можно потерпеть. А там глядишь, и в помошники к Прокопенко, как Чапмен. Компенсация, однако...

dirizhabli 17 марта 2018 | 18:45

К нашему ноу-хау, типа "Сармат" требуется не менее "современный" оптический прицел.

vilingrad 17 марта 2018 | 18:50

Так он же не ввозил!! Это ж для внутрероссийского потребления, для личных нужд! Фашисты либеральные!!!

ura_123 17 марта 2018 | 18:58

vilingrad: А вдруг он это.... для Путина?

uxo41 17 марта 2018 | 19:25

ura_123: /// а поподробнее?

ura_123 17 марта 2018 | 19:57

uxo41: Подробнее будет либо в кисельных берегах,либо в соловьином помёте.
А может даже об этом расскажет Ираида Зейналова на НТВ!

lynat 17 марта 2018 | 18:50

Все ворованное... Все краденое... Вяликие! )))

ffonarshik 17 марта 2018 | 18:54

ФСБ планировало все руководство НАТЫ перестрелять,а теперь что ж,теперь придется идти на поклон к Западу,как же без прицела-то...
Эх,такая операция сорвалась!
Да кранты теперь Рашке,это ж ясно.

tomorrow_never_knows 17 марта 2018 | 18:56

Вот так потом получается продукт у которого "нет аналогов в мире". СССР и РФ - короли промышленного шпионажа.

vata_putya 17 марта 2018 | 19:02

да что за бред? скольким знакомым привозил хорошую оптику и недорого (в 2 раза дешевле, чем у нас).
он какието особенные прицелы вывез?

grossalexis032018 17 марта 2018 | 19:09

vata_putya: Ты в состоянии отличить гражданский оптический прицел от баллистического компьютера ? Вот и все ;))

vpu2011 17 марта 2018 | 19:06

Как-то нескрепно вышло.

grossalexis032018 17 марта 2018 | 19:06

Да запихнуть дурика в тюгягу к черным или латиносам ;)) И распустить слух - это русский называл Вас пендосами и обещал засхреначить Флориду ;))

mnk42 17 марта 2018 | 19:44

grossalexis032018: Ты чо так жестоко? Всёж россиянин, подневольный товарищ!
Он и так вину признал.

mixanazarov 17 марта 2018 | 19:10

На калаш будут ставить оптику ? Наверно всё таки скоро война. Партизан на Селигере будут вооружать , что бы военных из НАТО валить из за засады.

eduard53 17 марта 2018 | 19:11

Эх-овцы, опять крайне неполноценная инфа. Остаются неясными ряд важных моментов:
- является ли он (арестованный? подсудимый? задержанный таможней? ...) работником нашего подсанкционного военного концерна, или рядовым россиянином?
- чтО за прицел? продаётся ли он в обычных тамошних магазинах?
- где и как он его приобрёл? Вопрос не праздный: по личному опыту знаю, что широчайший ассортимент оружия и сопутствующего инвентаря, в т.ч. прецизионная оптика, свободно продаётся-покупается в штатских магазинах и вывозится оттуда (я привозил себе и родным ряд биноклей, в т.ч один - состоящий на вооружении НАТО, и никакого криминала амеры в этом не усмотрели) ...

valevy 17 марта 2018 | 19:37

eduard53: Некотрые товары имеют пометку о запрете вывоза за территорию США. За них и сажают.

ed10075 17 марта 2018 | 19:37

Знаменитый "Калашников" АК-47 так же создавался? Провезли "Шмайсер", прилепили приклад из русской березки, и вот вам отечественный автомат на века!

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