В Петербурге арестован муниципальный депутат, который пытался зарегистрироваться наблюдателем на выборах

Судья Выборгского районного суда Алевтина Кузнецова признала Даниила Кена виновным в мелком хулиганстве. Она приговорила его к 12 суткам ареста. Председатель ТИК, куда обратился Кен, утверждал, что депутат нецензурно бранился, размахивал руками, вёл себя агрессивно. Сам обвиняемый этого не признавал. В итоге он был задержан прямо на территории избиркома.