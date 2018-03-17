18:31, 17 марта 2018
В Петербурге арестован муниципальный депутат, который пытался зарегистрироваться наблюдателем на выборах
Судья Выборгского районного суда Алевтина Кузнецова признала Даниила Кена виновным в мелком хулиганстве. Она приговорила его к 12 суткам ареста. Председатель ТИК, куда обратился Кен, утверждал, что депутат нецензурно бранился, размахивал руками, вёл себя агрессивно. Сам обвиняемый этого не признавал. В итоге он был задержан прямо на территории избиркома.
Комментарии9
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molchun 17 марта 2018 | 18:44
Что то новое. Начали арестовывать на избирательных участках
olegleon 17 марта 2018 | 18:53
molchun: а разве на них не действуют российские законы? или на территории участка можно нарушать закон, а выйдя с территории участка нельзя?
molchun 17 марта 2018 | 19:04
olegleon: А попытка регистрации наблюдателя преследуется по закону?
olegleon 17 марта 2018 | 19:21
molchun: попытка нет, а хулиганство да. его же задержали не за попытку. тысячи зарегились, но не хулиганили на участке.
mnk42 17 марта 2018 | 19:28
olegleon: Это "телевизор" или "независимые" СМИ сказали что хулиганил?
olegleon 17 марта 2018 | 19:50
mnk42: судья. но это можно обжаловать
mnk42 17 марта 2018 | 19:25
molchun: Видимо начинается "светлое будущее", как и обещали. Так тихо, незаметно, а потом как обычно, счет на миллионы. Уже было...
abuvgrobu 17 марта 2018 | 18:53
Снова у какого-то еврея весеннее обострение..
mnk42 17 марта 2018 | 19:31
abuvgrobu: Обострение, как реакция на мразь и хамло, не метеозависимое явление. Оно только от культуры человека зависит, причём круглогодично, и круглосуточно.