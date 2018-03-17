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18:31, 17 марта 2018

В Петербурге арестован муниципальный депутат, который пытался зарегистрироваться наблюдателем на выборах

Судья Выборгского районного суда Алевтина Кузнецова признала Даниила Кена виновным в мелком хулиганстве. Она приговорила его к 12 суткам ареста. Председатель ТИК, куда обратился Кен, утверждал, что депутат нецензурно бранился, размахивал руками, вёл себя агрессивно. Сам обвиняемый этого не признавал. В итоге он был задержан прямо на территории избиркома.

Комментарии

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molchun 17 марта 2018 | 18:44

Что то новое. Начали арестовывать на избирательных участках

olegleon 17 марта 2018 | 18:53

molchun: а разве на них не действуют российские законы? или на территории участка можно нарушать закон, а выйдя с территории участка нельзя?

molchun 17 марта 2018 | 19:04

olegleon: А попытка регистрации наблюдателя преследуется по закону?

olegleon 17 марта 2018 | 19:21

molchun: попытка нет, а хулиганство да. его же задержали не за попытку. тысячи зарегились, но не хулиганили на участке.

mnk42 17 марта 2018 | 19:28

olegleon: Это "телевизор" или "независимые" СМИ сказали что хулиганил?

olegleon 17 марта 2018 | 19:50

mnk42: судья. но это можно обжаловать

mnk42 17 марта 2018 | 19:25

molchun: Видимо начинается "светлое будущее", как и обещали. Так тихо, незаметно, а потом как обычно, счет на миллионы. Уже было...

abuvgrobu 17 марта 2018 | 18:53

Снова у какого-то еврея весеннее обострение..

mnk42 17 марта 2018 | 19:31

abuvgrobu: Обострение, как реакция на мразь и хамло, не метеозависимое явление. Оно только от культуры человека зависит, причём круглогодично, и круглосуточно.

(комментарий скрыт)

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