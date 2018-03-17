18:30, 17 марта 2018
Из торгового центра «Охотный ряд» в Москве эвакуировали посетителей и персонал
В полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенной там бомбе, передает РИА «Новости». Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют здание. Ранее торговый центр на Манежной площади в столице приходилось эвакуировать из-за лжеминирования 8 марта.
Комментарии5
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eduard53 17 марта 2018 | 18:46
Какой умеренный хулиган: не каждый день звонит в торгцентр,
дал полицаям и гэбнюкам передышку 9 дней ...
vilingrad 17 марта 2018 | 18:47
Это кто-то прорвался от дальних подступов:)
aleksandr39 17 марта 2018 | 18:53
Ополченцы начали процесс образования ОНР ( Охотская Народная Республика ) .
venmud 17 марта 2018 | 18:56
"Профессиональная" бесконечная борьба специалистов против телефонных террористов есть стопроцентное доказательство, что никакого вмешательства наших в американские выборы просто не могло быть.
curious69_ 17 марта 2018 | 19:04
venmud: //никакого вмешательства наших в американские выборы просто не могло быть.//
Ваша техническая грамотность - ЗАШКАЛИВАЕТ... На уровне путинских мультяшных чудо ракет. Это же надо - сравнить технологию геолокации с определением номера телефона и технологию взлома ПАРОЛЕЙ эл. почты. Видно у вас высшее образование по програмированию....