Из торгового центра «Охотный ряд» в Москве эвакуировали посетителей и персонал

В полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенной там бомбе, передает РИА «Новости». Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют здание. Ранее торговый центр на Манежной площади в столице приходилось эвакуировать из-за лжеминирования 8 марта.