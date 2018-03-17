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18:07, 17 марта 2018

На чемпионате мира по футболу будут использоваться видеоповторы

Такое решении приняла ФИФА.

Теперь уже можно смело говорить о том, что футбол вступает в эру высоких технологий. Для консервативной игры, которая годами держалась за то, что в нее все должны играть по одним правилам, это огромный шаг. ФИФА, обмозговав все, постановил использовать систему VAR на чемпионате мира. Видеоассистент – штука громоздкая и дорогая. И она не часть стадиона. А это означает, что в России VAR после мундиаля не останется. Если РФПЛ захочет, ей придется устанавливать систему за свой счет с нуля. Еще одно важное нововведение от ФИФА – разрешение на четвертую замену. Правда, тут есть оговорка. Это правило будет действовать только в плей-офф чемпионата мира и только в том случае, если матч перейдет в овертайм. При иных условиях все стандартно – три замены.

Система видеоповторов уже применялась на клубном чемпионате мира и Кубке Конфедераций. Кроме того, сейчас она работает на матчах немецкой Бундеслиги.

Комментарии

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vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 18:18

Теперь это уже не актуально. Американцев и англичан не будет - А БОЛЬШЕ СОВРАТЬ И НЕКОМУ ;-D

stakanoff 17 марта 2018 | 18:35

vor_mbh_yo_xaxa: сборная Англии будет. Королевы не будет. Такшта, все актуально )))

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