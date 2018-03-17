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18:06, 17 марта 2018

Памятная акция прошла сегодня возле дома, где жил Борис Немцов

Туда пришли те, кто не захотел или не смог принять участие в церемонии открытии памятной доски накануне.

Вчерашняя церемония показалась некоторым политической акцией кандидата Ксении Собчак накануне выборов. С таким заявлением выступили движение «Солидарность» и родственники Борис Немцова. К слову, его сын Антон посетил церемонию накануне.

В три часа дня в субботу более ста человек пришли к дому с цветами. Среди них были Илья Яшин и Алексей Навальный вместе с супругой. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал Немцова великим человеком и поблагодарил всех, кто добивался установки таблички. Он также призвал найти заказчиков убийства.

За участниками церемонии наблюдали около десятка полицейских. Но они в происходящее не вмешивались.

О том, что мэрия одобрила заявка на установку мемориальной доски, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в конце февраля.

Комментарии

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odobryam_s 17 марта 2018 | 18:11

Пора вешать табличку "Здесь побывал Навальный"!

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 18:15

Ну вот и Сисян.

Без него картина была бы не полна:
"Мухи слетаются на говно, пока оно свежо... но, проходят дни, говно ссыхается, скукоживается, рассыпается, разносится ветром или смывается в городскую ливнёвку... И навозные мухи больше ... не появляются, навеки о нём позабыв..."

dataan 17 марта 2018 | 18:29

Крестный ход не делали вокруг дома? :))))))))))))

ugiazov 17 марта 2018 | 18:33

vor_mbh_yo_xaxa: "Сисян" это Путин?

shlevet 17 марта 2018 | 18:37

ugiazov: https://i.ytimg.com/vi/hpxvVhLkJ7I/maxresdefault.jpg

kobylamay_sosetutrampa 17 марта 2018 | 18:12

Теперь "Йэхо" будет вести ежедневный "дневник наблюдений" кто пришёл к досточке Дурицкого?

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