Памятная акция прошла сегодня возле дома, где жил Борис Немцов

Туда пришли те, кто не захотел или не смог принять участие в церемонии открытии памятной доски накануне.

Вчерашняя церемония показалась некоторым политической акцией кандидата Ксении Собчак накануне выборов. С таким заявлением выступили движение «Солидарность» и родственники Борис Немцова. К слову, его сын Антон посетил церемонию накануне.

В три часа дня в субботу более ста человек пришли к дому с цветами. Среди них были Илья Яшин и Алексей Навальный вместе с супругой. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал Немцова великим человеком и поблагодарил всех, кто добивался установки таблички. Он также призвал найти заказчиков убийства.

За участниками церемонии наблюдали около десятка полицейских. Но они в происходящее не вмешивались.

О том, что мэрия одобрила заявка на установку мемориальной доски, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в конце февраля.