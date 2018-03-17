Власти Великобритании пообещали в ближайшие дни определиться с новыми шагами в отношении России
Премьер-министр правительства Соединенного королевства Тереза Мэй заявила, что высылка британских дипломатов не останется без ответа со стороны Британии и ее союзников.
Ответ России никак не отменяет факта попытки убийства двух человек на территории Британии, и из этого не может быть сделано иных выводов, кроме как о виновности России, — сказала Мэй. Том Тугендхат, член комитета британского парламента по международным делам сказал, что реакция Москвы — очень символична и типично для нынешней России, которая «использует лживую пропаганду в качестве боевого оружия». Посол Великобритании в России Лори Бристоу, сегодня выходя из здания российского МИДа, сказал: «Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от такого рода атак. Ведь это нападение не только на Соединенное Королевство, но и на международную правовую систему». В российском МИДе Бристоу провел около десяти минут, получив список российских контрсанкций. Москва объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, им дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Россия отозвала свое согласие на открытие Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского Совета в России. Это организация, которая поддерживает различные проекты в области культуры, науки и искусства. МИД также назвал обвинения в причастности России к отравлению Сергея Скрипаля «бездоказательными» и «провокационными».
Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов из Великобритании. Премьер Тереза Мэй анонсировала ужесточение пограничного контроля, а также приостановку визитов и встреч на высшем уровне. Официальные делегации из Великобритании не приедут в Россию на мировое футбольное первенство этим летом.
Комментарии26
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vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 18:09
"Не мудрствуйте, власти великобритании. Сосите." (С)
fire1966 17 марта 2018 | 18:11
) Вреда от этого предателя Скрипаля меньше, чем от патриотов воров-друганов путинских вывозящих путриотично миллиарды с родины!)) упоротому фюреру путину рисующему мультики как он наносит ядерный удар по Флориде совершенно ничего не стоит отдать приказ на отравление такого же мусора-путриота как он сам! Он еще тысячи баранов пошлет на пушечное мясо! Лишь бы его ПУТРИОТИЧНЫЕ счета и миллиарды были целы в оффшрах на Западе. Маньяк вор путин очень опасен! для своего стада в первую очередь! Фюрер путин сам тож предатель! офицер "сбежал со службы в лихие для родины годы" в торговлю к Собчаку!)))!!! барыга фюрер)))?
mixaeless 17 марта 2018 | 18:14
В интервью Би-би-си проживающий в США Мирзаянов (химик, который в СССР создавал нервно-паралитическое вещество «Новичок», заявил, что примененный в английском Солсбери газ можно было синтезировать не только в России, но и в других странах. Например, в США, куда в свое время уехали из бывшего СССР специалисты, знавшие этот секрет. По его словам, квалифицированные химики, способные создать «Новичок», есть в американском Эджвилле.
patrik03 17 марта 2018 | 18:28
Власти Великобритании пообещали в ближайшие дни определиться с новыми шагами в отношении России...
Призывайте Германию и ЕС к свёртыванию Северного потока - 2, ведь ради этого вы с американцами отравили несчастных Скрипалей?
serhio_25__ 17 марта 2018 | 18:15
fire1966: ""Вреда от этого предателя Скрипаля меньше"" - намекаешь, что России не выгодно его убийство и его убили бриты?
danko1 17 марта 2018 | 18:22
Когда семейку воров Якуниных и прочих сбежавших патриотов с награбленным в России вышлют, арестовав их счета и недвижимость?
patrik03 17 марта 2018 | 18:30
danko1:
А где твой кавалер Данко_перда?
master_analitik 17 марта 2018 | 18:22
vor_mbh_yo_xaxa:
Английский засранцы-либералы отравили наших граждан России, а за это придется отвечать. Такого бы не случилось, если бы Путин вовремя ввел Международный Казачий суд (МКС), который бы приговорил к порке всех английских русофобов. Ну лучше поздно - чем никогда. МКС - быть! И как только появится не поротое поколение английских либералов - то сразу же будет мир во всем мире!
andreykochnev 17 марта 2018 | 18:09
... доСТОЙный ответ в ОТВЕТ !!!
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
serhio_25__ 17 марта 2018 | 18:17
""Власти Великобритании пообещали в ближайшие дни определиться с новыми шагами в отношении России"" - в смысле определиться? Бриты не ожидали, что их дипломатов в ответку вышлют? Интересно, бриташки хоть сами понимают, в какую игру они собираются играть?
pavelmistery 17 марта 2018 | 18:20
serhio_25__: Они же говорили ранее, что не ограничатся высылкой дипломатов и что в дальнейшем буду предприняты новые шаги в отношений России. Это ещё до высылки в новостях было. И вообще с англосаксами опасно шутить, они всегда победителями выходят ))
nnnmmm 17 марта 2018 | 18:32
pavelmistery: так они потерпели самое крупное поражение на планете, когда растеряли всю свою огромную колониальную империю, где никогда не заходит солнце, и превратились в Мелкобританию.
nnnmmm 17 марта 2018 | 18:34
pavelmistery: а в войне за независимость США кто вышел победителем надеюсь вам известно.
sg76g 17 марта 2018 | 18:31
andreykochnev:
Ты чего это, дебил, здесь агитацию устроил в день тишины? Ща прикроют эхо вместе с втоими говенными группапи на сайтах. ВАли от сюда. Своих ублюдков тут как говна за баней..
perestarok 17 марта 2018 | 18:11
"Власти Великобритании пообещали в ближайшие дни определиться с новыми шагами в отношении России"
Ах, Моська, знать она сильна, раз лает на Слона.
pavelmistery 17 марта 2018 | 18:18
perestarok: В данном случае тут два слона и ни одной моськи.
anji70 17 марта 2018 | 18:28
pavelmistery: А он как дети территорией меряет.
rassvet_12 17 марта 2018 | 18:12
Отдаём Челси и квартиру Шувалова, только отстаньте.
bratmitka 17 марта 2018 | 18:13
Какие же они наглые, выслали британских дипломатов! Как можно, это неправильно!!!
Бритиши такие дурачки или прикидываются? Или оно о расширении дипмиссии думали?
captainobvious 17 марта 2018 | 18:15
Тереза Мэй анонсировала ужесточение пограничного контроля
на российско-британской границе опять неспокойно...
jblack2 17 марта 2018 | 18:24
Совсем разум потеряли в Великобритании.
А может и не потеряли. Может это холодный расчёт использовать смоделированную самими же ситуацию для массированного наступления западной коалиции в Сирии?
"Мол, смотрите, Асад примиряет химическое оружие, и Россия, покрывающая его тоже!!!"
Ситуация грустная. Но западные гроссмейстеры не смогут предсказать и предвидеть всех вредоносных последствий своих действий.
Заряженные и обученные ими боевики, потренировавшись в Сирии, смогут развернуться в Лондонском метро. Что вы тогда запоете, дятлы?!..
tag188 17 марта 2018 | 18:35
jblack2: Может это холодный расчёт использовать смоделированную самими же ситуацию для массированного наступления западной коалиции в Сирии?
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И как отравление Скрипалей в Лондоне может подтолкнуть к наступлению западной коалиции в Сирии?
В России уже не знают, какую версию выдвинуть в свое оправдание. И каждая новая звучит бредовей предыдущей.
Поводы для ударов по Асаду массово дает сам Асад. Вчера бомбил Гуту зажигательными бомбами, сегодня отбомбился по мирным жителям фугасными.
ugiazov 17 марта 2018 | 18:44
jblack2: В Сирии в основном боевики из РФ.
sg76g 17 марта 2018 | 18:26
Ебать она тупорылая.. Говорит что раз Россия выслала дипломатов, то это доказывает ее вину? Ну так англ то вылали ПЕРВЫМИ!!!
Старая тупая корова..
ugiazov 17 марта 2018 | 18:38
Конечно! Проекты в области науки и искусства кремлю не нужны.
sasass 17 марта 2018 | 18:40
Если для санкции , Королевство ,использует "Кремлевский список" , то тогда Россия окажется в полной изоляции и от Европы и ЕС в целом ...