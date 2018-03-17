Власти Великобритании пообещали в ближайшие дни определиться с новыми шагами в отношении России...

Премьер-министр правительства Соединенного королевства Тереза Мэй заявила, что высылка британских дипломатов не останется без ответа со стороны Британии и ее союзников.

Ответ России никак не отменяет факта попытки убийства двух человек на территории Британии, и из этого не может быть сделано иных выводов, кроме как о виновности России, — сказала Мэй. Том Тугендхат, член комитета британского парламента по международным делам сказал, что реакция Москвы — очень символична и типично для нынешней России, которая «использует лживую пропаганду в качестве боевого оружия». Посол Великобритании в России Лори Бристоу, сегодня выходя из здания российского МИДа, сказал: «Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от такого рода атак. Ведь это нападение не только на Соединенное Королевство, но и на международную правовую систему». В российском МИДе Бристоу провел около десяти минут, получив список российских контрсанкций. Москва объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, им дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Россия отозвала свое согласие на открытие Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского Совета в России. Это организация, которая поддерживает различные проекты в области культуры, науки и искусства. МИД также назвал обвинения в причастности России к отравлению Сергея Скрипаля «бездоказательными» и «провокационными».

Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов из Великобритании. Премьер Тереза Мэй анонсировала ужесточение пограничного контроля, а также приостановку визитов и встреч на высшем уровне. Официальные делегации из Великобритании не приедут в Россию на мировое футбольное первенство этим летом.