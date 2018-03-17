18:04, 17 марта 2018
Центризбиркому России пришлось изменить составы участковых избиркомов в Великобритании
Это связано с тем, что Лондон решил выслать 23 сотрудника российской дипмиссии, пояснил председатель Территориальной избирательной комиссии по организации голосования за рубежом Василий Волков. Он добавил, что письмо посольства по этому поводу они получили только накануне.
Комментарии4
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ys171717 17 марта 2018 | 18:05
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Урфина Джюса, как он, дескать, браво национализировал нефть-газ, ответ этим уродцам: да, украл он себе и дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
patrik03 17 марта 2018 | 18:26
Центризбиркому России пришлось изменить составы участковых избиркомов в Великобритании...
Надо переходить на интернет-голосование, чтобы даже из какого-нибудь городка в австралийской глуши, по базам паспортного стола, можно было проголосовать по своему телефону. Сэкономите миллиарды и миллиарды рублей.
pmasel 17 марта 2018 | 18:43
patrik03: ГБники в избирательных комиссиях не нравятся?
curious69_ 17 марта 2018 | 18:26
ys171717://(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах//
Т. е. если приблизится к международным нормам в 54 тыс руб в месяц, то порог бедности - это 2 "средних" з.п. по российски
Сегодня пр радио вести 24 с ВОСТОРГОМ трепались , как за будущие 6 лет Россия займёт аж 5-е место по экономике...Аргентинский кокаин даёт свой эффект у кремлядей.