Центризбиркому России пришлось изменить составы участковых избиркомов в Великобритании...

Это связано с тем, что Лондон решил выслать 23 сотрудника российской дипмиссии, пояснил председатель Территориальной избирательной комиссии по организации голосования за рубежом Василий Волков. Он добавил, что письмо посольства по этому поводу они получили только накануне.