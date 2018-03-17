Наблюдатели от Алексея Навального прибыли в Чечню для работы на участках во время президентских выборов

Всего туда приехали более 50 человек. А между тем, несколько часов назад партия «Яблоко» отозвала свои направления, которые были выданы соратникам Навального. Такой шаг был сделан из соображений безопасности, пояснил «Эху Москвы» руководитель правозащитной фракции «Яблока» Валерий Борщев.

Наблюдатели штаба Навального будут работать на выборах в Чечне даже несмотря на решение «Яблока». Сегодняшний шаг этой партии не стал неожиданностью, сказал «Эху Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.

Впрочем, как сказала «Эху» глава Центризбиркома Элла Памфилова, изначально наблюдателям Навального в Чечне ничего не угрожало.

Как сообщили в штабе Навального, некоторые из наблюдателей, приехавшие в Чечню, уже побывали в участковых избирательных комиссиях, где у них приняли направления.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале пригласил Навального приехать в республику и самому посмотреть, как проходит голосование.