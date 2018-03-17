Наблюдатели от Алексея Навального прибыли в Чечню для работы на участках во время президентских выборов
Всего туда приехали более 50 человек. А между тем, несколько часов назад партия «Яблоко» отозвала свои направления, которые были выданы соратникам Навального. Такой шаг был сделан из соображений безопасности, пояснил «Эху Москвы» руководитель правозащитной фракции «Яблока» Валерий Борщев.
Наблюдатели штаба Навального будут работать на выборах в Чечне даже несмотря на решение «Яблока». Сегодняшний шаг этой партии не стал неожиданностью, сказал «Эху Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.
Впрочем, как сказала «Эху» глава Центризбиркома Элла Памфилова, изначально наблюдателям Навального в Чечне ничего не угрожало.
Как сообщили в штабе Навального, некоторые из наблюдателей, приехавшие в Чечню, уже побывали в участковых избирательных комиссиях, где у них приняли направления.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале пригласил Навального приехать в республику и самому посмотреть, как проходит голосование.
Комментарии15
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patrik03 17 марта 2018 | 18:12
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале пригласил Навального приехать в республику и самому посмотреть, как проходит голосование...
Ищи дурака. Сейчас не средние века и тем более не эллинистическая эпоха, а говноед Алешка Навальный не Александр Великий, чтобы самому ехать в Чечню. Хотите сделать что-то плохое, делайте это с его малолетками, но потом пожалеете.
drillerthriller 17 марта 2018 | 18:15
patrik03: Удивишь делегатов "кауказским гостеприимством"?
kit07_12 17 марта 2018 | 18:19
drillerthriller: Поддерживаю этих навальнят. Не трусы и хорошее дело делают, в данной ситуации.
А вот Яблоко что-то воду мутит.
romashka__ 17 марта 2018 | 18:25
Успехов! Будьте осторожны!
olegleon 17 марта 2018 | 18:41
romashka__: хорошее пожелание Кадырову
dataan 17 марта 2018 | 18:31
А сам Сисян, похоже , бзданyл приехать в Чечню? Нда....
:)))
brandfa 17 марта 2018 | 18:33
dataan: а ты наверное из Чечни пишешь?
kea 17 марта 2018 | 18:37
kit07_12: Яблоко реально смотрит на ситуацию, не занимается пиаром.
А уж если сам Кадыров пригласил, то можно быть уверенными, что на участках будет все показательно правильно.
Только вопрос, кому надо такие наблюдения, если нарушений найти нельзя?
ded64 17 марта 2018 | 18:13
Что там не будет подтасовок-это ясно.. А вот в протоколах количество людей по республики НИКТО не сможет проверить.... И даже кто давно по России ходят- все там числятся... И у них у ВСЕХ кандидат один...
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 18:23
В сети очевидцы рассказывают, Сисян каждому из своих 53-х - ЛИЧНО подмыл, попудрил и надушил задницу и выдал по чистой прокладке (по чистой!!! в этот раз).
vpu2011 17 марта 2018 | 18:20
Ну чо, Алексей Мельников, давай, лепи отмазки.
Не то что бы это сделало весь этот росейский позор как-то более похожим на выборы.
:-)
wrongway1 17 марта 2018 | 18:22
интересное кино----пугают Западом и Америкой....
а из соображений безопасности --Чечня и кажется это Росия
anemon 17 марта 2018 | 18:26
Безумству храбрых поем мы песню! (с). Успеха, Алексей!
vilingrad 17 марта 2018 | 18:29
Тетки типа Эллочки- людоедки- фундамент путинской власти.
nastawnik_dulo_w 17 марта 2018 | 18:39
"Наблюдатели от Алексея Навального"?
И что это такое, если не провокация.
Тут, начиная с Венедиктова, идет трезвон, что будет осуществляться законность на выборах. И по какому это закону жулик и вор Навальный назначает наблюдателей?