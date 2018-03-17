Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Швеции

Он пришел первым в масс-старте на дистанции 15 км свободным стилем. Для 21-летнего Большунова это первая победа на этапах Кубка мира. В южнокорейском Пхенчхане он выиграл 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Завершится этап Кубка мира уже завтра.