Z Архив новостей новости
5 6 6 367
17:32, 17 марта 2018

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Швеции

Он пришел первым в масс-старте на дистанции 15 км свободным стилем. Для 21-летнего Большунова это первая победа на этапах Кубка мира. В южнокорейском Пхенчхане он выиграл 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Завершится этап Кубка мира уже завтра.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

putinnavsegda 17 марта 2018 | 17:38

Молодец

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 17:44

А норвежские педики-астматики и с сильнейшими допингами уже ничего не могут.

kir_pich_101 17 марта 2018 | 17:46

Пописаем?

condor00 17 марта 2018 | 17:56

О, спорт, ты - мир!

ha12raz 17 марта 2018 | 17:57

Классикой, а не свободным.......Устюгов сдулся в 25 лет, а какой был лось.
Этот сдуется раньше, на допингах долго не тянут.

zemljanka 17 марта 2018 | 18:09

Поздравления!

Сегодня в эфире