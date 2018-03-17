17:32, 17 марта 2018
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Швеции
Он пришел первым в масс-старте на дистанции 15 км свободным стилем. Для 21-летнего Большунова это первая победа на этапах Кубка мира. В южнокорейском Пхенчхане он выиграл 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Завершится этап Кубка мира уже завтра.
Комментарии6
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putinnavsegda 17 марта 2018 | 17:38
Молодец
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 17:44
А норвежские педики-астматики и с сильнейшими допингами уже ничего не могут.
kir_pich_101 17 марта 2018 | 17:46
Пописаем?
condor00 17 марта 2018 | 17:56
О, спорт, ты - мир!
ha12raz 17 марта 2018 | 17:57
Классикой, а не свободным.......Устюгов сдулся в 25 лет, а какой был лось.
Этот сдуется раньше, на допингах долго не тянут.
zemljanka 17 марта 2018 | 18:09
Поздравления!