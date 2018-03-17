17:32, 17 марта 2018
Двухдвигательный самолет врезался в жилой дом на Филиппинах
По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах. Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек. Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли. Причина крушения пока неизвестна.
Комментарии6
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stoned_fox 17 марта 2018 | 17:40
Двухдвигательный самолет ...
Двухдвигательный самолет !!!!!!!)))))))
samkos 17 марта 2018 | 17:47
Количество неграмотных журналистов на ЭМ превысило критический уровень.
samkos 17 марта 2018 | 17:49
Двукрыльный и двухдвигательный. Занесите это выражение в толковый словарь.
gregor 17 марта 2018 | 17:58
samkos:
И ЯК -40 есть двухдвигательный и не только он .
razval74 17 марта 2018 | 18:02
gregor: да почти все массовые А и Б двухдвигательные
bratmitka 17 марта 2018 | 18:08
razval74: Двухмоторный не модно.