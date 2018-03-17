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17:32, 17 марта 2018

Двухдвигательный самолет врезался в жилой дом на Филиппинах

По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах. Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек. Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли. Причина крушения пока неизвестна.

Комментарии

6

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stoned_fox 17 марта 2018 | 17:40

Двухдвигательный самолет ...


Двухдвигательный самолет !!!!!!!)))))))

(комментарий скрыт)

samkos 17 марта 2018 | 17:47

Количество неграмотных журналистов на ЭМ превысило критический уровень.

samkos 17 марта 2018 | 17:49

Двукрыльный и двухдвигательный. Занесите это выражение в толковый словарь.

gregor 17 марта 2018 | 17:58

samkos:
И ЯК -40 есть двухдвигательный и не только он .

razval74 17 марта 2018 | 18:02

gregor: да почти все массовые А и Б двухдвигательные

bratmitka 17 марта 2018 | 18:08

razval74: Двухмоторный не модно.

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