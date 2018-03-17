Двухдвигательный самолет врезался в жилой дом на Филиппинах

По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах. Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек. Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли. Причина крушения пока неизвестна.