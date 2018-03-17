Социальная сеть Фейсбук заблокировала фирму, которая работала на Дональда Трампа во время президентских выборов

Компания «Кембридж аналитика», как считают в администрации Фейсбука, собирала личные данные о пользователях социальной сети, чтобы составлять их психологические портреты. Это противоречило политике интернет-ресурса. Блокировка означает, что компания не сможет размещать свою рекламу в социальной сети, кроме того, заблокированы страницы компаний, которые являются клиентами «Кембридж аналитика», передает ВВС.