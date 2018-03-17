В Британском совете разочарованы решением России прекратить работу организации на территории страны

В то время, как политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания диалога между людьми и организациями, сказали представители совета агентству РИА «Новости». В то же время там заверили, что не отменяют запланированные мероприятия в Москве.

Сегодня стало известно, что Россия не только прекращает деятельность Британского совета у себя, но и высылает 23 сотрудника британского посольства. Это стало ответом на решение Лондона выслать 23 сотрудника российского посольства.