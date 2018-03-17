17:31, 17 марта 2018
В Британском совете разочарованы решением России прекратить работу организации на территории страны
В то время, как политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания диалога между людьми и организациями, сказали представители совета агентству РИА «Новости». В то же время там заверили, что не отменяют запланированные мероприятия в Москве.
Сегодня стало известно, что Россия не только прекращает деятельность Британского совета у себя, но и высылает 23 сотрудника британского посольства. Это стало ответом на решение Лондона выслать 23 сотрудника российского посольства.
Комментарии33
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barbatos 17 марта 2018 | 17:40
Ах, они разочарованы ?! Ну нифига себе !!! Пусть спросят свою импульсивную Терезочку, почему это произошло ... Она, как всегда "доказательно" ответит ...
oo0oo 17 марта 2018 | 17:46
Разочарованы?! Пусть их министр иностранных дел с немытой башкой принесет официальные извинения великой России за хамские выпады в ее адрес! Разочарованы они! СКОТЫ!
arye_11 17 марта 2018 | 17:53
oo0oo:
Опять...
В связи с огромной важностью темы всю савушкискую свиноферму в выходной день выгнали трудиться на мороз.
Нечеловеческие условия труда.
Требуйте от работодателя аккордную лохань теплых помоев.
sveklotron_7 17 марта 2018 | 17:58
arye_11: А ты опять один, в выходной, "за идею" и без лохани...Один несчастный против всех савушкинских. Вот уж нечеловеческие условия труда.
pavelmistery 17 марта 2018 | 17:59
Британский совет — международная организация, действующая более чем в сотне стран по всему миру, в первую очередь в областях образования и культуры.
Образовательные программы:
- Бесплатные онлайн-курсы английского языка;
- Мобильные приложения и сервисы, помогающие учить английский (LearnEnglish Grammar, IELTS Wordpower, Sounds Right и другие);
- Сайт The English Channel, с помощью которого можно изучать язык, исследуя искусство Великобритании;
- Издание пособий для изучения языка и подготовка преподавателей;
- Участие в программах по разработке стандартов образования;
- Подготовка к языковым экзаменам, от тестов по английскому языку до квалификационных экзаменов для школы и деловых программ;
- Образование в Великобритании.
Культура:
- Открытые лекции (Cultural Skills Academy Russia совместно с Благотворительным фондом Потанина);
- Выставки и туры выставок дизайна, живописи, скульптуры и архитектуры («Альбион» Мэта Коллишоу);
- Ежегодный фестиваль «Новое британское кино»;
- Future Culture — программа профессионального развития в области культуры, разработанная для укрепления связей между начинающими и уже опытными специалистами в сфере культуры в России и Великобритании;
- Музыкальные фестивали, концерты и радиошоу — Британский Совет выпускает собственную радиопрограмму Selector, а серия российских вечеринок Selector Live и Selector AfterDark в её поддержку знакомила слушателей с творчеством лучших молодых британских музыкантов и диджеев;
- Встречи, дискуссии и круглые столы с современными британскими писателями.
pavelmistery 17 марта 2018 | 18:03
Этим поступком Россия навредила сама себе, ведь "Британский совет" ничего не теряет, а россияне теряет многое, достаточно взглянуть на список выше.
И сейчас многие уже возмущаются подобными необдуманными действиям российской власти.
edyatel 17 марта 2018 | 18:03
arye_11: Надо ещё всех детишек отозвать из лондонских школ и университетов,
а то у английских хамов хватит ума мстить детям.
Говорят уже были какие-то инциденты хулиганствующих обормотов.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 17:47
Британский совет - получил чудесного крепкого пинка под жирный зад и пшёл нах из России... надеемся НАВСЕГДА.
Супер!
aleksandr39 17 марта 2018 | 17:52
barbatos: УРА !!!! Дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ больше не будут ездить в Англию ,теперь они пойдут работать доярками и механизаторами в фермерское хозяйство .
edyatel 17 марта 2018 | 18:06
aleksandr39: Давно пора запретить учёбу российских детей у идеологических противников.
Зачем плодить предателей?
master_analitik 17 марта 2018 | 17:40
В то время, как политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания диалога между людьми и организациями
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Культурные и образовательные возможности - это хорошо, но мы должны знать, что из любого маленького англичанина рано или поздно вырастит большой и наглый англичанин.
nnnmmm 17 марта 2018 | 17:53
master_analitik: ну это типа, что из гниды всегда вырастет вошь и никогда невинная бабочка.
sbk 17 марта 2018 | 17:43
А еще футбол надо запретить в России!
haldey 17 марта 2018 | 17:48
sbk: Это вы у Америки списываете? Это они футболом называют игру руками))) А Английскую придумку сокером кличут, чтоб умылись кляти бриты...
sbk 17 марта 2018 | 17:55
haldey: Про Америку не знаю, вам видней.
А футбол - английская игра. А мстить-то больше нечем...
edyatel 17 марта 2018 | 18:09
sbk: //А еще футбол надо запретить в России!//
Мне лично миллионеров не жалко, пусть идут работать на производство.
gregor 17 марта 2018 | 17:43
В Британском совете разочарованы решением России прекратить работу организации на территории страны
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Не надо было обижаться , когда вас травят химическим оружием .
Вас травят , а вы ещё не довольны чем -то , возмущаетесь ....
Вы же нас Россиян знаете чего от нас ждать , чего же обижаетесь ?
Мы же особые , не как все нормальные . Почитайте классиков .
У нас нет ни дорог ,ни друзей . Не обижайтесь на нас , мы изгои .
haldey 17 марта 2018 | 17:52
gregor: Гитлер ответственность на начало войны на поляков повесил, и все радосно подхватили))) идея то жива и процветает, сделай сам, а вину на другого спиши, европейская старая добрая забава...
gregor 17 марта 2018 | 18:06
haldey:
Не только Гитлер и Сталин повесил на Поляков .
Когда вместе вермахт и Красная Армия оккупировали Польшу в 1939 году и в честь совместной победы отпраздновали парадом в Бресте . Можем повторить ,говорят в России . Но это те ,кто не помнит родства своего . Кому дома не сидится ,а только по соседям лазить охота и не давать им жить по человечески . Менталитет такой , что уж тут поделать ? Скрепа такая . Сам не ам и другому не дам .
Поэтому -то в России и нет ни дорог ,ни друзей .
Забраться к соседу в огород и нагадить ,вот и весь менталитет и счастье . Какие тут могут быть дороги и друзья .
haldey 17 марта 2018 | 17:45
А нам не нужны ваши советы!
Вы нам уже насоветовали, еле выживали.
Березовский тоже слушал ваши советы, дослушался до сломаных ребер и шарфика в ване, больше ж не где повеситься, в ване удобней... А что, "новичок" не дали нюхнуть перед повешаньем... Еще не было раскручено название в ваших телесериалах... Понимаю, рановато он перестал слушаться советов, пришлось просто тупо повесится, а так как валенок для повешанья не годится, то и связать с гебней не получилось... Ну альбацы с гозманами все равно свяжут, они же врать и вязать только и умеют... Хозяин (доцент) заставит...
navy 17 марта 2018 | 17:45
Интересно, неужели они не видят, что Терезка и бОрис ведут себя, как два "дурачка"?
nnnmmm 17 марта 2018 | 17:55
navy: почему как, они и есть дурачки.
haldey 17 марта 2018 | 17:57
navy: Правды вообще не бывает. Да. Правда — это то, что в данный момент считается правдой. Якобина.
Тот самый Мюнхгаузен.
nestor199 17 марта 2018 | 18:08
navy: Не , они ведут себя как одна дурочка и один дурачок.
eduard53 17 марта 2018 | 17:46
Хрензна, чё кремлядь мелочится с дипломат-шпионами, 23 на 23 и т.п.?
Порвать нафиг все дип.отношения с миром, и все дела, к КимЧенЫну не ходить.
Никаких те больше новых санкций-шманкций, тишь-гладь и полное кладбищенско-червячное единогласие ...
vlasta64 17 марта 2018 | 17:47
Я думаю больше всего разочарова на оппозиция, ведь их кураторов выгоняют.
sbk 17 марта 2018 | 17:49
vlasta64: Зато твои кураторы пока на месте.
nnnmmm 17 марта 2018 | 17:57
vlasta64: да главное бабла меньше достанется.
pavelmistery 17 марта 2018 | 18:09
vlasta64: Судя по комментариям, тут опозиции всего 3-4 человека, зато ваше
pavelmistery 17 марта 2018 | 18:10
vlasta64: Судя по комментариям, тут оппозиции всего 3-4 человека, зато вашей братий хоть пруд пруди ))
spec71205 17 марта 2018 | 17:54
Я не гласно от путинского режима что работает на англию начел собирать подписи вернуть г. Сочи (это по английскому ) родное название ШАЧА! -кто желает приехат на северный Кавказ после распада федирации без виды присойденяйтес!
bratmitka 17 марта 2018 | 18:06
spec71205: Без виДы? Прекрасно!
grossalexis032018 17 марта 2018 | 18:19
Рашкованы это же вас обделили, не англичан, валийцев или шотландцев с ирландцами ;)) Хотя вы скоты, как не читали "Балладу о верескоом меде" в оригинале, так и не будете. Как не в состоянии отличить перевод Пастернака от Маршака - так и хрен с ним ;)) Если не разу не заходить в нормальный паб, то и жигулевское то же пиво ;))
Холопы - вы вечно путаете понты зажравшихся не бояр, а бывших холопов во власти, за величие России. Только вот понты не продляд ваши никчемные жизни и не дадут образование вашим выблядкам. Свои социальные лифты вы уделки уже просрали, теперь просираете будушее свои потомков. И сами же низводите их до статуса выблядков, годных разве что на пушечное мясо.