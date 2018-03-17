Полиция не будет изымать бланки направлений для наблюдателей на президентских выборах

Как сказала «Эху Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова, руководство МВД отреагировало на обращение комиссии и разослало соответствующие распоряжения в регионы. Памфилова обратилась в это ведомство после встречи с представителями штаба Алексея Навального, которые жаловались на то, что полиция изымает бланки направлений для наблюдателей. Памфилова добавила, что если представители кандидатов от политических партий обратятся в полицию, то изъятые направления им возвратят.