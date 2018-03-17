17:30, 17 марта 2018
Полиция не будет изымать бланки направлений для наблюдателей на президентских выборах
Как сказала «Эху Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова, руководство МВД отреагировало на обращение комиссии и разослало соответствующие распоряжения в регионы. Памфилова обратилась в это ведомство после встречи с представителями штаба Алексея Навального, которые жаловались на то, что полиция изымает бланки направлений для наблюдателей. Памфилова добавила, что если представители кандидатов от политических партий обратятся в полицию, то изъятые направления им возвратят.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ys171717 17 марта 2018 | 17:36
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 17:58
А знающие говорят, что никто бланки у Сисяна и не отбирал.
К несчастью, Сисян и Ко позавтракали просроченными госдеповскими пайками... ну, и ... чем-то же надо было подтираться целые сутки...
prutkov100 17 марта 2018 | 18:15
ys171717: Фильмы рекомендованные к просмотру в день тишины -
"День выборов"
"Чужие здесь не ходят"
"Цирк зажигает огни"
"Карусель"
"Нет выбора"
"Выхода нет"
"Наблюдатель"
"Откройте,полиция"
"Комиссия"
"С широко закрытыми глазами"
"День сурка"
"А,по утру они проснулись"
"Вам и не снилось"
"Капкан"
"Лифт на эшафот"
"День выборов-2"
vaka257 17 марта 2018 | 17:44
Вопрос в том,почему они раньше изымали?!И какое наказание получат за свой беспредел?!Ведь указание на изъятие никто не давал ,как выясняется...
nns33 17 марта 2018 | 17:59
vaka257: !Ведь указание на изъятие никто не давал ,как выясняется... ==== значит было дано такое негласное указание. Всё делается,чтобы ответственных наблюдателей не было на участках.
rufat 17 марта 2018 | 17:46
Зачем блин,обращаться в полиции,может заставите полицию вернуть обратно
ikar002 17 марта 2018 | 17:50
rufat: все просто – они вернут 19! все в норме…
venmud 17 марта 2018 | 17:48
"не будет изымать бланки направлений для наблюдателей"
=====================================================
Замечательно! Осталось отменить бутылки "Шампанского" в жопу, избиение задержанных и далее - по списку Абрамовича.
rash 17 марта 2018 | 17:51
Осталось узнать - кто сядет за вмешательство в выборы.
ha12raz 17 марта 2018 | 17:59
С 19 марта и перестанут изымать, выполнят приказ точно и неукоснительно.
alexandr_l 17 марта 2018 | 18:32
изъятые направления им возвратят.
В ПОНЕДЕЛЬНИК