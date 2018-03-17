17:30, 17 марта 2018
Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Киевском шоссе в Москве
Среди пострадавших — пятеро детей, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. Одного пострадавшего пришлось эвакуировать вертолетом. Сейчас в том районе ограничено движение по двум полосам из четырех, говорят в ГИБДД. Из-за чего маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, пока неизвестно.
Комментарии11
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anatolr 17 марта 2018 | 17:35
//...с грузовиком на Киевском шоссе...//
Это всё Украина виновата, это её козни. Срочно переименовать шоссе в Чеченское!
Anatoлий - водитель со стажем
danko_fuflo 17 марта 2018 | 17:38
anatolr: подонок.
Анатолий.
anemon 17 марта 2018 | 18:29
danko_fuflo: Ты о себе? Согласна!
aleksandr39 17 марта 2018 | 17:49
anatolr: Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .
serhio_25__ 17 марта 2018 | 18:13
aleksandr39: ""Девять человек пострадали ...Среди пострадавших — пятеро детей"" - смешно тебе, подонок, прям обхохочешься?
captain_ 17 марта 2018 | 17:42
Итак... опросил всех своих близких знакомых.
Из них НЕ идут на выбры 23 человека,
за Грудинина - 17 человек.
За Собчак - 3 человека,
за Жирика - 1 чел.
за Явлинского - 4 человека.
за Путина - 1 человек (тёща).
За Сурайкина никого...
danko_fuflo 17 марта 2018 | 17:45
captain_: ты опрашивал хохлотроллей, с бумажкой ходил, в вашей бригаде?
anemon 17 марта 2018 | 18:32
danko_fuflo: Ну, а вы (мн.ч.) - АП опрашиваете, или СФ. Ну, еще в Лахте могут опрос провести.
serhio_25__ 17 марта 2018 | 18:07
captain_: город
Монтсеррат, Брейдс
Ты британцев опрашивал?
chnch 17 марта 2018 | 18:28
captain_: Врёте вы всё! Теща не может быть человеком!
pushok1971 17 марта 2018 | 18:37
Причина одна - так захотел младенец исус, евойная мама маша, и евойный папа яхве! Если что, их и судите! Неверующие, что ли?