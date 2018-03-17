Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Киевском шоссе в Москве

Среди пострадавших — пятеро детей, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. Одного пострадавшего пришлось эвакуировать вертолетом. Сейчас в том районе ограничено движение по двум полосам из четырех, говорят в ГИБДД. Из-за чего маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, пока неизвестно.