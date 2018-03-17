Стартовал 23-й тур чемпионата России по футболу

Открывали тур «СКА-Хабаровск» и «Урал». Этот матч завершился уверенной победой гостей из Екатерибурга. 3-0. «Урал», по сути, утопил дальневосточных армейцев, практически не оставив тем шансов сохранить прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон. Заодно екатеринбуржцы прервали серию из 8 матчей без побед. А вот тульский «Арсенал» и «Ростов» выдали игру по-настоящему боевую. Тут сошлись два антогониста. «Ростов» тренирует Валерий Карпин, а за «Арсенал» играет нападающий Артем Дзюба, который имел с Карпиным продолжительный конфликт в те времена, когда оба трудились в «Спартаке». Итог встречи 2-2, Дзюба сделал дубль, заодно напомнив о себе Станиславу Черчесову, который упорно не зовет игрока в сборную. Эстафету принимает «Краснодар» с «Уфой». Далее в бой вступят «Анжи» с «Тосно», а под конец дня еще и «Рубин» со «Спартаком» — это центральный матч субботы.

В воскресение матчей РФПЛ не будет. В связи с выборами, три игры были перенесены на апрель.