Российский генштаб утверждает, что боевики в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия

Начальник главного оперативного управления, генерал-полковник Сергей Рудской сказал, что одна из группировок доставила на северо-запад страны два десятка контейнеров с хлором. При этом, по словам генерала, подготовка проходит при поддержке американских инструкторов. Представители США эту информацию пока не комментировали.