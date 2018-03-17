17:04, 17 марта 2018
Российский генштаб утверждает, что боевики в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия
Начальник главного оперативного управления, генерал-полковник Сергей Рудской сказал, что одна из группировок доставила на северо-запад страны два десятка контейнеров с хлором. При этом, по словам генерала, подготовка проходит при поддержке американских инструкторов. Представители США эту информацию пока не комментировали.
Комментарии27
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ys171717 17 марта 2018 | 17:08
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
danko_fuflo 17 марта 2018 | 17:11
ys171717: слушай ты, морда затёртая, кончай спамить.
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 17:29
danko_fuflo: Вор! кричит вор, держи вора, кричит вор!
Беспредельщики были уже много раз взяты с поличным, Путин помогает Асаду травить свой народ.
Придумали бы уже что нибудь получше, типа марсиане бомбят.
alehan00074 17 марта 2018 | 17:13
Российский генштаб утверждает, что боевики в Сирии готовят....
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Верить можно!наверняка, опять есть показания летчика Волошина а также испанского диспетчера Карлоса, подкрепленными говнораша тудей и лично симоняншей, обернутой в американский флаг:))
salhomir_murza 17 марта 2018 | 18:01
alehan00074:
Российский генштаб утверждает, что боевики в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия
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Во-первых. Не боевики а ополченцы.
Во-вторых ополченцы имеют право применять любое оружие против кровавого тирана Асада, и всех тех кто его поддерживает. Да, к сожалению ва Сирии миллионы врагов демократии, и США должны быть за, чтобы ополченцы Сирии утилизировали этих ватников.
iris955 17 марта 2018 | 17:30
ys171717:
• За 17 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, ВВП - в 12 раз
• Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!
• вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!).
• разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории соглашения о разделе продукции.СРП (пояснение ниже)
• национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли.
• поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте).
• увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии - в 14 раз.
• Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.
• кроме того Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, придал огласке НКО - 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.
А модную жвачку про то, какой Путин плохой, россияне уже пережевали и ВЫПЛЮНУЛИ!
Отмена Путиным СРП это великое достижение! СРП - это ЭТО соглашение по которому Америка грабила Россию с 90 годов и взамен Ельцину давали кредиты
Путин боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот отмена СРП вызвало невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому Америка ненавидит Путина и об этом должен знать каждый.
tenisfun 17 марта 2018 | 18:07
iris955: Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!
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Пришла весна и скоро лето, спасибо Путину за это.
raffal 17 марта 2018 | 18:11
iris955:
Рост ВВП состоялся почти исключительно по причине роста цен на углеводороды, основную часть пополнения бюджета России. И стал падать с падением цен. При Путине так и не состоялась деверсификация экономики, а нефтегазовая составляющая стала ещё больше.
За последние годы Путин умудрился вляпаться во всевозможные внешние авантюры и вдрызг разругаться практически со всем миром. Две войны с бывшими советскими республиками. Режим санкций. Катастрофическое падение репутации России. Постепенное, но неуклонное душение гражданских свобод. Уничтожение остатков законодательной и судебной властей, превращение их в марионеток исполнительной власти. Создание в стране атмосферы имперского психоза и милитаристской истерии. Вот, что такое итог правления Путина.
efilika 17 марта 2018 | 18:23
iris955: да, ваш бред не просто фантастичен.
master_analitik 17 марта 2018 | 17:36
Российский генштаб утверждает, что боевики в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия
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Это чистая правда. Александр Борис де Пфеффель (Фуфел )-Джонсон отлично знает чем закончились химические опыты для Саддама Хусейна, его повесили.Бориска - на очереди!
solonko 17 марта 2018 | 17:15
Да ладно... Если в событиях участвует Россия, то провокации - её и только её прерогатива. По другому она просто не умеет.
seryj_wolk 17 марта 2018 | 17:41
solonko: Репутация рфии находится на таком низком уровне, что все сообщения из ее официальных источников следует воспринимать с точностью до наоборот. Так что это рфия вкупе с Асадом планирует устроить в Сирии химатаку, и свалить все на противников Асада и американцев!
sensei54 17 марта 2018 | 17:17
Поздновато. Медленно реагируют товарищи...
Да и хлор - как-то не звучит.
padun 17 марта 2018 | 17:29
sensei54: Да уж. Могли бы придумать что-нибудь пооригинальнее. Например, бодрячок.
tks 17 марта 2018 | 17:18
Это на опережение путист решил сыграть, получив приказ от Асада устроить химатаку? Ну канешн, опыт большой, чего уж там.
vaka257 17 марта 2018 | 17:21
С больной головы на здоровую...Ну а репутация МО РФ ,ну,если только у МИД ниже...
bratec_kot 17 марта 2018 | 17:21
Этим "химическим оружием" ещё в моем пионерском детстве сортиры посыпали. Да и сейчас в общественных туалетах в целях экономии пользуются)))
salut__521 17 марта 2018 | 17:27
В переводе с путриотического языка на нормальный это означает, что транспортными самолетиками ВКС были доставлены не два, а четыре десятка контейнеров с хлором, которые будут сброшены на головы беспечных восточных гутян первым же трезвым путриотическим пилотом.
bigmaikl 17 марта 2018 | 17:31
Это означает, что:
"Российский генштаб утверждает, что в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия"
deviant44 17 марта 2018 | 17:32
Значит, всё таки Асад при поддержке и прямом участии РФ (инструкторы путина) готовит очередную химическую атаку на сирийцев, что запрещено международными соглашениями. Но что такое для России путина международные соглашения ? Ничто, бумажки. Повторится Англия, только в более масштабном исполнении уже в Сирии.
ostapbey 17 марта 2018 | 17:32
Ээхххх Ма!! труллляяяляля жёлтые ботинки!!!
А при чем к выборам Сирия?
Со средствами объективного наблюдения даже?
spec71205 17 марта 2018 | 17:41
Это тот самый генеральный штаб россии Где служил буданов? -и ещё Ульман?! По приказу этого генштаба стирали города на федирации. Верит этому сортиру себя не уважат! Р.S говорите эти оружия доставили под присмотром американских инструкторов?! -ну два из форма продается в каждом военторге!
martin5660 17 марта 2018 | 17:42
Как все предсказуемо.
navy 17 марта 2018 | 17:54
Ну и публика здесь в обсуждении: троль на троле. От зависти к России скоро спать перестанут.
putin_itogy 17 марта 2018 | 17:58
19 марта начнётся 3-мировая война, с Сирии.
Плешь Вождь прилюдно обещал перед пацанами, что впрягётся за Асада.
Вот и посмотрим, насколько далеко готов зайти Смеагол Голлум, в свей демонстрации "пацанкости".
Насколько он смел и борз, мы узнаем, скоро..
(Я лично знаю, он зассыт пойти до конца.)
peresvet73 17 марта 2018 | 18:08
А у Путина есть документы, подтверждающие эти слова его военных? Или это всё голословные обвинения США и их союзников?
ex_ex 17 марта 2018 | 18:28
Не бойтесь ребята, Если че, Трамп разберется, в кого томагавками пульнуть. Даж не переживайте.