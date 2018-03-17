17:02, 17 марта 2018
Москва связывает обострение российско-британских отношений с сирийским вопросом
По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, после того, как российская операция в Сирии дала результаты, Лондон начал антироссийскую кампанию.
Газ «Новичок», который фигурирует в так называемом деле Скрипаля, никогда не производился в Советском Союзе, настаивает Захарова. По ее словам, вероятными странами-источниками этого вещества могли быть Соединенные Штаты, Великобритания, Словакия, Чехия или Швеция.
Комментарии30
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danko_fuflo 17 марта 2018 | 17:08
Москва права.
master_analitik 17 марта 2018 | 17:32
danko_fuflo:
Англичанам давно пора успокоиться и перестать считать себя имперской нацией. Англичане уже совершали агрессию против России в Крыму и в Архангельске, а русские против Англии - еще нет, а потому должны знать чем пахнет сапог русского солдата. А вообще давно пора провести военный парад русских войск в Лондоне, так как в Париже и Берлине он уже был.
putin_itogy 17 марта 2018 | 18:02
master_analitik: Англосаксонской Цивилизации несколько тысяч лет.
Красно-шароварной гопнической монголо-татарской нации - 100 лет.
Кто кому, должен указывать, как быть джентльменом и Нобелевским лауреатом..?
master_analitik 17 марта 2018 | 18:20
putin_itogy:
Я англичан не осуждаю, как и саму Англию, которая перестала быть Империей. Все страны, которые по ряду причин перестали быть империями, горько об этом переживают. Я лично видел как плакали шведы возле памятника Петру Первому в Питере, ведь именно Петр I лишил шведов имперских амбиций. Я видел как французы и поляки плакали возле стен московского Кремля. Я видел как плакали немцы при посещении Сталинграда (Волгограда). Я видел как плакали евреи у стены Плача в Иерусалиме. Поэтому я англичан не осуждаю, а даже им сочувствую, так как даже они понимают, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ! И в этом нас никто не сможет переубедить, даже очередные санкции США! США должны отказаться от имперских амбиций и эти амбиции должны быть переданы тем, кто этого заслуживает по праву, а именно России!
gorga2 17 марта 2018 | 18:36
master_analitik: Съездийте в Калининград-Кёнигсберг, съездийте на Кyрилы, везде кyда пришла Россия, разорение
perestarok 17 марта 2018 | 18:23
putin_itogy: "Англосаксонской Цивилизации несколько тысяч лет.
Красно-шароварной гопнической монголо-татарской нации - 100 лет"
Стоунхенджу 5000 лет. а на территории Воронежской области поселения были 40 000 лет назад.
russsibiryak 17 марта 2018 | 18:33
perestarok: Чьи поселения? Русского папы и русской мамы?
gorga2 17 марта 2018 | 18:39
perestarok: Поэтомy Воронеж и бомбят
russsibiryak 17 марта 2018 | 18:21
danko_fuflo: москва провал
edyunia 17 марта 2018 | 17:18
\\после того, как российская операция в Сирии дала результаты\\
Какие результаты имеет ввиду Машуня?
navy 17 марта 2018 | 17:47
edyunia: Una momento! Скоро увидишь!
edyunia 17 марта 2018 | 17:59
navy: Скоро увидишь!
Грядёт очередное освобождение Сирии?
navy 17 марта 2018 | 18:24
edyunia: Италии, дурень! Вам Берлускони лапти заворотит!
edyunia 17 марта 2018 | 18:29
navy: \\Вам Берлускони лапти заворотит!\\
Ты утверждаешь Марья имела ввиду это?
russsibiryak 17 марта 2018 | 18:39
edyunia: Да он (navy) либо стебется, либо не в себе, одержим. Такие одержимые сегодня, кстати, для москремля, как находка. Пора этого в игнор.
navy 17 марта 2018 | 18:40
edyunia: Ну вот, одного долб..а я надеюсь перевоспитал: сначала панибратское Машуня, а теперь уважительно Марья.
idruker 17 марта 2018 | 17:18
сие называется явка с повинной с полной детализацией готовящегося преступления
seryj_wolk 17 марта 2018 | 17:35
idruker: Для официальной представительницы рашки-говняшки Машки-какашки покушение на убийство британского гражданина на британской же территории здесь как бы не при чем
valery_manko 17 марта 2018 | 17:23
В Лондоне пострадало 19 человек. Обострение российско-британских отношений связано с Сирией. Тут не поспоришь. Логично.
vaka257 17 марта 2018 | 17:23
Это знай,что очередную пакость МО РФ в Сирии готовит...Заранее страхуются...
tks 17 марта 2018 | 17:24
И что же Маша-наша-помой-голову пила (нюхала? вмазала? вколола?) в этот раз? Где логика, где разум??
mayer 17 марта 2018 | 17:45
tks: Какая логика, какой разум?! Товарищ Захарова просто РАБОТАЕТ. Стоит её озвучить несогласованное (разумное, логичное) слово правды, она немедленно покинет свою должность. А ей этого, естественно, не хочется: место тёплое, хорошо оплачиваемое, хотя и нервное.
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 17:25
После недавних успоехов по обеспечиванию населения РФ туалетами в домах, Западные партнеры вследствии зависти решили препятствовать постройке туалетов в домах в РФ.
Все это нагнетает политическую обстановку
bratec_kot 17 марта 2018 | 17:28
Судя по воплям, наши доблестные силы "ихтамнет" потерпели очередную историческую победу))) Принимай страна героев, грузом 200((((
mayer 17 марта 2018 | 17:40
Почти всё, что говорят российские чиновники начиная с господина Пу и ниже, ниже, ниже - не заслуживают доверия. Враньё, идущее с повседневных традиций КГБ/ФСБ, стало обыкновенным на всех этажах правящей лестницы. Сегодня это МОЖНО! Ущербный моральный уровень власти распыляется на всё (почти всё!) население бедной российской недоимперии.
navy 17 марта 2018 | 17:51
mayer: Не лез бы ты в политику, музыкант! Играй лучше на балалайке. Или в Вене не поймут?
russsibiryak 17 марта 2018 | 18:29
navy: А может быть тебе, засранчик, поменять работу? Ну не получается у тебя быть во внимании у других, прости, засранчик, не хочу тебе зла. Твоя ущербность есть воля божья.
navy 17 марта 2018 | 18:42
russsibiryak: Ты тоже музыкант? С флейтой во рту, да? И тоже из Вены?
perestarok 17 марта 2018 | 18:32
mayer: "Почти всё, что говорят российские чиновники начиная с господина Пу и ниже, ниже, ниже - не заслуживают доверия. Враньё, идущее с повседневных традиций КГБ/ФСБ,"
Пока Путин не трясёт пробиркой с белым порошком. Но если потрясёт - это будет всё, что осталось от Великобритании.
ringmenn 17 марта 2018 | 18:14
Результаты?? Вывод военных 3 раза? Уничтоженные самолеты? Уничтоженные вагнеровцы? Продолжение военных действий? Какие именно результаты эта бестолочь имеет в виду?? А новичок конечно хоть из Ватикана, но только не из России.