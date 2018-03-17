Москва связывает обострение российско-британских отношений с сирийским вопросом

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, после того, как российская операция в Сирии дала результаты, Лондон начал антироссийскую кампанию.

Газ «Новичок», который фигурирует в так называемом деле Скрипаля, никогда не производился в Советском Союзе, настаивает Захарова. По ее словам, вероятными странами-источниками этого вещества могли быть Соединенные Штаты, Великобритания, Словакия, Чехия или Швеция.