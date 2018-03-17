53 активиста из штаба Алексея Навального прибыли в Чечню для наблюдения за выборами...

Волонтёров поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова, она назвала регион «одной из самых безопасных республик».

Группа наблюдателей от штаба Алексея Навального уже разместилась в Грозном. Средний возраст активистов – около 30 лет, все они, как правило опытные наблюдатели, – рассказали «Новой газете» в штабе оппозиционного политика. Одним из условий отправки волонтёров в Чечню стали личные гарантии безопасности – их дала председатель ЦИК Элла Памфилова. Примечательно, что после того, как активисты объявили о намерении поехать в Чечню, партия «Яблоко» отозвала выданные штабу Навального направления наблюдателей на избирательные участки. В «Яблоке» пояснили, что не готовы взять ответственность за безопасность волонтеров. Сам Алексей Навальный у себя в «Твиттере» позже написал, что несмотря на демарш, его наблюдатели всё же зарегистрированы в ЦИКе, так как в штабе «подстраховались» – у активистов есть направления от других кандидатов.

Полиция в Кемеровской области, тем временем, изъяла из местного штаба Навального более полутора тысяч бланков направлений для наблюдателей. Позже в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Элла Памфилова заявила, что подобной практике будет положен конец: соответствующее распоряжение направлено в региональные органы МВД.

Там же, в Кемеровской области, остановили автобус с наблюдателями от штаба Алексея Навального. По словам очевидцев, полицейские проверили документы у водителя автобуса, а потом куда-то его отвели. Спустя несколько часов пассажирам сообщили, что автобус якобы не соответствует правилам перевозки. 20 волонтеров томского штаба Алексея Навального ехали наблюдать в Кемеровскую область на президентские выборы.