53 активиста из штаба Алексея Навального прибыли в Чечню для наблюдения за выборами
Волонтёров поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова, она назвала регион «одной из самых безопасных республик».
Группа наблюдателей от штаба Алексея Навального уже разместилась в Грозном. Средний возраст активистов – около 30 лет, все они, как правило опытные наблюдатели, – рассказали «Новой газете» в штабе оппозиционного политика. Одним из условий отправки волонтёров в Чечню стали личные гарантии безопасности – их дала председатель ЦИК Элла Памфилова. Примечательно, что после того, как активисты объявили о намерении поехать в Чечню, партия «Яблоко» отозвала выданные штабу Навального направления наблюдателей на избирательные участки. В «Яблоке» пояснили, что не готовы взять ответственность за безопасность волонтеров. Сам Алексей Навальный у себя в «Твиттере» позже написал, что несмотря на демарш, его наблюдатели всё же зарегистрированы в ЦИКе, так как в штабе «подстраховались» – у активистов есть направления от других кандидатов.
Полиция в Кемеровской области, тем временем, изъяла из местного штаба Навального более полутора тысяч бланков направлений для наблюдателей. Позже в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Элла Памфилова заявила, что подобной практике будет положен конец: соответствующее распоряжение направлено в региональные органы МВД.
Там же, в Кемеровской области, остановили автобус с наблюдателями от штаба Алексея Навального. По словам очевидцев, полицейские проверили документы у водителя автобуса, а потом куда-то его отвели. Спустя несколько часов пассажирам сообщили, что автобус якобы не соответствует правилам перевозки. 20 волонтеров томского штаба Алексея Навального ехали наблюдать в Кемеровскую область на президентские выборы.
Комментарии35
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beobachter 17 марта 2018 | 17:13
Гарантии Памфиловой годятся толлько, чтоб ими подтереться. Что Рамзан захочет, то он с этими волонтёрами и сделает....
danko_fuflo 17 марта 2018 | 17:15
beobachter: а с тобой Меркель?
patrik03 17 марта 2018 | 17:19
53 активиста из штаба Алексея Навального прибыли в Чечню для наблюдения за выборами...
Алексей Навальный с ними, он не отправил чужих детей одних в Чеченскую республику? Надеюсь, что даже если Алексей Анатольевич сам зассал лететь, то вместо себя он хотя бы Юлию Навальную отправил?
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 17:23
А по 10000 евро Сисян каждому их своих 53-х геев приготовил?
bbob 17 марта 2018 | 17:27
vor_mbh_yo_xaxa: //53-х геев//
Почему большинство запутинских идиотов так зациклены на теме телесного низа? Что с вами не так?
patrik03 17 марта 2018 | 17:33
bbob:
Не знаю как другие, а я приравниваю к говну и педерастам всех либералов, израильтян, американцев, европейцев, бандеровцев, грузин, русофобов... в моей голове это всё однозначные величины.
hunterhead 17 марта 2018 | 17:48
patrik03: "в моей голове это всё однозначные величины."
В твоей голове вакуум, Путрик-03...:-D
patrik03 17 марта 2018 | 17:56
Говорите что хотите, но тут уже ничего не поделаешь, все русофобы - говно и гомосятина.
ringmenn 17 марта 2018 | 17:52
patrik03: Однозначные величины это твоя голова и кусок говна, пукинская прокладка!!
efilika 17 марта 2018 | 17:52
bbob: проблема только в голове
hunterhead 17 марта 2018 | 17:45
vor_mbh_yo_xaxa: "А по 10000 евро Сисян каждому их своих 53-х геев приготовил?"
А "Сисян" - это полуголый Путен? :-D
freedommen 17 марта 2018 | 17:27
Какие бесстрашные полицейские в Кемерово!!! Никого не боятся. Только сильно уважают этого беспозвоночного аборигена, он же, по недоразумению, считает себя хозяином земли и людей кемеровских. Ну прям как уважаемый Рамзан. Интересно, что с ними с обоими сделает бесстрашная принцесса, 18 лет отпахавшая на производстве? Неужто порвет на британский флаг?
captain_ 17 марта 2018 | 17:18
Русские, где у вас принимают ставки на выборы русского президента?
Хочу поставить на Пуйла. Риск сумаcшедший, но чем чёрт не шутит?
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 17:24
captain_: Иди сосни у Трампа, может быть он расчувствуется и поможет тебе в этом вопросе.
kea 17 марта 2018 | 17:19
beobachter: Ну, наверное, все уже обговорили. Показательные участки готовы - камеры это снимут, как снимали стояние две минуты с плакатом одного из кандидатов. Правда, потом кандидат уехал, а человек остался за решеткой. Ну это не важно. Это же один из самых безопасных регионов. И это правда, там все голосуют добровольно (иначе и не пытаются) за одного кандидата.
michael_golubchik 17 марта 2018 | 18:13
kea: В Чечне даже на прошлых выборах попадались участки с нормальной явкой и голосованием. На самом деле любая авторитарная власть только кажется такой крепкой и монолитной. Там все держится на соплях и запуганных тетках. Где-то что-то кому-то взбрело в голову не подтасовывать и вот уже нормальное голосование на участке даже в Чечне прямо в официальных результатах, а вокруг явка по 100% и все за одну партию.
master_analitik 17 марта 2018 | 17:28
beobachter:
Я считаю, что этим волонтерам-наблюдателям повезло, так как их встретят как дорогих гостей, напоят, накормят, научат танцевать лезгинку, под каждого голубого от Навального положат голубого из Чечни, вообщем все будут довольны.
scorpio_ 17 марта 2018 | 17:42
master_analitik: Мда.. действительно, у путинских проституток что-то не так с сексуальной ориентацией. Может, начальство их развращает массово, а?
efilika 17 марта 2018 | 17:57
beobachter: хочу пожелать удачи этим ребятам!!
norgemann 17 марта 2018 | 17:14
И чего народ едет в Альпы? Горнолыжные курорты Чечни, вот самое лучшее и безопасное место в мире! Рамзанка никого в обиду не даст.
captain_ 17 марта 2018 | 17:21
Итак... опросил всех своих близких знакомых.
Из них не идут на выбры 23 человека,
за Грудинина - 17 человек.
За Собчак - 3 человека,
за Жирика - 1 чел.
за Явлинского - 4 человека.
за Путина - 1 человек (тёща).
За Сурайкина никого...
norgemann 17 марта 2018 | 17:29
captain_: Такая же фигня. Теще уже за 80, пенсия большая, голосовать будет за ботоксного. А вот остальной народ в поселке такое впечатление голосовать будет в основном за Грудинина. Не зря Грудинина мочат и поцреоты и продажные либерасты.
bbob 17 марта 2018 | 17:38
captain_:
Некоторое время назад довелось мне поучаствовать в работе фокус-группы по теме предстоящих выборов.
Всего было 9 человек. Склоняются к тому, чтобы не идти на выборы 7 человек. Из оставшихся двоих один за Путина, второй собирается или испортить бюллетень, или проголосовать за Грудинина.
Теперь про семерых «отказников». У нас выясняли причины и еще спросили, за кого проголосовали бы, если бы все-таки по каким-то причинам пришлось пойти.
Один был относительно уверенным сторонником Путина и не идет голосовать потому, что и так Путин победит. Соответственно, если бы он пошел, то проголосовал бы за Путина.
Из остальных 6 человек, если бы им все же пришлось проголосовать, один – за Грудинина, один – колеблется между Явлинским, Грудининым и Собчак. Остальные четверо проголосовали бы за Путина! Важно, что все эти четверо вполне критически высказывались о положении дел в стране: коррупция, экономика не развивается, цены растут, бедность, все плохо с медициной и образованием и все остальное прочее, что хорошо известно. И говорили они это в т.ч. и тогда, когда их просили оценивать кандидата Путина. Т.е. вот эти люди Путина не поддерживают и не хотят за него голосовать, связывают свои существующие проблемы с ним, им не нравится созданная Путиным система выборов, но ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ОНИ СЧИТАЮТ НАСТОЛЬКО БЕССМЫСЛЕННЫМИ, что если попадут на участок, то лучше уж проголосуют за этого самого опостылевшего Путина.
Конечно, здесь нет точной социологии, это фокус-группа, выборка мала, но набирали туда людей только подгоняя состав по полу и возрасту. И это не один человек, это почти половина от всех участвовавших, т.е. это очень и очень распространенное настроение: Путин плох, но эти-то вообще никто!
Так что ничего удивительного в том, что кремлевские топят за явку, вроде как не нагнетая голосование непосредственно за Путина. Конечно, у них есть подобная социология, все они видят, все понимают, именно поэтому подобрали в партнеры гаранту то, что подобрали.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 17:39
А что граждане бандиты-бандеровцы на Львове будут голосовать за Российского Президента? Их же давно послали нах...
На украине хоть кто-то в своём уме? ;-D
ringmenn 17 марта 2018 | 17:56
captain_: Грудинин победил.
irjiproebl 17 марта 2018 | 18:09
captain_: Да уж , и почему все тещи за Путина ? Моя милейший человек , а все туда же - кто если не он .
spb_aborigen 17 марта 2018 | 17:19
партия «Яблоко» отозвала выданные штабу Навального направления наблюдателей на избирательные участки
Яблоко разочаровывает каждый день.
kea 17 марта 2018 | 17:23
spb_aborigen: Что же Вы не дописываете, что Яблоко отозвало направления именно в Чечне?
Яблочники поступили честно. У них нет близкой связи в высшей властью страны, не с главой этого региона. Они знают как там поступают с неугодными людьми.
Хотите рисковать, рискуйте под прикрытием более близких к власти кандидатов.
ringmenn 17 марта 2018 | 18:02
kea: Всего лишь оправдание своей подлости!! При нынешнем внимании их и пальцем никто не тронет!! А Явлинский в очередной раз подставил людей!!
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 17:22
..им 30 лет и они опытные наблюдатели ...
Т.е. они за свои 30 лет не одного дня не отработали, а лишь наблюдали - в этом мы согласны! Что не опп, то дармоед и хам - в этом и отличие нормальных людей от этих либеральных мразей!
ginbin_ 17 марта 2018 | 17:33
tbedtlbrnjdf: Гав-гав, пригожин, косточку.
ginbin_ 17 марта 2018 | 17:25
У кремлетроллей хлебные дни, может даже в крым свозят.
srk2658lu 17 марта 2018 | 17:45
Силовики по отношению к Навальному и его сторонникам выступают, как бандиты.
Путин им дал право закатать их в асфальт.
А Эллочка - надзирательница за выборами Сонцеликого.
samkos 17 марта 2018 | 17:56
Смелые люди, эти чеченские наблюдатели.
sbk 17 марта 2018 | 18:06
Зачем за наперсточниками наблюдать?