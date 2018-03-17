16:32, 17 марта 2018
В США скончался хакер, который выдал властям информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Причина смерти 37-летнего Адриана Ламо пока не сообщается, передает ВВС. В одном из интервью Ламо признавался, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него «давило». Военнослужащего арестовали 8 лет назад по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме Брэдли Мэннинг сменил пол и вышел на свободу в 2017 году по указу Барака Обамы.
Комментарии3
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mavreh 17 марта 2018 | 16:39
Сабаке сабачья смерть!
barbatos 17 марта 2018 | 16:44
mavreh: Это тоже Путин !!! А кто же ещё ? Лично выследил, посидел в засаде месяц, изловчился и грохнул из "плевательной трубки" иглой с ядом кураре ...
armeec 17 марта 2018 | 16:44
Предатели мрут как мухи.