В США скончался хакер, который выдал властям информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Причина смерти 37-летнего Адриана Ламо пока не сообщается, передает ВВС. В одном из интервью Ламо признавался, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него «давило». Военнослужащего арестовали 8 лет назад по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме Брэдли Мэннинг сменил пол и вышел на свободу в 2017 году по указу Барака Обамы.