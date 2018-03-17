Эксклюзив Эха 16:32, 17 марта 2018
Члены движения «Солидарность» сегодня почтили память Бориса Немцова
Около 150 человек возложили цветы к памятному знаку на доме, где жил убитый политик. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», акция прошла без происшествий. Саму табличку на доме установили накануне.
Комментарии2
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barbatos 17 марта 2018 | 16:47
"Члены" - ключевое слово !!!...
zemljanka 17 марта 2018 | 16:52
Спасибо всем, кто почтил память Бориса Немцова.
Респект Ксении - добилась разрешения.
Мир отважному свободному человеку в Вечности.