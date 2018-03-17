Лондон обещает в ближайшее время определиться с ответом на высылку из Москвы сотрудников своего посольства

Россия сегодня объявила, что в течение недели ее территорию должны покинуть 23 человека из числа работников дипмиссии. Кроме того, принято решение о том, что в России прекращает деятельность Британский совет. Это стало ответом на решение Великобритании выслать 23 сотрудника российского посольства в Лондоне.