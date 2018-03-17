16:32, 17 марта 2018
Лондон обещает в ближайшее время определиться с ответом на высылку из Москвы сотрудников своего посольства
Россия сегодня объявила, что в течение недели ее территорию должны покинуть 23 человека из числа работников дипмиссии. Кроме того, принято решение о том, что в России прекращает деятельность Британский совет. Это стало ответом на решение Великобритании выслать 23 сотрудника российского посольства в Лондоне.
Комментарии4
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dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 16:38
Предлагаю России и Англии выслать еще по 23 дипломата. Потом еще и до конца.
Все равно от них толку никакого...
moskow2042 17 марта 2018 | 16:42
Надо выслать Рому кассира Семьи........
seryj_wolk 17 марта 2018 | 16:50
Спираль раскручивается. Может закончиться разрывом дипотношений. Результатом будет еще большая изоляция рфии, ведь Великобритания имеет влиятельных союзников, а рфия союзничает с еще большими изгоями, чем она сама.
beobachter 17 марта 2018 | 16:52
Ответ на ответ-на ответ-на ответ-на ответ...
А где ответ Кремля на заявления Германии, Франции, Канады и т.д.? Или слюней уже нехватает от всех отплёвываться?