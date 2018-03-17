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16:31, 17 марта 2018

Российский МИД связывает обострение отношений с Британией с ситуацией в Сирии

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, оппоненты Москвы хотят показать, что она не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Как результат – новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании, добавила Захарова. Она настаивает, что ни в России, ни в Советском Союзе не производились вещества с кодовым названием «Новичок». Именно такое вещество, по данным британских властей, использовалось против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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danko_fuflo 17 марта 2018 | 16:41

Мария права.

gregor 17 марта 2018 | 16:41

Российский МИД связывает обострение отношений с Британией с ситуацией в Сирии
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Во как ...,понимаш ..... .

seryj_wolk 17 марта 2018 | 16:42

То, что рфская армия является миротворцем подтверждется информацией из соседней (справа) новости. Рфия ведь священнейшая державка, посвященнее, чем Ватикан!

edyunia 17 марта 2018 | 16:43

\\оппоненты Москвы хотят показать, что она не миротворец\\
В чём они (оппоненты) не правы?

vaka257 17 марта 2018 | 16:46

Чтобы Захарова ни говорила, а ответить и за отравление и за Сирию придётся...Санкции будут только нарастать...А путинская РФ становиться страной четвёртого мира...

ostapbey 17 марта 2018 | 16:47

А с Воронежем связать русский мир никто не хочет?
Чтоб без коксу.
Даже.

ostanovka 17 марта 2018 | 16:48

Россия начала забегать вперёд со своими пояснениями ситуаций, и пояснения превращаются в саморазоблачения.

tks 17 марта 2018 | 16:49

У Маши-нашей-помой-голову видимо, кумар начался... где логика где разум?

(комментарий скрыт)

i_c_e 17 марта 2018 | 16:51

Забавно у них мозги повёрнуты. Связать это с отравлением Скрипаля даже в голову не приходит. Типа «подумаешь — траванули кого, разве это повод для „обострения“»...
Соответственно западникам для размышлений «хотите, скажем, Сноудена ликвидировать — да за ради бога, вообще внимания не обратим».

mwxp 17 марта 2018 | 16:52

Она бы хоть с Лавровым согласовывала. Тот сказал, что во всем виноват выход Британии из ЕС.

komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 16:56

безусловно. США хочет убрать Россию из Сирии чтобы получить нефть. ради этого они и вкладывали деньги в военную операцию.
с чего американцы ополчились? после этого: "согласно подписанному в конце января рамочному договору об энергетическом сотрудничестве Россия получит исключительное право на добычу газа и нефти в Сирии."

tag188 17 марта 2018 | 17:00

komiccap_nkvd: после этого: "согласно подписанному в конце января рамочному договору об энергетическом сотрудничестве Россия получит исключительное право на добычу газа и нефти в Сирии."
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А где вы ее добывать будете?
Все месторождения контролируются курдами и американцами.
Предыдущая попытка "отжать" у них месторождения мне, прямо скажем, очень понравилась. Хотите повторить?

beobachter 17 марта 2018 | 16:56

И что? Захарова всё ещё настаивает, что Путину положена нобелевская премия мира?

holic 17 марта 2018 | 16:59

РФ - миротворец(с)
Задорнов в гробу перевернулся. Даже он до такого не додумался...

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