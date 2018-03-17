Российский МИД связывает обострение отношений с Британией с ситуацией в Сирии

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, оппоненты Москвы хотят показать, что она не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Как результат – новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании, добавила Захарова. Она настаивает, что ни в России, ни в Советском Союзе не производились вещества с кодовым названием «Новичок». Именно такое вещество, по данным британских властей, использовалось против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.