16:31, 17 марта 2018
Российский МИД связывает обострение отношений с Британией с ситуацией в Сирии
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, оппоненты Москвы хотят показать, что она не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Как результат – новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании, добавила Захарова. Она настаивает, что ни в России, ни в Советском Союзе не производились вещества с кодовым названием «Новичок». Именно такое вещество, по данным британских властей, использовалось против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии14
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danko_fuflo 17 марта 2018 | 16:41
Мария права.
gregor 17 марта 2018 | 16:41
Российский МИД связывает обострение отношений с Британией с ситуацией в Сирии
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Во как ...,понимаш ..... .
seryj_wolk 17 марта 2018 | 16:42
То, что рфская армия является миротворцем подтверждется информацией из соседней (справа) новости. Рфия ведь священнейшая державка, посвященнее, чем Ватикан!
edyunia 17 марта 2018 | 16:43
\\оппоненты Москвы хотят показать, что она не миротворец\\
В чём они (оппоненты) не правы?
vaka257 17 марта 2018 | 16:46
Чтобы Захарова ни говорила, а ответить и за отравление и за Сирию придётся...Санкции будут только нарастать...А путинская РФ становиться страной четвёртого мира...
ostapbey 17 марта 2018 | 16:47
А с Воронежем связать русский мир никто не хочет?
Чтоб без коксу.
Даже.
ostanovka 17 марта 2018 | 16:48
Россия начала забегать вперёд со своими пояснениями ситуаций, и пояснения превращаются в саморазоблачения.
tks 17 марта 2018 | 16:49
У Маши-нашей-помой-голову видимо, кумар начался... где логика где разум?
i_c_e 17 марта 2018 | 16:51
Забавно у них мозги повёрнуты. Связать это с отравлением Скрипаля даже в голову не приходит. Типа «подумаешь — траванули кого, разве это повод для „обострения“»...
Соответственно западникам для размышлений «хотите, скажем, Сноудена ликвидировать — да за ради бога, вообще внимания не обратим».
mwxp 17 марта 2018 | 16:52
Она бы хоть с Лавровым согласовывала. Тот сказал, что во всем виноват выход Британии из ЕС.
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 16:56
безусловно. США хочет убрать Россию из Сирии чтобы получить нефть. ради этого они и вкладывали деньги в военную операцию.
с чего американцы ополчились? после этого: "согласно подписанному в конце января рамочному договору об энергетическом сотрудничестве Россия получит исключительное право на добычу газа и нефти в Сирии."
tag188 17 марта 2018 | 17:00
komiccap_nkvd: после этого: "согласно подписанному в конце января рамочному договору об энергетическом сотрудничестве Россия получит исключительное право на добычу газа и нефти в Сирии."
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А где вы ее добывать будете?
Все месторождения контролируются курдами и американцами.
Предыдущая попытка "отжать" у них месторождения мне, прямо скажем, очень понравилась. Хотите повторить?
beobachter 17 марта 2018 | 16:56
И что? Захарова всё ещё настаивает, что Путину положена нобелевская премия мира?
holic 17 марта 2018 | 16:59
РФ - миротворец(с)
Задорнов в гробу перевернулся. Даже он до такого не додумался...