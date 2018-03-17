16:31, 17 марта 2018
Сирийская армия нанесла новый удар по району Восточная Гута
Как передает радио «Свобода» со ссылкой на местных правозащитников, погибли не менее 30 мирных жителей, которые пытались выйти из окруженной зоны через гуманитарный коридор. Всего, по некоторым данным, за последний месяц интенсивных боев в пригороде Дамаска убито уже более тысячи мирных жителей.
Комментарии10
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tag188 17 марта 2018 | 16:43
США как раз усиленно ищут повод для анонсированного на неделе удара по Сирии.
Похоже, Асад отбомбившись по мирным жителям, любезно предоставляет американцам такой повод.
Ну что же, сам виноват.
alehan00074 17 марта 2018 | 17:00
Вагнеровцы с суппортом воздушно-коМических пошли...:)) наводи свои томагавки america на это пушечное мясо!
orlov_a_v 17 марта 2018 | 16:44
Очередной фейк.
fig_wam 17 марта 2018 | 16:54
orlov_a_v: Ну тогда ты посчитаешь фейком и удар США по дворцу Асада.
Ждем-с этого фейка. Ответим фейком на фейк.
vaka257 17 марта 2018 | 16:44
Скоро Москву обвинят и в военных преступлениях против мирного населения...
beobachter 17 марта 2018 | 16:46
А ведь кто-то обещал на раз-два покончить с войной в Сирии. Под это даже готовился получить нобелевскую премию мира. Пока единственным достижением является сохранение мясника Асада у власти...
А бомбёжек без жертв не бывает. Только одни признают это, а другие нет....
fig_wam 17 марта 2018 | 16:57
beobachter: Да сохранение мясника Асада у власти единственное достижение Путина в Сирии и он этим гордится.
Но это как раз может быть впоследствии и одним из пунктов обвинения.
zemljanka 17 марта 2018 | 16:57
Соболезнования.
Людоеды людоедствуют 7 лет.
Позор человечества 21 века - войны и раздоры, вместо мира и сотрудничестаа.
Алчная саранча активизировалась.
polba 17 марта 2018 | 17:00
zemljanka: Это точно. 21 ВЕК. Сомали, Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан, Йемен, Украина... вой
polba 17 марта 2018 | 17:02
polba: ...войны, раздоры, кровь и смерть абсолютно везде, куда приходят "цивилизованные" НАТОвские демократизаторы.