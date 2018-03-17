Сирийская армия нанесла новый удар по району Восточная Гута

Как передает радио «Свобода» со ссылкой на местных правозащитников, погибли не менее 30 мирных жителей, которые пытались выйти из окруженной зоны через гуманитарный коридор. Всего, по некоторым данным, за последний месяц интенсивных боев в пригороде Дамаска убито уже более тысячи мирных жителей.